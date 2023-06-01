Президент Южной Осетии 29 мая выступил с посланием к народу и парламенту. Следили ли за выступлением Алана Гаглоева жители Цхинвала и что о нем думают?

Олеся: Я слушала послание. Честно говоря, мне понравилось. Было приятно, что он высказал свое мнение в кои-то веки, потому что его давно не было видно. Было приятно услышать его мнение насчет совместителей и рабочих мест, и что он обратил на это внимание. А молодежь вообще без работы и очень сильно от этого страдает. Бывают очень хорошие вакантные места, но их отнимают те, кто работает на 3-4 ставках. Главное, чтобы чиновники и вышестоящие тоже на это обратили внимание, не только президент.

Эмма: Полностью нет, но частично основные моменты просмотрела. Я за такими вещами всегда слежу. Это очень важно для будущего. Программа заложена хорошая. Все затронуто всеобъемлюще – и безопасность, и социально-экономическая сфера… Самое главное, знаете что? У нас задачи всегда ставят хорошие, исполнили бы их хотя бы процентов на 80. Начало хорошее, надеюсь, это все исполнится. Он затронул все больные места, которым надо уделить внимание. Надо потихоньку их решать. Москва ведь тоже не сразу строилась, но если мы каждый день по чуть-чуть будем делать, то сделаем. У нас кумовство, например, в каком-то гипертрофированном состоянии. Получается, один в фаворе, а у другого вообще ничего нет. Нас мало, и можно выровнять… Я понимаю, что достичь социальной справедливости сложно, но нужно как-то выровнять. Иначе начинаются совместители, больная наша проблема, и все такое.

Сослан: Есть много позитивных моментов в послании, но есть моменты, которые требуют разъяснения. Например, говорилось о создании агентства по туризму. Да, туризм важен для Южной Осетии, но для того, чтобы развивался туризм, нужны большие вложения. Например, в Северной Осетии во все крупные туристические объекты вкладываются частники, и это огромные деньги. У нас таких возможностей нет, чтобы частники вкладывались, а у государства нет таких денег, чтобы заменить частников. Какие бы красивые предложения ни вносились, вопрос в том, как они будут исполняться. А то, что туризм нужен Южной Осетии, это однозначно.

Нина: Нет, не смотрела, но знаю, о чем он там говорил. Говорил о том, чтобы пенсионеры ушли или на двух работах не работали. И чтобы молодежь оставалась здесь, никуда не уезжала. Конечно, этот вопрос может решиться, только надо приложить больше усилий. А не решается потому, что никому это не надо, каждый думает только о себе. Проблемы есть, если хоть какие-то решатся, это уже хорошо.

Фатима: К сожалению, я не слушала, это прошло мимо меня. Даже не скажу, чтобы это меня особо интересовало. Как и любую молодую семью, меня прежде всего волнует вопрос жилищный, вопрос повышения зарплат, обустройства будущего поколения… Где они будут работать? Я не вижу новых рабочих мест, и ничего особо вокруг не меняется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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