В Абхазии прошло немало мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Среди наиболее запоминающихся – показ фильма «Гарри Поттер и философский камень» с дубляжом на абхазском и идея создания летнего лагеря, в котором дети смогут овладеть абхазским языком.

В Абхазии, как и на всей планете, вот уже почти три четверти века отмечается Международный день защиты детей. В ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин было решено проводить его во всех странах в первый день лета. У тех, кто были детьми 1 июня 1950 года, уже выросли свои дети, внуки и даже правнуки, и все эти годы для человечества 1 июня продолжает ассоциироваться с нежностью, улыбками, но также и с тревогами о судьбах очередных подрастающих поколений.

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания обратился на своем сайте к жителям страны с поздравлением:

«Сердечно поздравляю вас с Днем защиты детей! Дети – наше будущее, и забота о них – наш главный приоритет. Дети всегда были самыми незащищенными представителями общества, а потому мы стоим на страже их безопасности, обеспечивая мир и порядок в стране. День защиты детей – это очередной способ привлечь внимание взрослых к проблемам детей, защитить их права. Желаю всем детям побольше радостных моментов и веселых летних каникул, крепкого здоровья, успехов, беззаботного и счастливого детства. Хочу поблагодарить всех родителей за неустанный труд, внимание и заботу о благополучии нового поколения. Пусть процветает Абхазия, а в каждом доме нашей прекрасной страны раздается звонкий детский смех!»

Но началось сегодняшнее знакомство с фейсбучной лентой у меня с поста гагрского врача Татьяны Лакоба. Я прочел у нее слова, которыми захотелось поделиться и с нашей аудиторией:

«Рождение ребенка меняет твой мир, делая его еще более совершенным, наполненным смыслом и безусловной любовью!

И в то же время этот самый мир начинает казаться тебе полным опасностей и потенциальных обидчиков твоего ребенка. Углы мебели становятся гораздо острее чем раньше, электророзетки вдруг расположились на весьма опасном уровне, ступени лестницы стали невероятно крутыми, а пол в ванной комнате еще более скользким. Но и мы приобретаем чудесные способности: сон стал еще более чутким, в слух обращается вся поверхность кожи и даже многократно увеличиваются поля зрения... Ты становишься способным видеть даже через стены! Короче говоря, ты – обладатель сверхспособностей. Особенно для своих детей!

Мы в их представлении всемогущие, невероятно отважные волшебницы и провидцы, сильные и бесстрашные герои, способные победить самого жуткого монстра, поджидающего каждый вечер под кроватью. Ребенок видит в нас абсолютную защиту, надежную броню и опору. Мы становимся для них супермамами, готовящими для них волшебные каши для силы Геркулеса и пирожки с волшебной начинкой для ума и сообразительности. Папы становятся суперпапами, приносящими домой ежедневно самые вкусные вкусности, а при необходимости спасающие от пчелы, комара или соседского пса одной левой!

Очень стараемся не развенчать эти чудесные представления о себе. Держимся из последних сил».

В последние майские дни в Сухуме, на площадке теннисного клуба «Акуа», прошел открытый детский теннисный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки до 10 лет и от 10 до 13 лет. Победителям турнира вручили кубки, медали, грамоты и памятные призы.

А на культурно-деловой платформе «Гума» сегодня проходили образовательные мероприятия и игры, в которых принимали участие подопечные благотворительных фондов «Ашана» и «Киараз», учащиеся Сухумского лицея-интерната им. К. Дзидзария, а также все желающие. Мероприятия организованы при поддержке офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Для детей проводились мастер-классы на темы науки, искусства, безопасной среды. Сотрудники STEM-лаборатории развернули несколько площадок – 3D рисунок, VR-зона, научная лаборатория, робофутбол, сейсмическое строительство, мышиные бега. Желающие могли поучиться готовить шоколадные конфеты и аджинджуху, конструировать игрушки, посетить мастер-класс по переработке бумаги, «водород из отходов» и многое другое.

Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия поздравила детей и их родителей с праздником:

«Для меня этот день служит напоминанием о том, какая ответственность лежит на нас, взрослых, и что мы должны сделать, чтобы будущее наших детей было наполненным радостью, счастьем, любовью или же наполненным проблемами, с которыми дети не должны сталкиваться. Здоровья вам, милые дети и счастья!»

Вечером на платформе «Гума» детям покажут фильм «Гарри Поттер и философский камень» с дубляжом на абхазском языке.

Состоялись праздники для детей в разных микрорайонах столицы и других городах Абхазии. Сегодня же министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба посетил в Сухуме детскую поликлинику. Глава Минздрава посмотрел, как ведется прием у педиатра. Врач Эсма Гуния рассказала, что за смену она принимает до 35 детей. Основными инфекционными заболеваниями остаются коклюш, паротит (свинка), ветрянка, активизировалась скарлатина. Технически поликлиника обеспечена всем необходимым для приема пациентов и оказания первоочередной помощи. Однако медучреждение испытывает кадровый дефицит. Главврач поликлиники Ада Абухба рассказала министру о работе прививочного, стоматологического и других кабинетов.

1 июня в Сухумской городской поликлинике врачи традиционно организуют праздник для своих маленьких пациентов. И нынче у входа детишек и их родителей встречали аниматоры, играла музыка, детям раздавали шары и конфеты.

В первый день лета многие родители задумываются и том, как организовать трехмесячный летний отдых своих детей – школьников. Это ведь тоже проблема их защиты – от безделья, бессмысленного сидения в гаджетах и так далее. Когда-то, в эпоху советских пионерских лагерей, этот вопрос решался для городских школьников без труда, но подобных загородных лагерей уже не осталось, по крайней мере, в Абхазии. В Сухуме есть, правда, несколько городских площадок, где дети проводят день, а ночуют дома. Одна из них создана при частной общеобразовательной школе «Альфа», которая функционирует уже двадцать лет. Сегодня по Абхазскому телевидению прошло интервью с ее бессменным директором Фатимой Даутия. Особенно заинтересовала ее задумка создать на базе летнего лагеря центр обучения абхазскому языку с так называемым языковым погружением.

Задача нелегкая. Но вот что говорит Фатима Даутия:

«Очень серьезно планирую разработать именно лагерь с погружением в абхазский язык. А чтобы все работало на это, чтобы мы дали результат и чтобы это было трехмесячное погружение, надо привезти детей из сельской местности, которые хорошо владеют языком, для которых абхазский является естественным языком общения. А наши дети в городе, которым не хватает языковой среды, им надо создать эту среду за счет того, чтобы их было меньше по сравнению с теми, кто знает язык. Вот когда незнающих равное число или больше тех, кто знает язык, ты не заговоришь. Это показывает наш опыт. И, к сожалению, и дома городским детям не хватает языковой среды. Только языковое погружение. Оптимальное соотношение – пять человек должно владеть языком, чтобы шестой ребенок в процессе общения им стал владеть».

Но как привлечь сельских детей в городской лагерь? Ведь пусть плата за отдых в нем и небольшая, но она есть, а в сельской местности с деньгами трудно. Когда мы связались с Фатимой Валерьевной, она сообщила, что с Фондом социального страхования республики идут переговоры о том, что он возьмет оплату летнего отдыха детей в лагере. Если отдых будет бесплатным, это заинтересует родителей и многих сельских детей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях