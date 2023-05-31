Организаторы оппозиционного «народного митинга» сегодня провели пресс-конференцию в Сухуме и подвели итоги вчерашней акции протеста. Лидеры оппозиции отметили, что довольны тем, как он прошел, и раскритиковали власти за беспрецедентные меры безопасности.

Сегодня на площадке АРСМИРА состоялась пресс-конференция восьми оппозиционных политиков, организовавших проведение 30 мая «народного митинга».

Председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба сказал:

«Хочу начать со слов благодарности ко всем нашим гражданам, активной части населения, которые, не побоявшись ничего, пришли на вчерашнюю мирную акцию протеста, выразили свое мнение и за то, что наши граждане не боятся запугивания и готовы открыто выражать свою точку зрения, и показали, что они против антинародной повестки, которую нынешняя власть реализует. Это очень важно. Теперь два слова о том, как повела себя власть. Мы, как и говорили, как и заявляли в самом начале, готовили мирную акцию протеста. И действительно собралось более трех тысяч граждан нашей страны. То, как мы и сказали эту акцию провести – мирно, так мы ее и провели. Все прошло солидно и хорошо. С другой стороны, власть проявила неадекватную реакцию. До начала акции протеста, за несколько дней, начали выступать по очереди силовики. Больше всех отличился председатель Службы государственной безопасности Киут, который дал столько интервью, сколько не давали все его предшественники вместе взятые. И я считаю, что Служба государственной безопасности должна запугивать не народ Абхазии, граждан своих, а коррупционеров, диверсантов, которые засели в правительстве, и им подобных граждан. Вот это называется обеспечение государственной безопасности. А то, что они себе позволяют, это больше похоже на ЧОП».

В продолжение он отметил:

«Теперь по поводу требований народа о смене правительства. На самом деле, правительство провалилось, и об этом никто даже не спорит. Смена правительства нужна не нам, смена правительства нужна всему народу. Президент, отказавшись от смены правительства, по сути, предрек третью зиму без электричества, без тепла в домах и со всеми остальными вытекающими проблемами, которые исходят из этого действительно провалившегося правительства. И уже можно смело говорить о том, что главу правительства и президента объединяют отношения не подчиненного и руководителя, а нечто большее. Теперь напомню о Министерстве обороны. Вчера был беспрецедентный случай. Такого в истории никогда не было, когда техника и, насколько нам еще известно, срочники были задействованы в обеспечении охраны комплекса правительственных зданий. Действия министра обороны… Я не знаю, кто давал такой приказ, но они нарушают наше законодательство. В этой связи мы будем обращаться в компетентные органы, чтобы те провели проверку».

Выступавшие на пресс-конференции руководители партии «Апсны» Виталий Габния, РОО «Аруаа» Темур Гулия и другие также благодарили пришедших на митинг и журналистов, освещавших его. Но председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц выразил недовольство работой Абхазского телевидения, репортаж которого был, по его мнению, недостаточно объективен. Барциц также добавил:

«Когда готовились к митингу, мы получали разрешение в администрации города. Кучу документов (представляли) и так далее, вплоть чуть ли не до отпечатков пальцев доходило… Только этого не хватало. Я к чему говорю? У меня вопрос: а когда вчера власть свой митинг проводила, у нее был хоть один разрешительный документ?»

Общественный деятель Адгур Лагвилава сказал о пришедших на митинг людях:

«Их было бы намного больше, если бы за несколько недель до митинга власть не начала бы обманывать свой народ – что будут кровавые беспорядки. У нас есть информация, что представители власти и провластных организаций путешествовали по Абхазии и рассказывали, что мы вооружаемся и готовим кровавый переворот. И всякие такие ужасы. На многих людей это, конечно, подействовало... Да, у людей были сомнения относительно оппозиции после последних событий, если вы помните, но сегодня ситуация привела к тому, что оппозиция доверие людей вернула своими действиями. То, что вчера происходило, то, что обложили здания автобусами, колючей проволокой, решетками, вывели туда военных и военные грузовики, это говорит лишь о том, что власть боится своего собственного народа… Мы еще не определили какие-то конкретные свои дальнейшие шаги. Но мы продолжим общаться с нашими гражданами, ездить по нашим регионам. Разные мнения звучали – возможно, референдум, возможно, народный сход… После консультаций с нашими гражданами мы определимся… На нашей стороне люди абсолютно были трезвые, в хорошем настроении, мы послушали музыку, абхазские патриотические песни, все прошло отлично».

Отвечая на вопросы журналистов, Адгур Ардзинба сказал:

«За что власть пытается цепляться? Это вот силовая оборона своей собственной безопасности, которой на самом деле никто не угрожал. Сами выдумали себе какой-то переворот и сами себя от него героически спасли. Вот что на самом деле произошло… Если вдруг до следующей акции протеста, которую мы обязательно проведем и анонсируем, правительство примет какой-то антинародный акт или в парламенте начнется рассмотрение проектов каких-то законов, которые несут угрозу… Это будет уже реакционная политика. Мы немедленно соберем людей к зданию парламента. Конечно, у нас там совершенно другой будет разговор».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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