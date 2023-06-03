Новости
Президент Грузии предложила надеть на Саакашвили электронный браслет
Помилование экс-президента Михаила Саакашвили – это не вопрос, который возместит ущерб, нанесенный стране, считает Саломе Зурабишвили. Об этом действующий президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу France 24, пишет SOVA.
«Я думаю, что с ним (Михаилом Саакашвили) следует хорошо обходиться, и я говорю это вслух – так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к тюремному заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», - заявила Зурабишвили.
Межу тем, журналист телеканала подчеркнул, что многие на Западе задаются вопросом, намерена ли президент Грузии помиловать заключенного Михаила Саакашвили, учитывая состояние здоровья последнего.
«Они подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был нанесен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не (вопрос), который возместит этот ущерб», - ответила Зурабишвили.
На вопрос журналиста, намерена ли президент «сохранить статус-кво», Зурабишвили ответила, что воспользуется своим правом воздержаться от разъяснений.
Другие новости дня
Cборная Грузия по футболу начинает подготовку к отбору Евро-2024
Сборная Грузии по футболу с 5 июня начинает подготовку к матчам отборочного этапа Евро-2024. Команда Вилли Саньоля играет с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго – с Шотландией, пишет агентство «Новости-Грузия».
К двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 25 игроков.
Вратари: Георгий Лория («Анортосис», Фамагуста, Кипр), Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан).
Защита: Гурам Кашия («Словани», Словакия), Соломон Кверквелия («Нефтчи», Азербайджан), Отар Какабадзе («Краков», Польша), Лука Лохошвили («Кремона», Италия), Георгий Гвелесиани («Сепахан», Иран), Лаша Двали («Апоэл», Кипр), Джимми Табидзе («Динамо», Тбилиси, Грузия), Ираклий Азаров («Црвена Звезда», Сербия), Георгий Гохолеишвили («Шахтер», Донецк, Украина)
Полузащита/атака: Ника Квеквескири («Лех», Познань, Польша), Отар Китеишвили («Штурм», Грац, Австрия), Владимир Мамучашвили («Динамо», Батуми, Грузия), Сандро Алтунашвили («Динамо», Батуми, Грузия), Леван Шенгелия («Панетоликос», Агринио, Греция), Лука Гагнидзе («Динамо», Москва, Россия), Саба Лобжанидзе («Карагумрук», Стамбул, Турция), Георгий Чакветадзе («Словани», Братислава, Словакия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Георгий Микутадзе («Мец», Франция), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Георгий Квилитая («Апоэл», Никосия, Кипр).
Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к наступлению
Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что Киев готов к наступлению. Президент Украины не назвал дату начала военной операции и допустил, что она может дорого обойтись.
Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве американских систем противоракетной обороны «Пэтриот» для защиты граждан от воздушных атак и прикрытия войск на передовой.
Кроме того, президент признал превосходство России в воздухе. По словам, Зеленского, отсутствие защиты от российской авиации повлечет гибель большого количества военнослужащих в ходе наступления.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев хотел бы иметь больше западного оружия для предстоящей военной кампании. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», - сказал Зеленский.
Одной из наиболее важных задач президент Украины назвал продвижение к членству страны в НАТО во время саммита военного союза в Литве. Мероприятие пройдет в июле. Зеленский уточнил, что не ожидает присоединения к организации во время продолжающейся войны, но хотел бы получить обещание, что это произойдет после окончания боев.
В разговоре с The Wall Street Journal Зеленский также призвал Китай к сдерживанию России. Украинский лидер упомянул свой апрельский телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, Си заверил его, что Пекин не поставляет России вооружения.
- Руководители Украины неоднократно говорили о намерении начать наступление весной или летом нынешнего года. Его целью называется полное освобождение территории страны. В преддверии наступления Украина получила от стран Запада современную бронетехнику и артиллерию. США с начала войны выделили Киеву более 37 миллиардов долларов на поддержку безопасности.
- Россия в 2014 году аннексировала Крым, а в 2022 году заявила об аннексии еще четырех областей. Она контролирует части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и небольшую территорию в Харьковской области. Украина утверждает, что ее цель - вернуть все эти земли.
- По словам собеседников The Wall Street Journal, союзники Украины на Западе полагают, что предстоящее наступление Киева не положит конец войне, но оно должно продемонстрировать Кремлю тщетность его стратегии и ожидания ослабления поддержки украинской армии.
- Кремль ранее заявлял, что Москва тщательно отслеживает высказывания Украины и ее союзников о наступлении. По словам, представителя российского президента Дмитрия Пескова, Минобороны России учитывает эти данные при планировании «специальной военной операции» - так российские власти называют войну против Украины.
Из-за обстрелов в Украине и России погибли не менее четырех человек
В результате обстрелов в селе Соболевка Белгородской области погибли два человека, еще шестеро пострадали. Также двое жителей получили ранения в Шебекине: перед их автомобилем разорвался снаряд. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, во время обстрела двое жителей находились во дворах собственных домов – от полученных травм они умерли на месте. Раненые, среди которых двое детей, доставлены в больницы с осколочными ранениями – некоторые из них в тяжелом состоянии.
Вчера Гладков сообщал о гибели двух женщин при обстреле поселка Маслова Пристань. Во всех атаках губернатор обвинил Украину. Киев обстрелы российской территории не комментирует.
Также Гладков рассказал, что власти продолжают отправлять детей из приграничных районов в другие регионы - 600 детей уедут в Калугу и Ярославль в летние лагеря. Более двух с воловиной тысяч жителей покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения.
На второй год российского вторжения в Украину обстрелы приграничных регионов усилились. Только в мае власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало издание "Агентство". С 20-х чисел мая обстрелы стали ежедневными. С начала войны в регионе погибли более тридцати человек, больше 150 пострадали.
Российская армия продолжает обстреливать Украину. За последние сутки из-за обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения. В Херсонской области пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Всего в Украине, по данным ООН, с начала войны погибли 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения.
В центре Тбилиси полиция задержала участников акции протеста
Несколько человек были задержаны минувшим вечером на акции у парламента Грузии движения «Джиути» («Упрямый»). Стычка между полицией и участниками акции, которых было всего несколько десятков человек, продолжалась несколько часов. Митингующие не предпринимали активных действий, и полицейские, в основном, боролись с плакатами, которые сочли оскорбительными. Периодически они подходили к ступеням парламента и уводили людей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Собравшихся задерживали, как только на акции появлялись новые банеры, причем раздражение полиции вызывали даже пустые листы. В какой-то момент на акции появились плакаты «Ираклий». Это отсылка на имена двух Ираклиев - премьера и лидера правящей партии, но с одной измененной буквой, что придавало неприличный намек.
В перерывах между вмешательствами полиции собравшиеся пели, праздновали дни рождения участников и придумывали новые идеи для плакатов, которые воплощали прямо на месте. Также периодически они читали полицейским выдержки из Конституции Грузии.
Часть плакатов были написаны с использованием старинного грузинского алфавита «асомтаврули», чтобы силовики не могли понять, что на них написано.
МВД накануне вечером подтвердило задержание трех человек. Еще часть участников отводили в сторону или усаживали в машины, и потом отпускали. В течение вечера на акции был задержан и затем освобожден адвокат Шота Тутберидзе – его арестовали, когда он просто сидел на ступенях парламента с плакатом.
Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованному судом на 2000 лари. Ранее он пытался поставить палатку возле парламента с требованием освобождения сына – Лазаре Григориадиса, который был задержан по тяжелым обвинениям после мартовских акций протеста.
На 21.00 в субботу у парламента анонсирована новая акция под лозунгом «Защитим свободу выражения».
«Нашу похвальную милицию превратили в «милицию» – как это бывает в путинской Москве, что если ты протестуешь против путинского режима, то людей бьют и тащат, именно это сегодня и произошло в центре Тбилиси», - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.
Народный защитник Грузии призвал МВД действовать в соответствии с требованиями закона и обеспечить защиту свободу собраний и права на мирный протест.
Неправительственные организации потребовали МВД немедленно освободить всех задержанных и прекратить незаконное ограничение свободы слова. «Мы считаем тревожной тенденцию произвольных и незаконных арестов участников мирных протестов», - говорится в заявлении. НПО заявляют, что недопустимо задерживать людей за плакаты и действия МВД являются грубым вмешательством в свободу слова и противоречат как Конституции Грузии, так и международно признанным стандартам.
США призвали основных соперников не допустить ядерной войны
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу призвал основных геополитических соперников США к «исправлению ситуации», которая складывается в глобальной системе предотвращения ядерной войны. Об этом сообщает Reuters.
Соединенным Штатам не нужно наращивать свой ядерный потенциал для сдерживания ядерных сил России и Китая, заявил Салливан. По его словам, Вашингтон будет соблюдать ограничения на стратегические ядерные вооружения, установленные в договоре СНВ-3 в 2010 году, до истечения срока действия этого договора в 2026 году, если Россия сделает то же самое. Советник Белого дома заявил, что США стремятся к переговорам о контроле над вооружениями как с Москвой, так и с Пекином.
По оценкам Пентагона, к 2035 году Китай, вероятно, увеличит свой ядерный арсенал более чем в три раза до 1 500 боеголовок.
Россия, которая угрожала применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что приостанавливает участие в договоре СНВ-3. В четверг Соединенные Штаты прекратили отправку России уведомлений, требуемых по договору.
Последнее американо-российское соглашение о контроле над стратегическими вооружениями, договор СНВ-3, ограничил количество стратегических ядерных боеголовок, которые стороны могут развернуть, до 1 550. Он также ограничивает до 700 численность ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.
Токаев предложил Германии заменить российскую нефть на казахстанскую
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Германии увеличить темпы поставки нефти с 200 тысяч тонн в год до 1,2 миллиона тонн. Так он предлагает заменить российскую нефть, попавшую под эмбарго Евросоюза. Об этом Токаев заявил на саммите «Центральная Азия - Европейский союз».
За пять месяцев 2023 года Казахстан отправил на нефтеперерабатывающий завод «Шведт» в Германии, который до войны принадлежал «Роснефти», 90 тысяч тонн нефти. Такими темпами до конца года Казахстан сможет поставить в Германию 200 тысяч тонн нефти. Но Казахстан, по словам Токаева, готов увеличить поставки как минимум в 6 раз.
«Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем», - заявил президент Казахстана.
Казахстан в целом нарастил поставки нефти в Евросоюз в 2023 году. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале Казахстан экспортировал в ЕС 71% нефти, за тот же период прошлого года поставки были на уровне 65%.
Помимо Германии, казахстанскую нефть активно закупает Италия, которую до войны в Украине снабжал «Лукойл»: поставки казахстанской нефти в Италию выросли в первом квартале до 38% от общего объема экспорта, в прошлом году доля была 28%. Доля экспорта казахстанской нефти во Францию выросла с 5% до 7%, в Румынию - с 4% до 7%.
При этом, как в январе 2023 года писали «Ведомости», за 2022 году Германия получила от России 1 миллион тонн нефти. Если Казахстан увеличит поставки по запланированному плану, они могут полностью заменить российские.
Однако казахстанская нефть попадает в Германию через Россию – по нефтепроводу «Дружба» – и на увеличение поставок Казахстану нужно разрешение от Минэнерго России, которое пока получено только устно.
- Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-апрель 2023 года сократились на 52% в годовом соотношении, продолжив стремительное падение. В тот же период дефицит бюджета с марта по апрель вырос на триллион рублей - с 2,4 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей.
- Страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в начале декабря 2022 из-за вторжения в Украину. Спустя две недели они также ввели потолок цен на поставки газа, который начнет действовать с середины февраля. Максимальная цен на нефть будет составлять 60 долларов за баррель. В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54% Ограничение цен на российскую нефть стало частью очередного пакета санкций в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, Россия потеряла часть европейского рынка трубопроводного газа из-за приостановки проектов «Ямал-Европа» и «Северный поток-1».
- Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.
В Индии при столкновении поездов погибли не менее 288 человек
При столкновении двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша на востоке страны погибли не менее 288 человек, более тысячи получили травмы, сообщает агентство News18 India.
Столкновение произошло в пятницу вечером, в 220 километрах от Калькутты. Около десяти вагонов одного поезда сошли с рельсов – их обломки оказались на соседнем пути, по которому в противоположном направлении шел другой поезд. В результате столкновения три его вагона также сошли с рельсов, рассказали в железнодорожном министерстве Индии. По информации местных СМИ, в аварии также пострадал товарный поезд – однако официальных сообщений об этом пока нет. Информация продолжает обновляться.
На месте столкновения всю ночь работали спасатели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Суббота объявлена в штате Одиша днем траура.
Катастрофа уже стала третьей среди подобных по количеству жертв в истории Индии. Ежегодно в стране происходят сотни железнодорожных аварий. В большинстве случаев в них виноват человеческий фактор или устаревшее сигнальное оборудование.
«Верстка»: Татарстан будет восстанавливать захваченный Бахмут
Захваченный российскими войсками украинский город Бахмут, после того как в нем пройдет разминирование, будет восстановлен за счет средств Татарстана. О том, что руководство региона изъявило такое желание, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Татарстан является одним из богатейших регионов России. Однако до этого он не принимал заметного участия в восстановлении оккупированных городов на территории Украины. Регион брал «шефство» над Лисичанском и Рубежным, которые сильно не пострадали во время боев летом 2022 года.
По данным источников «Верстки», в Кремле считают, что такой богатый регион, как Татарстан, недостаточно принимает участие в восстановлении оккупированных украинских городов. Собеседники издания заявляют, что Бахмут будет одним из самых пострадавших из захваченных городов, а такие населенные пункты отдают под шефство «экономически и административно сильным регионам».
Еще один источник «Верстки» пояснил, что Татарстан вызвался помогать в восстановлении Бахмута для того, чтобы получить дополнительные аргументы в общении с Москвой. Утверждается, что между Казанью и федеральными властями сейчас «не самые простые отношения». Это связано в том числе с непродлением договора о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром и переименованием поста президента Татарстана в раиса.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские регионы начали брать захваченные украинские города под «шефство». Так, Москва взяла на себя восстановление крупных региональных центров Луганска и Донецка и помощь им . Также сообщалось, что Кремль советовал губернаторам, ожидающим переизбрания на свой пост, съездить на оккупированные территории Украины.
- В конце мая Россия объявила об окончательном захвате Бахмута – города, бои за который продолжались более 220 дней. Видео, публикуемые в последние дни российскими СМИ и телеграм-каналами, свидетельствуют о том, что российские подразделения, по крайней мере на некоторых участках, дошли до западных границ города. Украина заявляет, что ее подразделения по-прежнему контролируют ряд объектов в городе.
- В боях активное участие принимали подразделения так называемой ЧВК «Вагнер», понесшие тяжелые потери. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, с начала вторжения его формирование потеряло 20 тысяч наемников, половина из которых – заключенные. Всего из колоний, по утверждению бизнесмена, завербовали 50 тысяч человек.
Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана
Премьер-министр Армении завтра в Анкаре примет участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана. В правительстве сообщают, что Армения получила приглашение от Турции, и Никол Пашинян завтра отбудет с рабочим визитом в Анкару.
Состав делегации во главе с Пашиняном пока не объявлен, и неясно, кто едет в Турцию вместе с премьер-министром. В правительстве сообщили, что премьер-министр отправится в Турцию воздушным путем, передает Радио Азатутюн.
В истории независимой Армении представитель страны участвовал в инаугурации президента Турции лишь однажды - 9 лет назад, 28 августа 2014 года. В период президентства третьего президента Армении Сержа Саргсяна официальный Ереван также получил приглашение от Турции принять участие в церемонии инаугурации Реджепа Эрдогана.
Как получилось, что Армения тогда впервые решила участвовать в церемонии инаугурации президента Турции? Тогдашний заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочаян пояснил, что изменился порядок избрания президента Турции. «Что касается инаугурации в Турции, то ее никогда не было, потому что до этого президент Турции избирался парламентом. Это первый раз, когда выборы проводились напрямую, а значит, это был первый прецедент, когда такая церемония проводилась в соседней стране», - сказал он.
Тогдашняя армянская оппозиция, в том числе АРФ «Дашнакцутюн», критиковала власти, считая неприемлемым решение об участии в инаугурации Эрдогана, выступавшего с антиармянскими заявлениями. Во время предвыборной кампании 2014 года Эдроган сказал, что о нем говорят нехорошие вещи, в частности, что он армянин.
В ответ Серж Саргсян сказал, что удивляться тут нечему, для армян тоже было бы оскорбительно, если бы вдруг выяснилось, что Эрдоган – армянин. Однако эти оскорбительные заявления не помешали Турции направить приглашение, а Налбандяну - принять участие в инаугурации Эрдогана.
Завтра Армения впервые примет участие в инаугурации президента Турции на самом высоком уровне. За время своего пребывания в должности первый и второй президенты Армении вообще не участвовали в инаугурации лидеров Турции. Вместо этого в 1993 году первый президент Армении Левон Тер-Петросян присутствовал на церемонии похорон президента Турции Тургута Озала.
В Индии столкнулись поезда, погибли минимум 50 человек
В Индии в пятницу вечером пассажирский поезд столкнулся с товарным. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Сообщается о как минимум 50 погибших. Реальное число может быть и больше: многие пассажиры заблокированы в разрушенных вагонах, об их состоянии ничего не известно.
В больницы уже доставлены около 350 пострадавших, их число также может вырасти. На месте работают спасательные службы.
Поезд Coromandel Express следовал по маршруту Ховрах - Ченнай. Столкновение произошло в штате Одиша на востоке страны.
- В Индии ежедневно курсируют около 14 тысяч поездов, перевозя до 12 миллионов человек в сутки.
Порт Тамань может прекратить перевалку газа из-за угрозы атак дронов
Экспортный терминал в российском порту Тамань в Краснодарском крае прекратит перевалку сжиженного углеводородного газа на танкеры из-за угрозы атак беспилотниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
На долю российского порта приходится около 7,5% всего российского экспорта углеводородного сырья и около 20% - казахстанского. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозки грузов в направлении Тамани.
Собеседники агентства уточнили, что решение принято после атак дронов на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы 31 мая. Кроме того, источники напоминают, что сжиженный углеводородный газ самый взрывоопасный.
Участники рынка, по данным агентства, планируют законсервировать перевалки на неопределенный срок и рассматривают другие маршруты поставки. Возможно, что российские поставки будут переориентированы на Польшу, на внутренний рынок или Китай.
Российские власти или представители компаний, работающих в порту Тамань, сообщение Reuters не комментировали.
- После полномасштабного российского вторжения на территорию Украины дроны неоднократно атаковали объекты, в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России. В последние недели атаки участились. Кроме того, 30 мая дроны, атаковавшие Москву, попали в три жилых дома на юго-западе города.
Хвичу Кварацхелия признали лучшим игроком сезона в Серии А
Грузинского футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелия признали лучшим игроком сезона в Серии А.
В фейсбук-посте указано, что он провел «выдающийся дебютный сезон, который принес ему заслуженное место в команде сезона Серии А». «Лучший из лучших», - говорится в сообщении.
Отметим, что одноклубник Хвичи по «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим форвардом сезона в серии А.
Алан Гаглоев встретился с заместителем секретаря Совбеза России
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев принял президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева.
Как сообщила пресс-служба югоосетинского лидера, Нургалиев и Гаглоев обсудили «вопросы повышения безопасности и обороноспособности» Южной Осетии, «ситуацию на границе» и «ряд вопросов, касающихся обеспечения деятельности правоохранительных органов и силовых структур».
По информации пресс-службы, «внимание также было уделено вопросам повышения заработной платы и налаживания системы пенсионного обеспечения сотрудникам прокуратуры».
Ранее сообщалось, что в Москве Гаглоев проведет встречи «с высокопоставленными государственными деятелями Российской Федерации». Планируется, в частности, обсудить реконструкцию пункта пропуска «Нижний Зарамаг».
Макрон и Шольц призвали провести новые выборы в Косове
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече глав европейских стран в Кишинёве призвали правительство Косова срочно провести новые муниципальные выборы. Предыдущие выборы были бойкотированы этническими сербами, живущими в частично признанной республике. Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что он не против этого предложения.
Предложение касается перевыборов в северной части Косова, где этнические сербы составляют большинство населения. После прошедших в апреле муниципальных выборов там проходят массовые протесты. Местные жители пытаются блокировать проход в муниципальные здания недавно избранных должностных лиц. По информации агентства Associated Press, в ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применяла слезоточивый газ.
Президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала РТС, отметил, что привёл армию «в состояние повышенной готовности» и распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косовом.
По информации издания Politico, премьер-министр Косова Курти заявил, что готов к организации новых муниципальных выборов. Он также призвал Белград приложить все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта и обеспечить безопасность будущих выборов. Ответственность за беспорядки Курти возлагает на Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич, со своей стороны, 29 мая обратился к нации и возложил ответственность за беспорядки лично на Курти и на НАТО, которое, по мнению Вучича, манипулирует правительством Косова.
Саакашвили: грузино-украинская граница будет проходить по реке Псоу
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Саакашвили говорит, что и Грузия также сможет вернуть территории, а грузино-украинская граница будет проходить по реке Псоу.
«Необходимо готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу!» – написал он в соцсети, назвав президента Украины Владимира Зеленского «лидером всего свободного мира».
Ранее Саакашвили говорил, что Украина после победы в войне будет граничить с Грузией «где-то в районе Сочи».
Политик уверен, что вскоре настанет момент, когда «российская армия будет полностью уничтожена, а Москва погрузится в хаос». Именно тогда, по его словам, для Грузии «откроется окно», так как для Украины и западного мира оккупированные зоны в Черноморском регионе «будут совершенно неприемлемы».
МВД Грузии ограничивает свободу собраний и выражения мнений – омбудсмен
Народный защитник Грузии считает, что МВД страны ограничивает свободу собраний и выражения мнений.
Омбудсмен прокомментировал задержание Беки Григориадиса – отца активиста Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейского и уничтожении чужого имущества во время демонстраций против законопроекта об «иноагентах» в марте текущего года.
Бека Григориадис несколько дней назад объявил о проведении бессрочного протеста с требованием освобождения сына. Он пытался установить палатку близ парламента. Накануне полицейские в очередной раз помешали ему, задержав по административной статье о неповиновении сотруднику полиции.
В аппарате Народного защитника заявляют, что размещение палатки является «неотъемлемой частью осуществления свободы собраний».
«Ограничение особенно проблематично и непропорционально, когда размещение палатки не загораживает вход в здание и не препятствует движению транспорта», – сказано в заявлении.
Омбудсмен прокомментировал и видеокадры, на которых полицейские отбирают плакаты у участников мирной акции перед зданием парламента, указав, что сотрудники правоохранительных органов действовали «по совершенно непонятной причине и в грубой форме».
- 29 марта МВД Грузии задержало Лазаре Григориадиса по обвинениям в нападении на полицейского и повреждения имущества в ходе акций протеста 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси. 31 марта в качестве меры пресечения он был заключен под стражу. По информации следствия, 21-летний Лазаре Григориадис во время акции забрасывал полицейских камнями и так называемыми т.н. коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджог автомобиль, принадлежащий МВД. Ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.
Глава Белгородской области сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Ещё два человека получили ранения. Губернатор обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.
Гладков утверждает, что осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.
«В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго – осколочные ранения нижних конечностей», – написал Гладков.
Между тем в легионе «Свобода России» утверждают, что в автомобиль с гражданскими выстрелили российские военные, «приняв его за машину с нашей диверсионной группой».
Ранее власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей заявили, что ночью и утром их регионы атаковали беспилотники. Впервые за последнее время об этом сообщил также глава Смоленской области, которая граничит с Беларусью.
«Сегодня около трёх часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», – написал в телеграм-канале врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.
Как утверждает «База», дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции. Один беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти», в результате была повреждена водяная ёмкость пожаротушения. Спустя полчаса ещё один дрон атаковал газораспределительную станцию, повредив административное здание, пишет телеграм-канал.
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько беспилотников. По его словам, пострадавших в результате атаки дронов нет, повреждения получили подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.
Власти Брянской области утверждают, что утром ВСУ обстреляли два села. Никто не пострадал, во втором селе загорелся жилой двухквартирный дом. Украинские военные не комментировали эти сообщение.
Глава Калужской области, где накануне уже находили упавший дрон, сообщил, что сегодня утром в лесу упал «неопознанный объект», в результате чего произошёл взрыв. Никто не пострадал, объекты экономики и жилые дома не повреждены, заявил Владислав Шапша.
Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
Пашинян: в войне с Украиной мы не союзник России
Армения – не союзник России в войне с Украиной. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью CNN Prima NEWS.
«Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что это напрямую влияет на все наши отношения», – отметил он.
«На Западе замечают, что мы союзник России, больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. И получается, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы. Кажется, что есть способ лавировать между всеми этими столкновениями, но также правда в том, что чем сложнее становится ситуация, тем больше сужается возможность лавирования. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много забот, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других забот», – добавил Пашинян, отвечая на вопрос о позиции Армении относительно российской агрессии против Украины.
Отметим, что накануне Пашинян, вместе с президентами Азербайджана и Украины, премьером Грузии и другими европейскими лидерами принял участие во Втором саммите Европейского политического сообщества.
Ранее Пашинян говорил, что Армения «не может себе позволить» попасть под санкции Запада за поддержку Москвы, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе и «глубокие экономические и стратегические отношения» с Россией.
В мае Пашинян заявил, что Армения пока не приняла решение об участии в совместных учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила: «Если это фигура речи, для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все таки, надо понимать всю опасность манипулирования словами». В ответ Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению.
«Президент в порядке», – сообщил Белый дом после падения Байдена
Президент США Джо Байден 1 июня выступил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Академии американских ВВС в штате Колорадо.
В какой-то момент американский лидер вызвал тревогу среди собравшихся, когда упал, споткнувшись в районе сцены. 80-летнему политику помогли подняться два сотрудника его службы охраны.
Поднявшись на ноги, Джо Байден указал на место, где потерял равновесие. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт позднее сообщил в твиттере, что президент споткнулся о мешок с песком. Лаболт отметил, что с президентом «всё в порядке».
Би-би-си пишет, что в Колорадо Байден простоял около полутора часов, чтобы лично пожать руку каждому из более чем 900 курсантов. «Спасибо, что выбрали служение стране», – приводят СМИ его слова на церемонии.
Джо Байден – старейший политик на посту президента США.
Компания SpaceX продолжит оказание спутниковых услуг Украине
Пентагон заявил в четверг, что заключил контракт с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX о закупке терминалов Starlink и услуг спутниковой связи для Украины.
Пентагон не раскрыл условий контракта «по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером этих систем».
Система спутниковой связи Starlink используется украинскими военными для различных целей, включая связь на поле боя, с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Компания Илона Маска располагает сетью из более чем 4000 спутников на низкой околоземной орбите. Сеть обеспечивала Украину связью в соответствии со специальным контрактом и за счет частных пожертвований, сообщает «Голос Америки».
В октябре 2022 года Маск заявил, что не может позволить себе бессрочное финансирование Starlink в Украине, так как его ежемесячные расходы на эту систему составляли 20 миллионов долларов
Новые терминалы Starlink, вероятно, будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В декабре Пентагон сообщил о новом пакете финансирования в рамках этой инициативы.
Россия пыталась отключить и заблокировать интернет-сервисы в Украине, включая попытки заблокировать связь Starlink в регионе, но компания SpaceX отразила атаки на свои сервисы, усилив их программное обеспечение.
Российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами
Киев в ночь на 2 июня вновь подвергся российскому удару дронами-камикадзе и ракетами. Украинские власти сообщают, что все воздушные цели - 15 ракет и 18 беспилотников - были сбиты.
По сообщению офиса генерального прокурора Украины, ранены два человека – пожилой мужчина и мальчик 11 лет. Из-за падения обломков, сбитых ракет повреждены пять частных домов, ещё в двух возникли пожары, их уже удалось потушить.
Это была шестая российская атака с воздуха за шесть дней.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что Киев с разных направлений атаковали беспилотники и, одновременно российские войска запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков из района Каспия. Силы ПВО уничтожили в Киеве и Киевской области более 30 воздушных целей различного типа, объявил Попко.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что в ночь на 2 июня силы противовоздушной обороны Украины сбили над Киевом 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.
Проверить эту информацию в условиях военного конфликта невозможно.
Накануне в результате ночного ракетного удара по Киеву погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали.
Виктор Шендерович: «Защитили Грузию от меня, молодцы»
Писатель и публицист Виктор Шендерович опубликовал пост в социальной сети, подтвердив, что его не пустили в Грузию: «концертов в Тбилиси и Батуми не будет».
Как стало известно вечером 1 июня, Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. По какой причине писателя не пустили в Грузию, не уточняется. В МВД Грузии ситуацию пока не комментировали.
«Десятки друзей, сотни зрителей, терапевтический смех, пять пудов взаимной любви, сотня надписанных книг и неделя моего гастрономического счастья – ничего этого не будет. Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы.
Ну, не от меня первого...
Назвать Грузию при Иванишвили путинской провинцией я не рискну, но работа в этом направлении ведется, не правда ли?
...В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортаций, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди – «Я грузин»...
Как выясняется уже из моей депортации (из Тбилиси), – грузин я все-таки недостаточный.
Смешно получилось», – написал он.
- Виктор Шендерович – член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.
- В декабре 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ — «иностранных агентов». После этого она сообщил, что покидает Россию из-за опасности оказаться под стражей.
- В прошлом месяце сообщалось, что выступление Шендеровича без предупреждения отменил Университетский колледж Лондона 19 мая. Ранее, 11 мая, проукраинские активисты пришли к зданию в Вильнюсе, где у писателя проходило выступление. Когда Виктор Шендерович вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом. Активисты напомнили писателю про фразу «наши мальчики» применительно к российским военным, произнесённую в эфире «Эха Москвы». Сам Шендерович подчёркивал, что цитировал высказывание другого человека.
- В конце апреля писатель был добавлен в украинскую базу «Миротворец». Перед этим блогер Аркадий Бабченко обвинил Виктора Шендеровича в соцсетях в недостаточной поддержке Украины.
- После полномасштабного вторжения России в Украину грузинские власти неоднократно отказывали во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам.
Лиза Ясько рассказала, что у нее есть ребенок от Михаила Саакашвили
32-летняя депутат Верховной рады Украины Елизавета (Лиза) Ясько объявила, что стала мамой. Из текста, опубликованного в социальной сети, можно сделать вывод, что отец ребенка – заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Ясько не уточнила, когда именно малыш родился, а также его пол и имя. Из сообщения понятно лишь, что ребенок появился на свет во время войны, пишет агентство УНИАН.
«Никогда не могла представить, что мой ребенок родится в этих страшных реалиях войны для нашей страны», – поделилась она.
Также в сообщении она пожаловалась на то, что ей тяжело, ведь она заменяет малышу и папу и маму, как и многие другие украинские женщины.
«Никогда не могла представить, что отец ребенка не будет свободен и здоров в важные моменты, которые мы планировали вместе… Мой ребенок – моя любовь. Для отца наш ребенок – это украинские корни и украинское продолжение, о котором он так мечтал и хотел, гордился своим украинским гражданством», – написала Ясько.
Об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно сразу после ареста политика 1 октября 2021 года. Для бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс это стало неожиданностью. У Саакашвили и Рулофс двое сыновей – Эдуард и Николоз.
В конце декабря 2021 года Саакашвили в обращении из Руставской тюрьмы рассказал о своей внебрачной дочери – Элис Марии Саакашвили. Мать ребенка – известная грузинская певица Софо Нижарадзе.
О том, что дочь от Саакашвили родила и Лиза Ясько, ранее сообщал грузинский телеканал «Имеди».
Писателя Виктора Шендеровича не пустили в Грузию
Писателя и публициста Виктора Шендеровича не пустили в Грузию, где 2 июня он должен был выступить в Тбилиси, а 4 июня – в Батуми.
О том, что в страну его не пустили, в четверг сообщил блогер Николай Левшиц со ссылкой на организаторов концерта Шендеровича в Батуми.
По словам Левшица, Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. По какой причине писателя не пустили в Грузию, не уточняется. Сам писатель пока не комментировал произошедшее.
В последний раз Виктор Шендерович был в Грузии несколько месяцев назад.
- В прошлом месяце сообщалось, что выступление Шендеровича без предупреждения отменил Университетский колледж Лондона 19 мая. Ранее, 11 мая, проукраинские активисты пришли к зданию в Вильнюсе, где у писателя проходило выступление. Когда Виктор Шендерович вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом. Активисты напомнили писателю про фразу «наши мальчики» применительно к российским военным, произнесённую в эфире «Эха Москвы». Сам Шендерович подчёркивал, что цитировал высказывание другого человека.
- В конце апреля писатель был добавлен в украинскую базу «Миротворец». Перед этим блогер Аркадий Бабченко обвинил Виктора Шендеровича в соцсетях в недостаточной поддержке Украины.
- Виктор Шендерович – член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.
- В декабре 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ — «иностранных агентов». После этого она сообщил, что покидает Россию из-за опасности оказаться под стражей.
- После полномасштабного вторжения России в Украину грузинские власти неоднократно отказывали во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам.
Форум