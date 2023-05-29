Президент Южной Осетии сегодня выступил с посланием к народу и парламенту. В нем Алан Гаглоев назвал Россию главным союзником и заявил о поддержке «специальной военной операции» на Украине. Он приветствовал «вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей» и напомнил о желании Южной Осетии также присоединиться к России. Во внутренней политике югоосетинский президент пообещал передать часть собственных полномочий парламенту, «чтобы в будущем ни у кого не было возможности злоупотреблять президентскими полномочиями и ввергать республику в пучину кризиса».

Послание президента к народу и парламенту активно анонсировали всю последнюю неделю. Ежегодное обращение главы государства прописано в Конституции Южной Осетии, правда, мало кто из его предшественников соблюдал эту норму основного закона. Трансляция послания шла сразу на нескольких интернет-платформах в реальном времени, что дало возможность услышать Алана Гаглоева и за пределами республики.

Выступление было приурочено к дате провозглашения Акта независимости Южной Осетии, которое отмечается с 29 мая 1992 года. Именно с этого и начал свое выступление Алан Гаглоев:

«Сегодняшнее послание мы приурочили к важнейшей дате в истории нашего государства – Дню принятия Верховным Советом Республики Южная Осетия Акта провозглашения независимости Республики Южная Осетия. В этом документе есть такие кровью выстраданные слова: «Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Республикой Южная Осетия в связи со злодеяниями, поставившими на грань вымирания ее народы, культуру, геноцидом осетин, жестокостью и вероломством, осуществляемыми Республикой Грузия, основываясь на праве самоопределения, предусмотренном статусом ООН, Верховный совет торжественно провозглашает независимость Южной Осетии и создание самостоятельного государства Южная Осетия».

В доказательство дружбы и поддержки со стороны России он поблагодарил за участие в мероприятии делегацию парламентариев из Северной Осетии и посла России в Южной Осетии Марата Кулахметова. Правда, забыл упомянуть еще двух послов, которые находились в зале парламента, – Приднестровья и Абхазии.

Далее Гаглоев обратился к внешнеполитическим приоритетам республики. При этом подчеркнул, что они у Южной Осетии четко обозначены:

«Истекший год характеризовался проведением специальной военной операции Российской Федерации на Украине, повлиявшей на множество процессов в мире. У Республики Южная Осетия четко обозначенные внешнеполитические приоритеты. Нашим главным союзником является и будет являться Российская Федерация. Агрессия против России рассматривается нами как агрессия против Южной Осетии. С первого дня начала спецоперации она была поддержана руководством Республики Южная Осетия. Наши военнослужащие и добровольцы бок о бок с российским солдатом встали на защиту общих интересов в этой схватке с украинским неонацизмом, ставшим марионеткой в руках коллективного Запада. Война несет горе, и у нас большие человеческие потери как в Южной, так и в Северной Осетии».

Алан Гаглоев выразил надежду, что когда-нибудь Южная Осетия станет частью России:

«Республика Южная Осетия также всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии».

Не обошлось и без упоминания об отношениях с южным соседом – Грузией:

«На фоне проведения спецоперации активизировались деструктивные силы Республики Грузия, толкающие ее на открытие второго фронта против Южной Осетии и Абхазии. В этой связи нами приняты меры по укреплению обороноспособности страны и упрочению взаимодействия с Российской стороной в военной сфере. Такого рода информация не подлежит разглашению, но могу сказать, что на сегодняшний день обстановка в регионе полностью контролируется. В процессе реализации ряд новых проектов в военной сфере. Наши дальнейшие взаимоотношения с представителями Республики Грузия на международной арене, в том числе на площадке Женевских дискуссий, будут исходить из необходимости принятия взаимообязывающего документа о неприменении силы при разрешении споров».

Главной заслугой первого года президентства Гаглоев назвал преодоление общественно-политического кризиса в Южной Осетии и выразил готовность ограничить президентскую власть:

«Переходя к вопросам внутренней политики, отмечу, что при вступлении в должность моей главной задачей было преодолеть общественно-политический и парламентский кризис в республике, характеризовавшийся народными выступлениями и деградацией работы правоохранительных органов. Нам удалось снизить градус внутриполитической напряженности и перейти к спокойному, конструктивному диалогу со всеми политическими силами. Мной и в дальнейшем будет выдерживаться эта установка, внутриполитическая стабильность – это необходимая основа для развития и движения государства вперед. Я вновь подтверждаю готовность обсуждать с депутатами парламента предложения о перераспределении части полномочий в пользу парламента. Я не болен этой властью и готов делиться полномочиями. Наша главная задача – создать такой государственный механизм, чтобы в будущем ни у кого не было возможности злоупотреблять президентскими полномочиями и ввергать республику в пучину кризиса и отката назад».

Гаглоев еще раз пообещал довести до конца резонансные дела и наказать всех виновных. При этом он пожаловался на острый дефицит профессиональных и порядочных сотрудников прокуратуры в республике:

«Подчеркну, что успокоение ситуации не означает, что мы забыли о тех, кто дестабилизировал ее, совершая должностные преступления. В рамках закона мы обеспечим доведение расследования убийства Инала Джабиева до конца, как и еще ряда преступлений, явившихся следствием деградации органов прокуратуры и Министерства внутренних дел, до которой их довели прежние руководители. В отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела и ведется расследование. Не скрою, что нам тяжело даются эти шаги, у нас наблюдается крайняя нехватка профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. В короткие сроки восполнить этот пробел пока не удается. Но обещаю, что органы прокуратуры будут очищены от недостойных сотрудников и этот важнейший государственный орган будет выполнять функцию обеспечения законности в государстве».

Перейдя к чувствительной для многих теме здравоохранения, президент Южной Осетии предложил создать новую структуру, которая будет заниматься исключительно вопросами социального благополучия граждан:

«Отмечу, что из-за повышенной нагрузки в сфере здравоохранения остается без должного внимания социальная сфера, также входящая в функции Министерства здравоохранения и социального развития. От этого страдают люди, недополучая внимание со стороны государства. Стоят без движения многие проекты по совершенствованию системы труда и занятости, демографической политики, не развивается нормативная база в этих сферах. Я вижу, что совмещать две важные функции в рамках одного министерства не получается. Поэтому мною принято решение о выделении из состава Министерства здравоохранения всего социального блока. На его базе мы будем создавать отдельное Министерство труда и социального развития. Нам необходима ревизия социальной политики, оказание помощи тем, кто наиболее нуждается, кому труднее всего».

Еще один блок послания касался молодежной политики и проблемы оттока из республик молодых кадров, получивших образование в Российской Федерации:

«Отдельно хотел бы остановиться на проблемах молодежной политики. Налицо опаснейший для нашего государства процесс оттока молодежи из республики. Даже те молодые люди, которые получили отличное образование в вузах России, затем не могут устроиться на работу в республике. Причина – в отсутствии вакансий. Молодые трудоспособные люди разочаровываются в республики и покидают ее навсегда. Этот процесс разрушительный для нашего государства, мы должны его остановить. Вижу задачу в том, чтобы дать возможность молодым трудиться и содержать семью. Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти: правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Остальным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей: при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность».

В заключительной части послания президент потребовал «оживить общение власти с народом»:

«Подходя к завершению своего выступления, прошу и требую от руководителей министерств и ведомств, глав городских и районных администраций улучшить диалог с населением, быть более открытыми для общества. Нужно активней привлекать представителей общественности к обсуждению актуальных вопросов, проводить публичные слушания и круглые столы, оживить общение власти с народом, ведь в конечном счете мы работаем для людей, а не для себя».

Затем Алан Гаглоев оторвался от чтения написанного спичрайтерами текста и попросил пару слов на осетинском языке. Выступление, не привязанное к отпечатанной заготовке, добавило в него оттенок искренности:

«Прошел один год. Нам понадобился год, чтобы преодолеть разногласия в обществе. Чтобы те договоренности, которые существовали с Россией и которые не выполнялись, мы начали выполнять. Чтобы вернуть то доверие, которые мы потеряли и перед Россией, и перед своим народом. Это небольшой срок - один год, и я говорю все эти слова не в оправдание себя перед народом. Я и перед вами, и перед народом и год, и дальше буду честен. Я и сегодня обращаюсь и к депутатам, и к остальным, чтобы они встали рядом со мной и помогли развитию нашей родины. Там, где надо встать рядом с вами, я это делаю. За короткое время мы не все вопросы успеваем обсудить. Этот год я больше провел не в своем кабинете, а на выезде за пределами республики. Да, я не успевал часто посещать какие-то районы республики или города. Были ошибки и в действиях, и в кадровой политике – если вы думаете, что я всего этого не вижу, ошибаетесь. Но и сегодня я не могу не поехать в Россию, в Москву, у меня там с утра встречи. Потом я вернусь, но хочу повторить: те чиновники или госслужащие, которые не будут справляться с работой, мы, без обид, будем с ними расставаться. И если кто-то будет мешать нам выполнять договоренности с депутатами и народом, мы их тоже не простим».

Выступление длилось не более сорока минут, хотя в бытность других президентов послание могло продолжаться и два часа. Речь Алана Гаглоева прерывали аплодисментами около 20 раз.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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