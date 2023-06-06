Каховская ГЭС уничтожена – десятки населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра, затоплены. И Украина, и Россия объявили эвакуацию, обвиняя друг друга в подрыве плотины. При этом на Западе уверены: за экологической катастрофой стоит Москва. Военные эксперты спорят о том, могли ли российские власти решиться на такой шаг, чтобы сдержать наступление ВСУ. Тем временем в Киеве уже назвали случившееся экоцидом.

Херсонская область после разрушения Каховской ГЭС больше напоминает кадры из фильма-катастрофы. Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве плотины. Выступая на саммите «Бухарестской девятки», президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в экоциде:

«К сожалению, уже больше года Россия контролирует и плотину, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически невозможно. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет».

В Москве свою причастность категорически отрицают. Представители оккупационных администраций настаивают, что плотина была разрушена из-за многомесячных обстрелов. Об этом, в частности, заявил пророссийский «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев:

«Во-первых, Каховская ГЭС разрушена из-за многочисленных ударов. В настоящее время уровень воды продолжает подниматься. Для тех, кто знает город, – она уже на проспекте Днепра. Мы эвакуируем людей, которые находятся ниже по течению. Уже затоплено большое количество объектов инфраструктуры – разрушены канализационные насосные станции, линии электропередач, некоторые дома. Вода бесконтрольно течет вниз».

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины:

«Можем однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороной. Этот саботаж имеет потенциально очень серьезные последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и другие последствия, которые еще предстоит определить. Кроме того, несомненно, что одной из целей этой диверсии было обезвоживание Крыма. Уровень воды в водохранилище падает, поэтому подача воды в канал резко падает».

О том, что водоснабжение оккупированного Россией Крыма отныне под угрозой, говорят и эксперты. На полуострове уже перебои с водой. По словам специалистов, достаточно, чтобы уровень Каховского водохранилища упал на четыре метра, чтобы в Северо-Крымский канал полностью перестала поступать вода.

Тем временем городок Новая Каховка почти полностью ушел под воду. Населенные пункты, расположенные ниже по течению, частично разрушены. Вода продолжает прибывать. На распространенных кадрах видно, как по Днепру плывут целые дома. В Херсоне объявлена эвакуация.

«Меня эвакуировали из затопленного поселка Антоновка. Нашу местную школу и стадион в центре города затопило, стадион полностью ушел под воду. Дорога была полностью затоплена, автобус застрял. Оттуда нас забрали», – говорит жительница подконтрольной Украине части Херсонской области Лидия Зубова.

Левый берег Днепра, где российские военные обустроили несколько линий обороны, практически затоплен. По некоторым данным, дислоцированным там подразделениям в ходе срочной эвакуации пришлось бросить военную технику. Передовые же части, дислоцированные на островах, и вовсе оказались отрезанными. В зону подтопления на контролируемой Россией части Херсонской области по прогнозам могут попасть не менее 14 населенных пунктов и 22 тысячи человек. Здесь также анонсирована эвакуация жителей.

«Мы сейчас переселяем людей, которые находятся в прибрежной зоне. Город сейчас все еще подвергается ракетным ударам. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и сейчас эвакуируются на возвышенности, чтобы избежать жертв. Пока жертв удалось избежать», – заявил пророссийский «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Примечательно, что еще утром представители оккупационной администрации Херсонской области уверяли, что эвакуация жителей не потребуется и ситуация под контролем.

«Из-за взрыва уровень воды в Днепре ниже по течению от Каховской ГЭС поднялся до четырех метров. Но сейчас уровень воды стабилизировался. Поля вдоль берегов затоплены. Часть инфраструктурной сети нарушена, на все остальные стороны жизни Херсонщины это повлиять не может. Даже эвакуация не нужна, потому что жители остались в своих домах. Присланные за ними автобусы не использовались», – заявил промосковский «губернатор» области Владимир Сальдо.

Реакция мирового сообщества не заставила себя долго ждать. Западные союзники Украины заявили, что разрушение плотины Каховской ГЭС стало «новым измерением» конфликта, которое, однако, «соответствует тому, как Путин ведет эту войну».

«Неспровоцированная агрессивная война президента Путина против Украины навсегда изменила нашу обстановку в области безопасности. Россия нарушила мир в Европе. Разрушение Каховской плотины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный поступок, который лишний раз демонстрирует жестокость России», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Евросоюзе также жестко осудили Москву. Представитель Еврокомиссии Питер Стано возложил вину за экологическую катастрофу на президента России Владимира Путина:

«Я уже могу сказать, что разрушение Каховской плотины выводит нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Украине на беспрецедентно новый уровень. И, конечно же, Европейский союз решительно осуждает это ужасающее и варварское нападение на такой важный объект инфраструктуры с ужасными гуманитарными и экологическими последствиями. И очевидно, что это происходит в контексте незаконной российской агрессии, в рамках которой Путин, не колеблясь, применил голод как оружие, энергию как оружие, зиму как оружие, он играет в ядерную авантюру с атомными электростанциями в Украине. Так что это опять новая эскалация, новый признак эскалации».

Президент Евросовета Шарль Мишель, со своей стороны, назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением и пообещал привлечь к ответственности «Россию и ее марионеток».

По одной из главных версий, плотина могла быть взорвана российскими войсками, чтобы сдержать наступление ВСУ на южном участке фронта. Разлившийся Днепр стал практически непреодолимой преградой для успешного форсирования реки ниже Каховской ГЭС. Впрочем, водой смыло и большую часть оборонительных позиций российской армии на левом берегу Днепра. И такой ход многие военные эксперты считают не самым удачным решением. Но и российскую версию событий, согласно которой целью ВСУ было как раз уничтожение оборонительных позиций на левом берегу, многие специалисты считают несостоятельной. Слишком большой ущерб нанесен экологии и инфраструктуре страны, не говоря уже о тысячах оставшихся без крова граждан Украины. Тем более что до сих пор Херсонское направление считалось одним из наименее вероятных для главного удара.

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