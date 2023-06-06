Украина заявила о подрыве российскими военными дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня гидроэлектростанция, расположенная в 5 км от Новой Каховки в Херсонской области, частично разрушилась. Как заявили в оперативном командовании «Юг», дамбу Каховской ГЭС, которая расположена от Херсона выше по течению Днепра, взорвали российские военные. Назначенные Россией оккупационные власти региона это сначала опровергли, но потом подтвердили разрушение дамбы.

«Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается», – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора», — заявил Владимир Зеленский.

Судя по фото и видео, которые появляются в телеграм-каналах, дамба разрушена, идет сброс воды.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.



Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован российскими военными.

В то же время «глава» назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ сначала опроверг подрыв ГЭС, но потом подтвердил разрушения.

«Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили «задвижки». В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», – заявил Леонтьев, указав, что Новую Каховку обстреливают ВСУ.

Позже он сообщил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на четыре метра ниже по течению.

ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах также сообщил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», – утверждает он.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.