Дело Лазаре Григориадиса углубляет политический кризис в Грузии. Он обвиняется в том, что поджег патрульную машину и бросил «коктейль Молотова» в спецназ. Первое судебное заседание состоится 1 мая, но акции протеста уже начались. Оппозиция заявляет, что дело Григориадиса означает поражение протестного движения.

По версии следствия, Лазаре Григориадис, 2002 года рождения, забросал «коктейлями Молотова» сотрудников полиции во время акции протеста, проходившей 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. Как говорится в заявлении, он также поджег автомобиль, принадлежащий МВД.

Дело расследуется по части второй статьи 353, первой и части второй статьи 187 УК, где речь идет о нападении на сотрудника милиции с причинением вреда его здоровью и чужому имуществу.

МВД обнародовало кадры мартовских протестов, на которых отмечен красной стрелкой молодой человек в капюшоне и маске, его лицо и волосы не видны. По данным ведомства, именно этот молодой человек на улице 9 апреля бросает «коктейль Молотова» в представителей правоохранительных органов. На других кадрах молодой человек уже в другой одежде и шляпе поджигает на проспекте Руставели, возле «Тбилиси Марриотт», перевернутый автомобиль, который, по данным МВД, принадлежит ему. Если Лазаре Григориадиса признают виновным, ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.

Напомним, сразу после отзыва закона «Грузинская мечта» приступила к широкой кампании по дискредитации молодых участников протестов. 12 марта премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал молодежь на митингах «сатанистами», но, прибыв в парламент, уточнил, что речь идет о «4-5 молодых людях», которые являются «анархистами» и «экстремистами».

После задержания «Грузинская мечта» связала задержанного Лазаре Григориадиса с оппозицией. Пока суд устанавливает вину Лазаре Григориадиса, премьер-министр и председатель правящей партии уже назвали его виновным. «Невменяемая анархистская направленность с явным указанием на то, что такой человек может делать все что угодно, в том числе и бросать «коктейль Молотова», и «сжигать заживо полицейских», – такие заявления делают руководители страны. Председатель «Грузинской мечты» также несколько раз назвал Лазаре Григориадиса человеком «с потерянной ориентацией».

«Мы с самого начала указывали, что агрессивная молодежь была напрямую связана с радикальной оппозицией, в данном случае эта конкретная буйная личность была связана с большевистской тройкой, это трио Вашадзе-Гирчи-Хоштария. У этого человека нарушены все виды ориентаций, и это реальность, я подразумеваю в виду многое, все виды ориентаций перепутаны. Это тот случай, когда может быть причинно-следственная связь между его ориентацией и действиями человека», – подчеркнул он.

По данным пенитенциарной службы, 3 апреля Григориадис добровольно отказался от своей характерной прически («воспользовался правом на услуги парикмахера»), хотя адвокат подсудимого утверждает, что волосы Григориадиса были сбриты против его воли. По словам членов семьи, Лазаре не связан ни с какой политической партией и даже вышел на улицу только потому, что не мог вынести несправедливости.

После того, как стало известно об аресте, проправительственная телекомпания POSTV опубликовала фотографию Григориадиса с подписью «Член партии Хоштария, осужденный за насилие в отношении своего отца в прошлом».

В «Дроа» сразу отмели какую-либо связь Григориадиса с партией. По словам исполнительного секретаря партии Гиги Лемонджава, пропагандистская кампания, которая сопровождалась очередными задержаниями демонстрантов, устроена для дискредитации конкретного человека, с одной стороны, и оппозиционных партий – с другой:

«Фотографии этого человека были опубликованы пропагандистскими СМИ. Дело в том, что все это имеет пропагандистский контекст и напрямую вписывается в пропагандистскую линию, которую проводит руководство «Грузинской мечты» по отношению к т.н сатанинской молодежи и радикальной оппозиции».

В свою очередь, отец Лазаре, Бека Григориадис, отреагировал на информацию в Facebook и отметил, что идет дискредитация его сына.

На следующий день после ареста оппозиция и гражданский сектор начали акции протеста в связи с арестом Григориадиса. По словам Зураба Джапаридзе, лидера «Гирчи – больше свободы», дело Лазаре Григориадиса – это продолжение борьбы:

«Если этому человеку дадут от 7 до 11 лет, считайте, что мы потеряли все завоевания протестного движения марта. Вопрос стоит именно так: отмена российского закона – победа над Россией, но она снова обернется поражением, если посадят этого парня».

В движении «Позор» убеждены, что «власти намеренно выбрали его в качестве первой мишени политического правосудия».

«Члены правящей партии решили, что из-за своего юношеского нестандартного имиджа Лазаре станет благоприятной мишенью для дискредитации и общественность будет легко убедить в его виновности», – говорится в заявлении организации.

В «Национальном движении» заявили, что задержание активиста является продолжением кампании по дискредитации и запугиванию молодежи. Партия осудила гомофобную кампанию, проводимую «Грузинской мечтой». Впрочем, судя по риторике власти, она не собирается отступать. Глава комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе призвал оппозицию «не лепить из метателя «коктейля Молотова» мученика»:

«Нельзя считать человека героем за то, что он бросил «коктейль Молотова». Сегодня несколько моих коллег благодарили этого человека за это, что неприемлемо для общества. Если кто-то ошибся или, возможно, последовал чьему-то призыву, это действие недопустимо и ему должен быть дан правовой ответ. Что они предлагают обществу?! Мы должны придать человеку за бросок «коктейля Молотова» статус героя, как Жиули Шартава?» – сказал Сарджвеладзе.

Правозащитники не раз указывали, что риторика властей до вердикта суда ограничит его право на справедливое судебное разбирательство. «Это нарушает презумпцию невиновности Лазаре Григориадиса», – говорится в заявлении «Ассоциации молодых юристов».

По словам защиты, Григориадис уже один раз дал показания в здании полиции без адвоката. В этих показаниях он якобы признался в том, что бросил «коктейль Молотова» и поджег полицейскую машину. Адвокат Лика Битадзе подозревает, что эти показания, возможно, были даны в результате оказанного на него психологического давления. Суд исключил его освобождение под залог. Адвокату не разрешили встретиться с обвиняемым до начала судебного разбирательства. Следующее судебное заседание состоится 1 мая, до тех пор, по словам защиты, Григориадис будет пользоваться правом на молчание и после консультации с адвокатами даст на суде новые показания.

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