Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с членом Общественной палаты РА Эрастом Агумава, в котором он говорит о причинах системного кризиса в стране, и озвучил свое видение выхода из сложившейся ситуации.

Никакой последующий руководитель государства не сможет решить все накопившиеся проблемы, а смена политических фигур без изменения самой архитектуры государственной власти ничего не даст

«Главными, на мой взгляд, источниками кризиса являются два фундаментальных фактора: сложившаяся после войны модель государственного правления и, безусловно, общественные отношения, которые во многом и привели нас к существующему кризису. Нынешняя конструкция власти неспособна в наших условиях, в силу разного рода причин, сложившихся общественных отношений, государственно-исторических традиций нашего народа и так далее реализовать в полной мере задачи, стоящие перед республикой. В рамках устоявшейся модели нам дальше будет крайне непросто развиваться. Уверен, что никакой последующий руководитель государства не сможет решить все накопившиеся проблемы, а смена политических фигур без изменения самой архитектуры государственной власти ничего не даст. Следует отметить, что действующая модель правления с жесткой вертикалью власти, обусловленная военным временем, была хороша именно в тот исторический период, сейчас же времена поменялись, и она уже давно не отвечает новым реалиям жизни, что, безусловно, тормозит наше развитие», – заявил Эраст Агумава.

Ключевой задачей, на его взгляд, должна стать реформа государственного управления, за которой должны последовать преобразования в разных направлениях: политической, избирательной системы, реформа исполнительной власти, проведение глубоких реформ в области экономики, социальной, правоохранительной и иных сферах.

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Соучредитель общественного движения «Ахьяца» Ахра Бжания анализирует прошедший митинг оппозиционных сил. На своей странице в Facebook он пишет:

«Общество устало от радикальных политических сценариев и не готово поддерживать тех, кто делает на этом ставку. Прошедший митинг был анонсирован как мирная акция и проведен как мирная акция, что, безусловно, повысит уровень доверия общества к его участникам. Мирный характер акции позволил всем желающим спокойно провести «разбор полетов», увидеть соотношение сил или, если хотите, соотношение симпатий граждан, позволил увидеть, что новая оппозиция взрослеет и дорожит общественным мнением, позволил почувствовать страх и неуверенность власти, а главное их несамостоятельность в принятии решений. Всего этого не было бы в случае применения сторонами силы. Более того, прикрываясь тезисом о разрушительном характере оппозиции, власть получила бы карт-бланш и, скорее всего, провела в жизнь все антинародные проекты».

Политик отмечает, что на митинге был представлен очень широкий общественный спектр, на нем не было доминирующей политической силы, а лозунги носили общенародный характер. «Был тезис – «Мы не позволим вам разбазарить наш суверенитет и нашу свободу»! Поэтому митинг впервые с 1989 года можно с определенным основанием назвать Народным!» – пишет Ахра Бжания.

Этих людей невозможно привлечь политическими лозунгами, они всегда будут только там, где представлены их интересы, которые неотделимы от их суверенитета!

Он констатирует, что никогда, ни на одной акции протеста не видел такого количества «свободной молодежи»! Это, по его словам, говорит о том, что в Абхазии выросло поколение, для которых свобода не пустое слово. Политик поясняет: «Этих людей невозможно привлечь политическими лозунгами, они всегда будут только там, где представлены их интересы, которые неотделимы от их суверенитета! Те, кто пытается его ограничить или «поделиться» им, должны понять, что против таких оппонентов, как молодежь, у них нет ни единого шанса. Главными спикерами, вообще теми, кто задал тон мероприятию, оказались общественные деятели новой генерации!»

Ахра Бжания подчеркивает, что только тотальное недоверие к собственным гражданам и паника могли привести к использованию Вооруженных сил в ходе внутреннего общественного мероприятия:

«Безусловно, это станет одной из важнейших претензий общества к власти и предметом парламентских слушаний, но это многое говорит и о моральном облике тех, кто принимал такое решение. Ведь, если вы готовы применить армию против собственных граждан, что мешает вам применить против них и все остальное: вредоносные законы, проекты, лишающие доступа к ресурсам, территориальные уступки?» – интересуется Ахра Бжания.

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook высказал мнение о сложившемся политическом кризисе в стране. Он считает, что необходимо перейти к пропорциональной избирательной системе на следующих парламентских выборах:

Уже со следующих выборов необходимо внедрять смешанную систему и двигаться к голосованию по партийным спискам. Так будет развиваться партийная культура и политическая система в целом

«Поэтапно, но уже со следующих выборов необходимо внедрять смешанную систему и двигаться к голосованию по партийным спискам. Так будет развиваться партийная культура и политическая система в целом. Конечно, попадание дураков во власть это не исключит, но, во всяком случае, за них будет нести ответственность партия, сегодня же за их пятилетнее молчание, или того хуже, идиотскую инициативу ответственность не несет никто. Конечно, значительная часть действующих депутатов будет из последних сил держаться за существующую мажоритарную систему, чтобы и дальше избираться с помощью родственников, друзей, соседей, а также подкупов и запугиваний, но надо как-то их убедить, что все то же самое можно будет делать и от лица партии», – считает блогер.

Далее, по его словам, по мере «усиления партийной репрезентации можно будет переадресовать определенные функции исполнительной власти в пользу законодательной»:

«Не как это сегодня делает президент, пытаясь на каждый стул усадить подконтрольных себе людей, а к действительной реформе, о которой он так красиво пел, будучи кандидатом», – пишет он.

Блогер считает, что первая реформа, с которой нужно начать, – это сокращение президентского срока до четырех лет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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