В центре Тбилиси полиция задержала участников акции протеста

Несколько человек были задержаны минувшим вечером на акции у парламента Грузии движения «Джиути» («Упрямый»). Стычка между полицией и участниками акции, которых было всего несколько десятков человек, продолжалась несколько часов. Митингующие не предпринимали активных действий, и полицейские, в основном, боролись с плакатами, которые сочли оскорбительными. Периодически они подходили к ступеням парламента и уводили людей, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Собравшихся задерживали, как только на акции появлялись новые банеры, причем раздражение полиции вызывали даже пустые листы. В какой-то момент на акции появились плакаты «Ираклий». Это отсылка на имена двух Ираклиев - премьера и лидера правящей партии, но с одной измененной буквой, что придавало неприличный намек.

В перерывах между вмешательствами полиции собравшиеся пели, праздновали дни рождения участников и придумывали новые идеи для плакатов, которые воплощали прямо на месте. Также периодически они читали полицейским выдержки из Конституции Грузии.

Часть плакатов были написаны с использованием старинного грузинского алфавита «асомтаврули», чтобы силовики не могли понять, что на них написано.

МВД накануне вечером подтвердило задержание трех человек. Еще часть участников отводили в сторону или усаживали в машины, и потом отпускали. В течение вечера на акции был задержан и затем освобожден адвокат Шота Тутберидзе – его арестовали, когда он просто сидел на ступенях парламента с плакатом.

Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованному судом на 2000 лари. Ранее он пытался поставить палатку возле парламента с требованием освобождения сына – Лазаре Григориадиса, который был задержан по тяжелым обвинениям после мартовских акций протеста.

На 21.00 в субботу у парламента анонсирована новая акция под лозунгом «Защитим свободу выражения».

«Нашу похвальную милицию превратили в «милицию» – как это бывает в путинской Москве, что если ты протестуешь против путинского режима, то людей бьют и тащат, именно это сегодня и произошло в центре Тбилиси», - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.

Народный защитник Грузии призвал МВД действовать в соответствии с требованиями закона и обеспечить защиту свободу собраний и права на мирный протест.

Неправительственные организации потребовали МВД немедленно освободить всех задержанных и прекратить незаконное ограничение свободы слова. «Мы считаем тревожной тенденцию произвольных и незаконных арестов участников мирных протестов», - говорится в заявлении. НПО заявляют, что недопустимо задерживать людей за плакаты и действия МВД являются грубым вмешательством в свободу слова и противоречат как Конституции Грузии, так и международно признанным стандартам.