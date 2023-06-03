Президент Грузии предложила надеть на Саакашвили электронный браслет

Помилование экс-президента Михаила Саакашвили – это не вопрос, который возместит ущерб, нанесенный стране, считает Саломе Зурабишвили. Об этом действующий президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу France 24, пишет SOVA.

«Я думаю, что с ним (Михаилом Саакашвили) следует хорошо обходиться, и я говорю это вслух – так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к тюремному заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», - заявила Зурабишвили.

Межу тем, журналист телеканала подчеркнул, что многие на Западе задаются вопросом, намерена ли президент Грузии помиловать заключенного Михаила Саакашвили, учитывая состояние здоровья последнего.

«Они подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был нанесен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не (вопрос), который возместит этот ущерб», - ответила Зурабишвили.

На вопрос журналиста, намерена ли президент «сохранить статус-кво», Зурабишвили ответила, что воспользуется своим правом воздержаться от разъяснений.