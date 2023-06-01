В оппозиции ожидали от Саломе Зурабишвили более четких заявлений и даже решения о помиловании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамия. К радости властей этого не случилось, и выступление президента Грузии в Европарламенте оппоненты властей уже назвали речью «обо всем и ни о чем».

В правящей партии выступлением президента Грузии в Европарламенте явно остались довольны, во всяком случае, привычной в последнее время критики от членов «Грузинской мечты» в адрес Саломе Зурабишвили не звучало. К примеру, заместитель председателя фракции «Грузинской мечты» Гия Цагареишвили назвал речь президента сбалансированной:

«Президент Грузии попыталась представить всю Грузию и выразила интересы всех по поводу того, что все политические группы желают скорейшей интеграции Грузии в евроструктуры».

Между тем некоторые лидеры оппозиции заявила, что речь президента была «обо всем и ни о чем», и призвали Саломе Зурабишвили к действенным мерам. Одних разговоров о стремлении Грузии в Евросоюз недостаточно, заявления должны быть подкреплены шагами, направленными на деполяризацию и решение вопроса политических заключенных, что является предусловием для получения статуса кандидата в ЕС, сказал в эфире телекомпании «Формула» член «Национального движения» Петре Цискаришвили:

«Риторически она говорит правильные вещи, просто это не проявляется на деле. Она не глава исполнительной власти и не может осуществлять реформы, но она не меняет и того, что может изменить, например, помиловать Мишу Саакашвили и Нику Гварамия. Многих в обществе, в гражданском секторе, в оппозиционных партиях беспокоит этот вопрос. Пусть она скажет, что Саакашвили – политический заключенный, он должен быть освобожден и точка».

Независимый депутат Теона Акубардия тоже признается, что ждала от президента заявления о помиловании Ники Гварамия с трибуны Европарламента. Впрочем, пока еще не поздно это сделать, считает она:

«Ожидания, которые были в связи с помилованием Ники Гварамия, пока еще остаются. Вы знаете, что в октябре будет оценка выполнения Грузией 12 рекомендаций, и если она (президент) думает об использовании механизма помилования, то пусть решит до того момента, а не после. Пока есть такая возможность, я хочу надеяться, что президент пойдет на этот шаг не только для Ники, но и всей страны, поскольку президент может таким образом противостоять политическому правосудию и давлению на СМИ – рычагам, которые использует "Грузинская мечта"».

«Когда связывают одного заключенного с европейской перспективой – это не по-европейски и дискредитирует и нашу страну, и Европу», – прокомментировал заявления оппозиции спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили:

«Я слышал комментарии, будто президент выжидает удобный момент, чтобы выменять помилование на что-то большее для Грузии. Человек, находящийся в пенитенциарном учреждении, – не объект для торгов… Не думаю, что президент так смотрит на этот вопрос. Я не считаю, что это правильный подход – ждать подходящего момента для помилования».

Лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе сделал акцент на темах, которые президент должна была затронуть во время своего выступления, но не затронула:

«Не упомянула Иванишвили, не сказала о том, что у нас русское правительство, которое продвигает антизападную кампанию. Закрыла глаза и говорит не всю правду и при этом просит у европейцев предоставить нам статус так, чтобы не выполнять всех условий, которые требует от нас Европа. Делать ставку на это, по-моему, неправильно, это представляет большой риск, особенно когда мы стоим перед таким выбором».

В правящей партии между тем позитивно оценили решение Зурабишвили не упоминать в очередной раз экс-премьера Бидзину Иванишвили в своей речи: «Иванишвили не участвует в политике, соответственно, президент не упомянула его в своем выступлении», – заявил Папуашвили. Впрочем, критики считают это результатом оказываемого на президента давления со стороны властей, о чем вчера упоминала и сама Саломе Зурабишвили.

«"Грузинская мечта" пытается оказать давление на президента угрозами, шантажом и махинациями, поскольку у них, похоже, есть ощущение, что президент может помиловать Гварамия», – заявила сегодня лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе.

На выступление Зурабишвили отреагировали и в Европарламенте. Депутат Виола фон Крамон написала в Twitter: «Какой это глоток свежего воздуха – наконец-то услышать высокопоставленного грузинского чиновника, представляющего европейскую волю 90% грузин».

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