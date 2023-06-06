Новости
Президент Грузии осудила «ужасную атаку» России на Каховскую ГЭС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС.
«Я решительно осуждаю еще одно серьезное военное преступление, совершенное Россией. Ужасная атака на гражданскую инфраструктуру – Новокаховскую плотину – в очередной раз демонстрирует жестокую тактику России. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Вся Грузия рядом с Украиной», – написала она в социальной сети.
В Херсонской области Украины разрушена Каховская ГЭС, тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти.
По одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга.
Другие новости дня
Облившему мэрию Евпатории синей и желтой красками дали 15 лет колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии общего режима художника-акциониста Богдана Зизу, который облил синей и желтой красками здание администрации Евпатории. Первые четыре года он проведёт в тюрьме. Об этом сообщают «Ґрати».
Прокурор ранее запрашивал для Зизы 18 лет заключения в колонии строгого режима.
Художника признали виновным в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды.
В последнем слове он сообщил, что с 10 июня начнёт голодовку и требует лишить его российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма. Художник отдельно отметил, что запрещает применять к себе принудительное кормление.
Богдана Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года. По версии следствия, он облил фасад и двери здания городской администрации в Евпатории желтой и голубой красками. ФСБ утверждает, что он также кинул «коктейль Молотова» через окно, но зажигательная смесь потухла и возгорания не случилось.
После задержания художника телеканал «Крым 24» обнародовал видео, на котором человек, называющий себя Богданом Зизой, признается в содеянном. Позднее Зиза рассказал, что полицейские избивали его перед записью.
Летом прошлого года Богдана Зизу внесли в список экстремистов и террористов.
Депутата Госдумы требуют проверить из-за слов об украинском языке
Глава фракции «Яблока» в томской городской думе Василий Еремин обратился к прокурору с требованием провести расследование по статье о разжигании межнациональной розни в отношении депутата Госдумы Алексея Диденко, который ранее заявил, что украинский язык и государственность не должны существовать. Об этом сообщает ТВ-2.
В мае депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко назвал украинский язык «языком врага» и заявил, что он нужен только военным переводчикам. «Это принципиальная фракционная позиция», – заявил депутат. «Не должно быть ни государства этого, ни языка», – сказал Диденко на конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством России.
После выступления один из присутствующих напомнил депутату, что существует статья о разжигании межнациональной розни. «Что вы пугаете меня уголовным кодексом? Очень страшно! Не должно быть ни государства этого, ни языка – вычистить его», – ответил Диденко, добавив, что «если хотят с нами дружить, пусть по-русски говорят».
Алексей Диденко родился в Украине. Он возглавляет комитет Госдумы по региональной политике.
Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру
Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Грузии.
«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», – говорится в сообщении.
Морис Квителашвили родился в Москве. Ему 28 лет. Он тренировался в группе Этери Тутберидзе. С 2016 года стал выступать за Грузию. Лучший результат Мориса в его карьере — бронза чемпионата Европы 2020 года.
В 2021 году он выиграл золотую медаль на этапе серии Гран-при в Сочи, стал первым грузинским фигуристом, выигравшим этап Гран-при. Участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 (24-е место) и Пекине-2022 (10-е место в личных соревнованиях, 6-е место в командных).
Ранее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переходят в сборную Грузии.
Каховская ГЭС частично разрушена, в Херсонской области объявили эвакуацию
В Херсонской области Украины разрушена Каховская ГЭС, тонны воды хлынули в Днепр. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти.
По одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой - причиной прорыва стали предыдущие повреждения. Стороны войны обвиняют в случившемся друг друга.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утром во вторник подтвердил подрыв и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов.
Оперативное командование группировки украинских войск «Юг» на своей странице в фейсбуке утверждает, что Каховскую ГЭС взорвали российские военные. Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель подрыва - попытка сорвать украинское контрнаступление.
Назначенный Россией «глава военно-гражданской администрации Каховского района» Владимир Леонтьев сообщил, что задвижки на плотине разрушены в результате ночных ударов со стороны Украины. На левом, занятом российскими военными, берегу Днепра в зоне подтопления оказалась сама Новая Каховка.
По его словам, объект не подлежит восстановлению. По данным ТАСС, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов.
Выдвигается также версия, что плотина могла разрушиться сама, из-за предыдущих повреждений, полученных в ходе боевых действий за последний год и отсутствия должного обслуживания.
В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с подрывом Каховской ГЭС.
«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора», — заявил Владимир Зеленский.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.
Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован российскими военными.
В то же время «глава» назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ сначала опроверг подрыв ГЭС, но потом подтвердил разрушения.
«Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили «задвижки». В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», – заявил Леонтьев, указав, что Новую Каховку обстреливают ВСУ.
Позже он сообщил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на четыре метра ниже по течению.
ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах также сообщил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», – утверждает он.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
- 20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. Украинский президент тогда добавил, что в случае подрыва может быть нарушено снабжение водой значительной части юга страны. Кроме того, без воды для охлаждения реакторов останется крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция – вода для неё берется именно из Каховского водохранилища.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин подтвердили, что переходят в сборную Грузии
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин подтвердили, что переходят в сборную Грузии и поблагодарили болельщиков.
«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» – написали спортсмены в инстаграме.
Дэвис и Смолкин выложили фото в куртках сборной Грузии. Пост написан на трех языках – русском, грузинском и английском.
Информацию подтвердили и в Федерации фигурного катания Грузии.
«Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединится к нашей команде с сезона-2023/2024. Диана Дэвис – дочь известного тренера Этери Тутберидзе. Родившаяся в США молодая спортсменка, являющаяся также гражданкой Грузии, вместе с партнёром и супругом Глебом Смолкиным, гражданином Израиля, тренируется с опытными специалистами в США с мая 2019 года по текущее время. Пара Дэвис/Смолкин приобрела немалый опыт на чемпионатах Европы и мира 2021- 2022 гг. и на зимних Олимпийских играх. Новая пара вместе с Марией Казаковой и Георгием Ревией получит возможность участвовать в следующем чемпионате Европы, где Грузия получила две квоты», – заявили в Федерации.
- Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе. Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
- Этери Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.
Совет ЕС ввел санкции против девяти россиян за преследование Кара-Мурзы
Совет Евросоюза ввел санкции против девяти россиян, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав Владимира Кара-Мурзы.
Под ограничения попали заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, директор АНО «Независимый эксперт» Данила Михеев.
Также в санкционный список внесены судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров, начальник СИЗО-5 Дмитрий Комнов.
Активы включенных в список лиц подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в страны Евросоюза.
«Сегодняшнее решение о санкциях еще раз демонстрирует решимость Европейского союза солидаризироваться со всеми теми, кто подвергается судебному преследованию, тюремному заключению или запугиванию за то, что борется за права человека и говорит правду», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- 17 апреля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы политическим.
- Владимир Кара-Мурза был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения «Солидарность». Руководил фондом «Свободная Россия», сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ. Он добился принятия в США «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
В регионах России массовое отравление сидром, десятки погибших
В Ульяновской области после употребления слабоалкогольного сидра умерли, по последним данным властей, 16 человек. Еще 19 серьезно отравились – некоторые находятся в реанимации. Об этом сообщил в середине дня 5 июня губернатор Алексей Русских. Большинство отравившихся и погибших – жители города Димитровград, есть пострадавшие в Ульяновске и Новой Малыкле.
Минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями. В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.
Также стало известно о гибели двух женщин в Самарской области – по версии следствия, от отравления сидром той же марки. В регионе тоже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Зафиксированы случаи отравления сидром и в Удмуртии – два человека госпитализированы в критическом состоянии.
Вечером в воскресенье заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о случаях отравления суррогатным алкоголем и в его регионе. По его словам, есть пгибшие. За жизнь других отравившихся борются врачи. Предположительно, источником отравления стала тоже продукция «Мистер Сидр».
Возбуждено уголовное дело, сидр изымают из оборота. По предварительной информации региональных отделений Следственного комитета и Роспотребнадзора, отравившиеся пили яблочный «Мистер Сидр», купленный в ульяновской торговой сети «Территория пива». У поставщика из Самарской области проводятся следственные действия – он задержан.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.
- Россияне регулярно травятся некачественным алкоголем, содержащим метиловый спирт. В 2016 году в Иркутской области десятки человек умерли от отравления лосьоном «Боярышник». Продавец и два предпринимателя признали вину, в 2018 году двое из них получили реальные сроки.
Село Новая Таволжанка в Белгородской области под контролем РДК
Село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области находится под контролем так называемого «Русского добровольческого корпуса». Главное управление разведки Украины сообщило, что там убит полковник российской армии Андрей Стэсев. Он командовал российской оперативной группировкой «Белгород».
О том, что «Русский добровольческий корпус» занял Новую Таволжанку, сообщили сами бойцы РДК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село. Он сказал, что в Таволжанке продолжают оставаться около 100 мирных жителей, не пожелавших эвакуироваться. Бойцы РДК, однако, заявляют, что мирных жителей в селе нет.
Командующий оперативной группировки «Белгород» полковник Андрей Стэсев ранее занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск России. Оперативные группировки могут состоять из служащих одного или нескольких родов войск. РДК и так называемый легион «Свобода России» опубликовали фотоснимки документов Стэсева, предположительно, изъятые с его мертвого тела.
Минобороны России подтвердило, что две диверсионные группы с территории Украины накануне пытались зайти в Новую Таволжанку, но они, как утверждается, «были уничтожены ударами авиации и артиллерии», причем были убиты более 10 человек.
Независимо подтвердить сообщения сторон в условиях боевых действий затруднительно.
- «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», которые взяли на себя ответственность за «рейды» в Белгородской области - вооруженные формирования, состоящие из российских граждан и выступающие на стороне Украины. Украинское командование не подтверждает, что эти боевые части напрямую подчиняются ему.
- В последнее время белгородские власти сообщают почти каждый день об обстрелах приграничных округов. 1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. Власти Белгородской области призывают жителей приграничных районов эвакуироваться в более безопасные места, в Белгороде открыты пункты временного размещения переселенцев.
В зданиях судов и школ Грузии искали бомбу - анонимные сообщения получены по e-mail
На территории судов и школ по всей Грузии правоохранители и кинологи искали взрывные устройства. Администрации ряда заведений в течение всего дня получали анонимные письма по электронной почте о наличии бомбы в зданиях.
Последнее анонимное сообщение 5 июня о наличии взрывного устройства в здании получил торговый центр East Point в Тбилиси, пишет SOVA. Эвакуацию объявили и в других крупных торговых центрах.
В течение всего дня работа общих судов была парализована. «Уничтожим всех вас!» - такого содержания письмо получил Кутаисский суд.
Анонимные сообщения получили Тбилисский городской, Апелляционный, Верховый суды по местному времени приблизительно в 14:45 часов. Сообщение было выслано со скрытого IP-адреса. На территории судов весь день работали кинологи. А приблизительно к 15:00 часам сообщения с угрозами поступили в районные суды Кутаиси, Зугдиди, Гори, Рустави и Гурджаани. Пока не известно, когда возобновится работа общих судов в Грузии.
Тревожное анонимное сообщение о заложенной бомбе получил и ряд учебных заведений - как частные, так и публичные школы Грузии. В целом учебный процесс был прерван в восьми учебных заведениях. Учащихся эвакуировали в срочном порядке.
МВД Грузии не делает официальных разъяснений по поводу «бомбовой тревоги» почти по всей стране. В Грузии ложная тревога о терроризме наказывается законом - преступление рассматривается Уголовным кодексом.
Работа сети ресторанов «Ретро» в Грузии приостановлена Трудовой инспекцией
Трудовая инспекция временно приостановила работу популярной сети ресторанов «Ретро», известной своими аджарскими хачапури. Одновременно идет расследование МВД, которое арестовало владельца по делу о насилии после того, как распространились кадры, как он применяет силу в отношении официанта, пишет агентство «Новости-Грузия».
Инспекция труда заявила, что в ходе первоначальной проверки «замечено критическое несоответствие» – оно должно быть исправлено. Одновременно уточняются вопросы, связанные с юридическими моментами и соблюдением трудовых прав персонала. «Мы нашли ошибку, посчитали ее критической. Когда эти недостатки будут устранены, учреждение свяжется с нами, и мы проверим, оценим и примем решение», – заявил представитель инспекции.
Служба Трудовой инспекции приостановила работу сразу двух компаний – ООО «Ретро» и ООО «Ретро 2», уточняет Batumelebi. Компании должны полностью компенсировать работникам задолженности по зарплатам, сверхурочные выплаты и компенсации за отпуск. По информации инспекции, было проверено три объекта компании в Тбилиси и Батуми.
Из-за нарушения норм техники безопасности и ненадлежащих условий труда ООО «Ретро» и ООО «Ретро 2» оштрафованы дополнительно на 30 000 лари вместе с приостановкой рабочего процесса, пишет инспекция труда. Что касается дела о насилии, следствие изучает видеоматериалы и ведет опрос. Владельцу Теймуразу Варшанидзе, в случае признания вины, грозят общественные работы на срок от 120 до 140 часов, либо домашний арест от 6 месяцев до года, либо лишение свободы на срок до 1 года.
Тем временем, пока идет следствие, на первый план вышел спор о причинах конфликта. Сотрудники, у которых произошел конфликт с владельцем, утверждают, что он в последнее время набирал на работу приезжих из России, которые сразу оказывались в привилегированном положении, по сравнению с местными работниками. Адвокат владельца «Ретро» Леван Махарашвили в свою очередь заявил, что это не соответствует действительности, а на самом деле речь идет о конфликте между официантами из-за распределения чаевых.
«То, что в заведении работали граждане России и это вызвало возмущение – сфабрикованная ложь. В компании работает всего 35 человек, из которых только двое – граждане России», – сказал адвокат. Также он утверждал, что во время конфликта владелец ресторана сам был сбит с ног, и «сотрудники этого заведения били его, когда он уже был на полу».
В ответ одна из сотрудниц ресторана опубликовала новый пост, опровергая слова адвоката.
На данный момент 15 местных сотрудников ресторана заявили, что уволились. Батумский ресторан «Пшаури» предложил части из них работу, заявив, что осуждает неуместное и жестокое обращение с сотрудниками.
Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента США
Бывший вице-президент США Майк Пенс подал в Федеральную избирательную комиссию уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года.
Пенс представляет Республиканскую партию, он будет соперничать с бывшим президентом Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.
Как пишет агентство Reuters, 63-летний Майк Пенс намеревается публично объявить о своем выдвижении 7 июня в ходе выступления в штате Айова.
Майк Пенс был вице-президентом США при Дональде Трампе, которого поддерживал до беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года – тогда сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, пытаясь помешать подтверждению результатов выборов. В апреле Пенс дал показания в рамках уголовного расследования предполагаемых попыток Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года. Бывший вице-президент считается ключевым свидетелем в расследовании.
В Грузии упрощают процедуру получения гражданства
Процедура получения гражданства Грузии соотечественниками, проживающими за рубежом, упрощается. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр юстиции Грузии.
Рати Брегадзе отметил, что поправки вносятся в закон «О гражданстве Грузии», пишет СОВА.
Согласно поправкам, если раньше необходимо было для начала собрать необходимые документы и только после этого сдавать необходимые экзамены, то в этом случае, чтобы сэкономить время и деньги соотечественников, надо пройти экзамен, а после — обратиться с заявлением о желании получить гражданство Грузии.
«Желающее получить гражданство лицо должно будет сдать соответствующий экзамен до того, как обратится с заявлением в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о предоставлении гражданства. В случае неудовлетворительного результата по итогам экзамена Агентство не будет приступать к формальной процедуре присвоения гражданства, что сэкономит время и ресурс», — заявил Брегадзе.
Вторая поправка дает возможность соотечественникам сдавать экзамены для получения гражданства Грузии неограниченно.
«У лица будет возможность, в случае неудачной попытки сдачи экзамена, пересдавать его неограниченное количество раз. В случае, если наступит положительный результат, он будет в силе в течение одного года», — сообщает министр.
В случае, если заявитель получит окончательный отрицательное решение о приобретении гражданства Грузии, он сможет начать новую процедуру получения гражданства через полгода вместо срока в один год, как это принято до внесения поправок.
«Сроки сокращаются, и это выгодно тем лицам, которые желают получить гражданство Грузии», — отметил Брегадзе.
Четвертая поправка касается сокращения ценза на получение гражданства с 10 до пяти лет проживания в стране.
Югоосетинский Минюст зарегистрировал еще одну партию
Минюст самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал головное отделение еще одной политической партии – «Партии Развития».
Как сообщает пресс-служба ведомства, после регистрации политической партии регистрации подлежат ее региональные отделения.
«Государственная регистрация региональных отделений политической партии должна быть осуществлена не позднее чем через три месяца со дня государственной регистрации политической партии», – отметили в пресс-службе.
Председателем «Партии Развития» в ходе учредительного съезда партии 24 марта 2023 года был избран Сергей Валиев.
Как сообщалось ранее, в Южной Осетии наблюдается бум партийного строительства. В Цхинвали за последние месяцы прошло несколько учредительных съездов.
Российские спортсмены комментируют переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии
Исполком Федерации фигурного катания России одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ.
«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала Чайковская.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе, пишет портал Sports.ru, напоминая, что Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
Отметим, что в Федерации фигурного катания Грузии информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в грузинскую сборную пока не комментировали. При этом новость активно обсуждают в России.
Тренер Татьяна Тарасова, к примеру, заявила, что «Грузия – дружественная страна».
«Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится. Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», – сказала Тарасова.
Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что если Диана Дэвис и Глеб Смолкин перейдут под флаг Грузии, «их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026».
«Сейчас все выглядит разрозненно и невнятно: почти все потенциальные претенденты (помимо Дэвис/Смолкина, весь сезон методично выбиравших себе новую страну) отличились какой-то феерической нестабильностью. Но все они – люди, перед которыми совершенно определенно можно ставить задачу и рассчитывать на успех. Настя Губанова – чемпионка Европы. Ника Эгадзе – 7-е место на первенстве континента в достаточно сильной компании, и ему только 21, в отличие от Мориса Квителашвили. Карина Сафина/Лука Берулава в спортивных парах были девятыми на ОИ-2022, четвертыми на ЧМ и ЧЕ, в конце прошлого сезона внезапно объявили о том, что больше не катаются вместе, но совершенно очевидно, что на этих более чем качественных «обломках» начнется экстренное строительство новых дуэтов. Сейчас, когда в Москве образовался довольно сильный центр парного катания на базе школы Тутберидзе, результат может появиться достаточно быстро. Тем более что в группе Павла Слюсаренко с нынешнего сезона прекрасный спарринг. Ну и поскольку тренеры у перечисленных все свои, российские, понаблюдать за процессом будет как минимум любопытно», – отметила Вайцеховская.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не считает потерей для России уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила Роднина.
Диана Дэвис родилась в США. Она — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на Россию и Беларусь. Спортсмены из этих стран допускаются к соревнованиям только под нейтральным флагом, а на некоторые не допускаются вообще. В связи с этим, чтобы иметь возможность выступать на крупных международных турнирах, десятки российских спортсменов сменили гражданство. Среди них - трехкратная чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, победитель крупных международных соревнований велогонщик Павел Сиваков.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. К примеру, Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. В 2022 году за Грузию стала выступать 13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе.
Брюссель расследует использование бельгийского оружия в рейдах в Россию
Правительство Бельгии обратится за разъяснениями к Украине по поводу сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались для рейдов на российскую территорию. Об этом 5 июня заявил в эфире Radio 1 премьер-министр страны Александр Де Кроо.
В комментарии Франкоязычному бельгийскому радио и телевидению де Кроо заявил, что анализ ситуации с использованием оружия ведётся министерством обороны и его разведывательными службами.
«Правила чёткие: конечно, наше оружие, которое поставляется в Украину, предназначено для оборонительных целей на украинской территории», — отметил он.
Ранее бельгийские винтовки FN SCAR были замечены на видео и фотографиях рейдов «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» на территорию Белгородской области.
Подразделения были сформированы на территории Украины, однако после начала рейдов на российскую территорию Киев даёт понять, что военнослужащие подразделений не входят в регулярный состав ВСУ.
Газета Le Soir отмечает, что передача бельгийского оружия ВСУ может нарушать контракт на поставку.
«Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты их территории и населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах. Поэтому это оружие не разрешено для отдельных групп с внутрироссийскими целями», — заявил высокопоставленный источник издания.
- Ранее газета The Washington Post отмечала, что на фото- и видео-снимках рейдов замечена техника, поставленная из США. Вашингтон официально выступает против использования своего оружия на территории России. Представитель «Легиона», бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв заявил газете, что оружие было захвачено у российских военных, которые раньше захватили его у украинской армии. Никаких доказательств этому представлено не было.
По радио в ряде областей передали «обращение Путина» о мобилизации
В Ростовской, Воронежской и Белгородской областях в эфире нескольких радиостанций утром 5 июня транслировали текст о якобы введённом в России военном положении и всеобщей мобилизации, стилизованный под обращение президента Владимира Путина.
Ролики с «обращением» появились в соцсетях.
«Россияне, братья и сёстры» – говорит диктор, голос и интонация которого похожи на голос Путина. «Сегодня в 4 утра украинские войска вооружённые до зубов блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей». Далее в обращении говорится, что на территории этих областей введено военное положение, а жителей призывают эвакуироваться. Также «Путин» говорит, что подпишет указ о всеобщей мобилизации.
Местные власти назвали обращение фейком и заявили, что ситуация находится под контролем. Как оно попало в радиоэфир – неясно. О том, что Путин не выступал с обращением, заявил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответственность за запись ролика и выход его в эфир пока никто на себя не взял.
- В последние дни усилились обстрелы граничащих с Украиной российских областей, в первую очередь Белгородской. Военное положение там, однако, не введено, и обязательная эвакуация населения не объявлена. Украина отрицает участие своих военнослужащих в рейдах на российскую территорию, которые совершают добровольческие формирования из российских граждан, воюющие на стороне Киева.
- Объявляя о начале так называемой спецоперации в Украине 24 февраля 2022 года, Путин говорил, что в ней будут участвовать только профессиональные военные. Однако в сентябре после ряда неудач на фронте он объявил так называемую частичную мобилизацию, в ходе которой по официальным данным в армию были призваны около 300 тысяч гражданских лиц.
Спецслужбы Кыргызстана проводят массовые задержания в Бишкеке
В Бишкеке сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) проводят массовые задержания. Об этом сообщает киргизская служба Радио Свобода.
Источники редакции утверждают, что уже задержано не менее 10 человек. Они подозреваются в подготовке насильственного захвата власти. ГКНБ пока не комментирует ситуацию. Информации о том, кто именно задержан, нет
Ранее киргизские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых бойцы спецподразделения высаживаются из автомобиля и заходят во двор дома.
На другом ролике сотрудники правоохранительных органов останавливают автомобиль и задерживают водителя.
CNN: Украина создала в России группы диверсантов и поставляет им дроны
Украина создала в России диверсионные ячейки и контрабандой поставляет им беспилотники для организации атак внутри страны. Об этом CNN рассказали несколько американских чиновников, знакомых с данными разведки США.
По их словам, ячейки состоят из хорошо обученных оперативников и сочувствующих Украине в её борьбе против российской агрессии. Собеседники CNN говорят, что именно они осуществили атаку дронов на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с российской территории.
Утверждается, что Украина поставляет сторонникам дроны собственного производства. Доказательств, что удары были нанесены с помощью беспилотников, предоставленных США, нет, подчёркивают два американских чиновника. По информации источников CNN, Украина отладила контрабандные маршруты в Россию, по которым отправляет дроны или их компоненты для последующей сборки.
В последние недели атаки беспилотников на российские объекты участились. Похоже, что это «кульминация многомесячных усилий» украинцев по созданию инфраструктуры для таких диверсий, говорит собеседник CNN.
Служба безопасности Украины в ответ на вопросы CNN заявила, что «таинственные взрывы и удары беспилотников в России будут продолжаться».
«Мы будем комментировать случаи «хлопка» только после нашей победы», – сказали в украинском ведомстве, поиронизировав над эвфемизмом, который используют официальные лица и государственные СМИ России для обозначения взрыва.
Публично США осуждают удары по территории России, опасаясь эскалации войны. Однако в разговоре с CNN американские чиновники заявили, что считают атаки дронов «умной военной стратегией», благодаря которой Россия может перенаправить ресурсы на защиту собственной территории – в то время как Украина готовит контрнаступление.
В Цхинвали похоронили добровольца, погибшего на войне в Украине
В Украине погиб еще один доброволец из самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России.
По информации агентства «Рес», 47-летний Генрих Касаев пропал без вести в январе. Его тело смогли доставить в Цхинвали 3 июня.
Сегодня, 5 июня Касаева похоронили. Проститься с ним пришли жители Южной Осетии и руководство самопровозглашенной республики. Президент Алан Гаглоев назвал Касаева «эталоном настоящего патриотизма».
«Мы с ним учились в одной школе. Он всегда был хорошим, благородным человеком. […] Много наших парней до сих пор в зоне боевых действий, и я желаю, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми», – сказал Гаглоев.
Сообщается, что Касаев погиб в ходе боев у населенного пункта Авдеевка в Донецкой области, «Взвод, в котором служил Касаев, попал в окружение», – пишет «Рес». У Касаева остались трое детей.
Премьер Грузии подтвердил планы строительства аэропорта в Вазиани
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что правительство рассматривает возможность строительства нового международного аэропорта – на базе военного аэродрома Вазиани.
Гарибашвили, выступая на заседании правительства, указал на «амбициозные планы», согласно которым Грузия должна стать «региональным авиационным хабом».
По словам премьера, окончательное решение о строительстве будет принято после проведения исследования, к которому подключат международных экспертов и консультантов.
«У Тбилиси должен быть лучший аэропорт», – сказал Гарибашвили.
По его словам, у действующего аэропорта нет возможности расширяться в той мере, в какой это необходимо стране. Аэродром Вазиани расположен в 20 километрах от него.
Согласно действующему контракту, заключенному правительством Грузии с компанией TAV Georgia, строительство нового аэропорта запрещено в радиусе 200 километров от Тбилиси. Новый аэропорт может быть построен к 2027 году, когда срок действия контракта с TAV Georgia истекает.
Ранее в авиакомпании Georgian Airways, начавшей выполнять рейсы в Россию, заявили, что предложат россиянам транзитные полеты через Тбилиси в Европу.
«Чеченскому кортежу» в Грузии выписали более 40 штрафов за нарушение ПДД
«Чеченскому кортежу», участников которого грузинские СМИ называют «кадыровцами», в Грузии выписали более 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Информация о штрафах, выписанных на основе данных с камер видеофиксации, опубликована в открытом доступе на сайте МВД Грузии.
Общая сумма штрафов для пяти автомобилей (номерные знаки – A777AC77, C777CE77, A777AK77, O777OC77, B800EC797) составляет 7450 лари (2800 долларов).
Штрафы, предположительно, пока не оплачены. Телеканала «Мтавари» ранее сообщил, что чеченцы уже покинули страну через грузино-турецкую границу.
Первое нарушение фиксируется 22 мая в Тбилиси, последнее – 3 июня на центральной автомагистрали в Западной Грузии. Большая часть штрафов приходится на превышение скорости.
В правящей партии «Грузинская мечта» при этом настаивают, что Грузию посещали не «кадыровцы», а, напротив, противостоящие главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом, в частности, заявил депутат Дмитрий (Дито) Самхарадзе.
«Да! На данном этапе мне удалось разузнать, что в Грузии вместе со своими друзьями побывали отправленный в отставку мэр Грозного и задержанный Кадыровым бизнесмен. Ни один из них не нарушал «Закона об оккупации». Другие детали пограничник и так не выясняет – человек не в розыске и не нарушил закон об оккупации – этого достаточно. Соответственно, проблему никто не создавал, они въехали, как туристы, потратили деньги и уехали. И если бы у них было какое-либо нарушение, никто бы их не впустил», – написал Самхарадзе в соцсети.
Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что нельзя безосновательно называть группу из Чечни «диверсантами» и «кадыровцами».
О визите уроженцев Чечни в Грузию накануне сообщили СМИ и пользователи социальных сетей. По неподтвержденным данным, в стране находился бизнесмен, владелец компании «Юг-нефть» Асламбек Ахметханов. «Кавказский узел» писал, что в 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. Источники «Кавказского узла» заявляли о связи Ахметханова (по кличке «Черт») с преступным миром.
В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и высокопоставленные чиновники республики приехали к Асламбеку Ахметханову и отчитали его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.
Говоря с Ахметхановым, Кадыров потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия. Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе.
Позже сначала стало известно, что Ахметханов не выходил на связь с родственниками после угроз Кадырова, а затем вернулся в родное село. О каком-либо противостоянии с главой Чечни с тех пор не сообщалось.
В МВД Грузии и Службе госбезопасности страны информацию о визите «чеченского кортежа» пока не комментировали.
Россия и НАТО одновременно начали учения в Балтийском море
Россия и НАТО одновременно проводят военные учения в Балтийском море согласно своим планам.
Россия начала свои учения сегодня, 5 июня. В них участвуют больше 3,5 тысячи военных, около 40 кораблей, 25 самолётов и вертолётов. Они будут отрабатывать задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота, сообщили в пресс-службе флота. Российские учения завершатся 15 июня.
Учения НАТО – ежегодные «Балтийские операции» – начались днём ранее, 4 июня. В них принимают участие девятнадцать членов альянса и кандидат на членство Швеция. В учениях задействованы около шести тысяч солдат, 50 кораблей и порядка 45 самолётов. Среди прочего военные намерены отрабатывать противолодочные, противовоздушные и противоминные операции, работать с подводными и надводными беспилотниками. Учения продлятся до 16 июня.
Депутата Затулина могут наказать за высказывания о войне в Украине
Депутата Госдумы Константина Затулина могут лишить ряда думских постов и исключить из фракции «Единой России» за его высказывания о войне в Украине, в которых он усомонился в достижении целей так называемой специальной военной операции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Утверждается, что в «Единой России» после сделанных 1 июня высказываний начались консультации. Среди обсуждаемых вариантов действий — лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов фракции. Потеря мандата Затулину не грозит, он не член «Единой России» и избирался по одномандатному округу.
Затулин выступил с высказываниями, которые широко разошлись по соцсетям и телеграм-каналам, на форуме «Какая Украина нам нужна?». Помимо прочего, он отметил, что из четырёх целей так называемой спецоперации – начатого 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения в Украину – не достигнута ни одна.
«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик... По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл», – сказал, в частности, депутат.
По его мнению, в частности, смысл перестало иметь требование нейтралитета Украины, которого невозможно достичь, если украинское государство продолжит существовать. А оно – уверен Затулин – останется существовать, поскольку «сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, не хватает».
По словам Затулина, план, который существовал у российских властей в начале войны, очевидно, провалился. По его мнению, план состоял в том, «что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения».
«Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае всем очевидно, что он не состоялся», – сказал Затулин.
Также Затулин отметил, что Россия не способна выполнить даже собственное решение об аннексии четырёх украинских регионов: «Мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили».
Подобные мнения иногда высказывают даже в целом лояльные российским властям публицисты, однако из уст действующих депутатов Госдумы они звучат редко. Ранее Затулин уже обращал на себя внимание, заявляя, что Херсонская и Запорожская области – спорные территории (российское законодательство требует, чтобы их называли территориями России. Аннексия не признана мировым сообществом, а часть этих территорий под контролем Украины).
В понедельник Затулин заявил радио «Говорит Москва», что ничего не знает о конфликте, и предположил, что его слова могли выдернуть из контекста. При этом он подтвердил, что говорил о том, что цели «СВО» на данный момент не достигнуты.
- Константин Затулин – один из самых опытных российских политиков, был депутатом Госдумы ещё первого созыва. Уже в те времена он придерживался националистических и ревизионистских взглядов, оспаривал территориальную принадлежность Крыма и Севастополя. Из-за внешнеполитических разногласий с российским руководством - тогда по вопросу Ливии – он в 2011 году уже лишался поста заместителя председателя комитета Госдумы, не был избран в Думу шестого созыва, однако с 2016 года вновь заседает в парламенте.
Пригожин выложил видео допроса захваченного подполковника армии РФ
Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео допроса российского военнослужащего, который называет себя подполковником, командиром 72-й мотострелковой бригады Романом Веневитиным. Предположительно, он был захвачен и разоружён сотрудниками ЧВК после конфликта у линии фронта на востоке Украины.
Ранее был опубликован рапорт, согласно которому 17 мая бойцы ЧВК вступили в перестрелку с военнослужащими российской армии около села Семигорье недалеко от Бахмута. В документе утверждается, что наёмники обнаружили, что военные минируют пути отступления для ЧВК «Вагнер». При попытке разминирования они были обстреляны со стороны занятых военными позиций. В ходе этого боя, как утверждается, и был повреждён автомобиль «Урал», о котором говорит на допросе Веневитин.
Вероятно, это первое открытое столкновение между российскими военными и вагнеровцами, о котором сообщается публично. В рапорте говорится, что вагнеровцы якобы задержали группу военнослужащих, которую возглавлял подполковник, командир 72-й мотострелковой бригады, который, как утверждается, был пьян.
На видео допроса Веневитин признаётся в том, что приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК «Вагнер», а также в том, что обстрелял машину «Урал», в которой находились вагнеровцы, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждает, что сделал это «из личной неприязни», а на вопрос о том, как можно охарактеризовать его действия, после долгой паузы отвечает «виноват».
В ходе российского вторжения в Украину формирования, воюющие со стороны России, регулярно оказываются без общего командования и вступают в конфликты друг с другом, отмечали ранее западные военные эксперты. На фоне боёв за Бахмут Пригожин неоднократно публиковал видеоролики с резкой критикой министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Пригожин обвинял их в нехватке боеприпасов, сдаче «российской земли» и обещал, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие».
Минобороны такие заявления не комментирует. Конфликт, закончившийся захватом Веневитина, на момент публикации новости не комментировался никакими российскими официальными лицами.
- The Insider удалось подтвердить личность человека на видео. Телеграм-канал «Сирена» также пишет, что нашел в базах данных военнослужащего с именем Роман Веневитин, который учился в общевойсковой академии ВС России. По данным канала, ему 45 лет, ранее он работал в охранном агентстве в Нижегородской области.
Форум