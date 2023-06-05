Жители Грузии против ограничения свободы выражения мнений. На акциях, прошедших возле здания парламента в Тбилиси, правоохранители задерживали собравшихся за плакаты, которые посчитали оскорбительными. «Эхо Кавказа» узнавало, как к этому отнеслись пользователи социальных сетей.

– Ущемляется ли в Грузии свобода слова и выражения мнений?

Дато: Увиденное мною в эти дни достаточно для того, чтобы делать простые, но объективные выводы: наша власть ненавидит все, что связано с Западом, – свободу, демократию, права человека. «Грузинской мечте» ближе к сердцу все русское – репрессии, подавление воли людей, жестокие методы расправы над недовольными, которые она переняла у нашего худшего соседа. Сначала была попытка продвинуть «русский закон об иноагентах», а теперь еще и людей за чистые листы задерживают. Нас шокировало, когда мы видели, как подобное происходило в России, теперь это происходит и у нас. А полицейские больше не правоохранители, они исполняют приказы властей и задерживают невиновных людей.

Людмила: Можно сказать, что всех людей, которые не вступали в конфронтацию с полицией, а просто выражали свое мнение, арестовали правоохранители. В последнее время произошли какие-то большие изменения, они уже прибегают к российской практике общения с людьми.

Бека: Если проследить за нашей историей, то можно утверждать, что в направлении свободы слова и выражения мнений в последние годы Грузия сделала большой шаг. Давайте признаемся, что сейчас все намного лучше, чем было, скажем, 10 лет назад! Да, случаются моменты, когда кажется, что правоохранители поступают незаконно, но это не системная проблема. В любом случае, ситуация в Грузии выглядит намного лучше, чем во многих более развитых странах.

Артем: Естественно, я следил за развивавшимися в последнее время возле парламента событиями. По моему личному мнению, нельзя было так задерживать людей просто из-за того, что у них были листы бумаги с какими-то надписями. Что бы там ни было написано – ругательные слова, задевающие лично кого-то, – неважно, если мы говорим о демократическом обществе, арестовывать за такое нельзя. Но самое возмутительное это то, что человека задержали просто за чистый лист бумаги. Совершенно не понятно, почему полиция вела себя так. В этом конкретном случае была ограничена свобода слова и выражения мнений.

Мари: Я следила за акцией протеста и непосредственно участвовала в ней. Я пришла туда выразить свое несогласие с тем, что в Грузии сегодня повсеместно нарушаются права человека, власти ограничивают свободу слова. Они больше не скрывают своей сущности и открыто прибегают к кремлевским методам запугивания своих граждан. Эти шаги нашего пророссийского правительства все больше сближают нас с местом обитания «орков».

Давид: Я считаю, что применять чрезмерную силу к мирному населению никакого права не имеют. Грузин не так много, и надо их всех беречь, аккуратно к ним относиться, и, не дай бог, не травмировать. Люди выражают свою позицию, нужно их слушать.

Тамар: То, что я вижу в последнее время, указывает на то, что нашу власть совершенно не интересует мнение граждан и она не приемлет никаких мнений, кроме своего. Они действуют, как им самим хочется и выгодно, для того, чтобы удержать власть. Прошедшие акции были демонстрацией того, как сильно они боятся критики и вообще жителей этой страны. В общем, то, что они делают, во-первых, постыдно, а во-вторых, очень плохо скажется на репутации Грузии. В глазах международного сообщества мы стали похожи на каких-то дикарей и только из-за наших властей. Если тебе высказывает недовольство по какому-то вопросу большая часть населения, ты не должен принимать подобных решений и задерживать их.

Тариел: Этот вопрос напрямую касается уровня демократии в нашей стране. Я не скажу, что в Грузии демократия, которой могут позавидовать в других странах мира, однако мы стремимся к лучшему и в любом случае утверждаем, что наше государство – демократическое. Да, случаются промашки, например, то, что происходит в последнее время на митингах, – конечно, это ужасно и не садится ни в какие рамки. Скажу так, возможно, в Грузии не самое тяжелое положение в направлении свободы слова и выражения мнений, однако явно ухудшившееся в последнее время.

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