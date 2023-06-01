В Сухуме обсуждают оппозиционный «народный митинг», прошедший 30 мая. Одни считают его достижением молодой генерации абхазских политиков, другие – проигрышем оппонентов власти.

На митинге, по оценкам оппозиции, было около трех тысяч участников. Требования протестующих об отставке правительства и его руководителя Александра Анкваба президент проигнорировал, выйти к митингующим отказался. Итоги протестного дня для «Эха Кавказа» подвели экономист Ахра Аристава и общественный деятель Тенгиз Джопуа.

Аристава отметил, что ряды абхазской оппозиции обновились и в нее пришли такие молодые политики, как Адгур Ардзинба, Адгур Лагвилава, Беслан Ачба, Саид Бутба и другие. Они первый раз участвовали в организации массовой акции протеста в столице. Очень важно, сказал он, что митинг, как они и обещали, прошел мирно и без эксцессов. По словам Ахры Аристава, президент и правительство проявили такую неадекватность в желании защитить себя от митингующих, что уронили свой имидж:

«Многие отметили, что на митинге более половины участников были молодые люди, которые раньше на митинги не приходили. Это тоже говорит о том, что от мероприятия к мероприятию доверие к обновленной оппозиции неуклонно растет. Прогнозы властей оказались ложными – были прогнозы о столкновениях, были прогнозы о незаконных действиях. Все это оказалось ложным. Власть, конечно, понесла колоссальные имиджевые потери, их реакция оказалась несоразмерной на митинг, это будет иметь серьезные последствия для властей. И это все останется: и колючая проволока, и заграждения, и техника, и автобусы со спущенными колесами. Как будет власть свой имидж поправлять, я даже не имею представления».

Нынешнее правительство, говорит Ахра Аристава, не в состоянии справиться с теми проблемами, которые стоят перед страной:

«Что касается требований оппозиции, я считаю, что глава государства не воспользовался шансом обновить правительство, усилить и укрепить его. Кстати, требования оппозиции были рискованными, потому что глава государства имеет кадровые резервы и специалистов, которые способны предложить созидательную повестку, они знают, что делать, какие законы срочно принимать, чтобы решить хотя бы вопрос, связанный с оплатой труда бюджетников в 2025 году. Россия, как вы помните, выходит из помощи, оказываемой по оплате бюджетников. Найти 3,5 млрд рублей, которые будут крайне необходимы буквально через год, а через год будет формироваться бюджет 2025 года, нынешнее правительство не способно, это уже очевидно всем».

Митинг показал, считает Аристава, что люди ждут перемен, стране необходимы реформы. По его словам, оппозиция ставит вопросы, которые волнуют общество, поэтому доверие к ней будет расти.

Тенгиз Джопуа, наоборот, уверен, что должной поддержки 30 мая не продемонстрировала ни оппозиция, ни власть:

«Основная проблема обеих сторон, на которую я вчера обратил внимание, это низкий уровень доверия со стороны народа. Власть активно компенсирует это своими административными возможностями, привлекая к охране здания правительства силовые структуры. Там практически весь личный состав всего силового блока присутствовал, притягивая к этому зданию государственных служащих. Власть находится в обороне, ей нужно больше людей, а их недостаток она компенсирует инженерными сооружениями, которые выстраивает вокруг здания, и блокированием подступов к нему грузовыми автомобилями и военной техникой. Оппозиция находится в более сложной ситуации, ей нужно наступать, а для наступления нужно большее количество людей. Не для того, чтобы штурмовать здание, а для того, чтобы продемонстрировать власти активную поддержку со стороны общества идей оппозиции. Количество людей, которое собрала оппозиция, было недостаточно для общественного давления на власть».

Главными проблемами оппозиции, по его мнению, являются отсутствие в ее рядах единства и программы действий:

«Можно с уверенностью сказать, что вчерашнее событие – это, конечно, проигрыш оппозиции. Уличная политика требует постоянной победы здесь и сейчас. Вчера у оппозиции не было победы здесь и сейчас. Тот ультиматум, который она сформулировала власти, абсолютно ясный и недвусмысленный, требование отставки премьер-министра страны и его кабинета не был выполнен со стороны президента. Президент просто проигнорировал, по крайней мере, в глазах общества это так выглядело. Что будет дальше, мне сложно сказать. Когда говорят о серии протестов, мне не совсем понятно, о чем идет речь. Я думаю, что дальше уже ключевым моментом будут президентские выборы. На них, судя по всему, выиграет власть, потому что внутри оппозиции очень долгое время существуют проблемы, которые она никак не может разрешить. Это проблема единства всех ее групп. Есть и другая проблема, более важная, чем их внутреннее объединение, – отсутствие программного продукта для общества. Люди не знают, что будет происходить после того, как оппозиция придет к власти. Непонимание завтрашнего дня компенсируется в сознании людей наложением практики, которая сложилась при президенте Рауле Хаджимба. То есть они представляют себе будущее этой оппозиции таким же, каким оно было при экс-президенте страны. Люди просто устали от того, что их постоянно обманывают, постоянно одно и то же обещают, но никто ничего не делает. Нет понимания того, кто собирается что-то менять и как собирается менять».

Тенгиз Джопуа пояснил, что в Абхазии сформировалась устойчивая практика свержения власти, которая возникла и стала традицией потому, что ее поддерживает сам народ. Политики только делают вид, что она им не нравится, однако с успехом используют этот механизм для вхождения в избирательный процесс. С этой практикой надо либо смириться, либо ее реформировать. Никто не пытается преобразовать этот хаос в порядок. Власть идет по другому пути – наращивает заборы и бронетехнику. При этом она руководствуется исключительно своими интересами и продвигает выгодные ей проекты, не обращая никакого внимания на мнение людей. Джопуа видит большую опасность в том, что это может привести к более трагическим событиям: люди по разные стороны баррикад могут сначала подраться, а потом и стрелять друг в друга.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях