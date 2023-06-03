Cборная Грузия по футболу начинает подготовку к отбору Евро-2024

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре представил план мирного урегулирования войны России с Украиной.

Предложения Субианто включают немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны под контролем миротворцев и проведение новых референдумов на «спорных территориях» под эгидой ООН. Что имеется в виду под «спорными территориями» Субианто не уточнил.

Для создания демилитаризованной зоны каждой стороне предлагается отступить от линии соприкосновения на 15 километров. В этой зоне, по замыслу Индонезии, необходимо установить международный контроль.

Субианто заверил, что Джакарта готова участвовать во всех процессах.

По словам министра, схожие меры позволяют уже более 50 лет поддерживать мир на Корейском полуострове.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в ответ поблагодарил Индонезию за внимание к урегулированию войны. При этом Николенко подчеркнул, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы.

По словам Николенко, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не сработают, так как Россия воспользуется этим для накопления новых сил. Николенко пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила Украина.

Киев неоднократно заявлял, что не пойдет на территориальные уступки и намерен вернуть все территории, занятые Россией, включая аннексированный в 2014 году Крым.