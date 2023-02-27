Президент Владимир Путин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров почти синхронно заговорили о расчленении России и вероятных последствиях. Российское руководство внезапно раскрыло планы коллективного Запада и пообещало – этого не произойдет.

Цель Запада – развал России и установление контроля над ее частями. Сразу несколько представителей высшего российского руководства внезапно озаботились тем, что будет со страной, если Москва проиграет войну в Украине.

Как заявил президент в интервью программе «Москва, Кремль, Путин», все ведущие страны НАТО объявили своей главной задачей, цитата: «нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал». По мнению Владимира Путина, единственная цель т.н. коллективного Запада заключается в том, чтобы «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию», а уже затем принять населяющие ее народы в свою семью по частям:

«Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и, прежде всего, конечно, русского народа, может кардинально поменяться… Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее».

Чтобы не допустить такого сценария развала России, Владимир Путин считает важным сохранять народное единство. Это, уверен российский президент – «главнейшее условие всех достижений и побед».

Мысль главы Кремля тут же развил главный медийный ястреб сегодняшней российской политической элиты. Дмитрий Медведев разразился пространными рассуждениями в статье для портала «Известия». Посетовав для начала о развале Советского Союза и перейдя на рассуждения о неизбежной гибели любой империи, Медведев обусловил нынешнюю войну исторической неизбежностью:

«После расцвета империи и ее золотого века – долгий путь к одному и тому же финалу: к распаду и войне или войне и распаду. Это мировой закон. Так и случилось с нами, с Союзом ССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше – в 90-е годы ушедшего столетия, в первые два десятилетия XXI века, но разгорелась сейчас. Такое развитие событий связано с неумолимым и жестоким ходом мировой истории. Умирает большая страна – начинается война. Рано или поздно. Слишком сильны накопившиеся внутренние противоречия и обиды. Возникают дремучий национализм, примитивная зависть и жадность. И, конечно, сильнейшим катализатором войны после гибели империи всегда выступают страны вокруг нее, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы. В нашем случае им стала отмороженная и циничная позиция западного мира. Вконец оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизации, которая просто свихнулась на почве идей исключительности и выдуманного мессианства».

При этом явно увлекшийся вслед за шефом историей Дмитрий Анатольевич, говоря о важнейших датах противостояния нынешней России с пресловутым коллективным Западом, умудрился сдвинуть события, к которым имел самое непосредственное отношение, с лета на осень:

«Точками невозврата можно считать две даты. Первая – осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая поворотная точка – весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину. У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор. Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины – особую «анти-Россию», о которой написал президент нашей страны».

Но, несмотря на собственные исторические экскурсы, в которых империи в любом их проявлении в итоге все равно ждет развал и гибель, Медведев намерен изменить ход истории – распада нынешней России не произойдет. Аргументом у бывшего российского лидера вновь выступил ядерный апокалипсис:

«У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится. Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен. Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы».

Впрочем, с исходящими радиацией дымными завалами пока можно повременить. Книга апокалипсиса от Дмитрия Анатольевича обычно не выходит за рамки его соцсетей и изредка, как сейчас, проправительственных порталов. Но риторика бывшего президента, а ныне члена российского Совбеза, поставленного курировать российский ВПК, направлена скорее на внутреннего пользователя. Устами Медведева россиянам дают понять: если перед нынешним российским руководством будет стоять перспектива потери власти со всеми вытекающими последствиями, то они готовы совершить коллективное самоубийство.

Тем не менее пока до этого далеко. Во всяком случае, в этом россиян заверяет глава МИД России Сергей Лавров, который на совещании со своими подчиненными отчитался о блестящей победе российской дипломатии, по сути, предотвратившей сценарии, описанные Владимиром Путиными и Дмитрием Медведевым:

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества».

Но если о «расчленении России» сегодня говорят, по сути, лишь представители самой российской политической элиты, то насчет «изоляции» и «поступательного сотрудничества» все несколько сложнее. О том, что Москве не удалось убедить даже простое большинство членов международного сообщества в собственной правоте, говорит резолюция Генассамблеи ООН, приуроченная к годовщине российского вторжения в Украину и требующая немедленного вывода войск из этой страны. А также открывшаяся в Женеве ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой обсуждается расследование военных преступлений, совершенных Москвой на территории Украины.

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