Что показал оппозиционный митинг 30 мая в Сухуме, в чем состоит стратегия оппонентов власти и какая политическая осень ожидает Абхазию? На эти и другие вопросы «Эха Кавказа» отвечает директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа.

Хотя в абхазском интернет-сообществе уже схлынула волна активного обсуждения хода и результатов антиправительственного митинга 30 мая, эксперты продолжают делиться своими размышлениями о том, как будет развиваться внутриполитическая борьба в Абхазии в ближайшем будущем.

Директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа в разговоре с «Эхом Кавказа» выделила мирный характер однодневной акции протеста и вот почему:

Опасность такого обострения, повышения градуса противостояния понимают и другие оппозиционные движения, которые посчитали нецелесообразным присоединиться к этому митингу. Хотя по многим пунктам требований они поддерживают "АНД"

«Абхазская внутриполитическая жизнь уже многие годы достаточно бурная, интенсивная, живая, и нынешняя весна это подтвердила. Особенно митингом 30 мая, когда людей, своих сторонников, собрал Адгур Ардзинба, руководитель «АНД». Со стороны власти были очень большие опасения, что может произойти какая-то дестабилизация. О степени ее опасений говорят беспрецедентные построения защитных барьеров. Но я бы сказала, что то, как прошел митинг, все-таки свидетельствует о каком-то новом этапе. Я очень надеюсь, что наши политики понимают, насколько опасным может быть взвинчивание этого противостояния и перевод острого диалога в какое-то деструктивное русло. Особенно учитывая острые геополитические обстоятельства, в которых мы сегодня живем. Я думаю, что все понимают, что, если, как уже неоднократно было в Абхазии, власть будет сменяться при помощи неконституционных методов, это очень повышает ставки, и потом, кто бы ни пришел к власти, он оказывается очень связан обязательствами перед своими сторонниками, которые пошли на нарушение закона. И поэтому мне кажется, что то, что руководители оппозиции подчеркивали мирный характер акции и что она завершится в течение дня, – это очень важно. И то, что на летний сезон обещают претензии к власти не высказывать в форме митингов, а это будет в рамках дискуссий, может быть, круглых столов, встреч. Ну, а осенью протест будет уже, возможно, более активно проявляться. Новым мне кажется и то, что опасность такого обострения, повышения градуса противостояния понимают и другие оппозиционные движения, которые посчитали нецелесообразным присоединиться к этому митингу. Это и «Аидгылара», и некоторые другие. Хотя по многим пунктам требований они поддерживают "АНД"».

Инал-ипа считает, что у граждан к власти накопилось много претензий:

«Очень много, конечно, претензий накопилось к власти. В особенности по тем пунктам, которые являлись программными для команды, которая сейчас находится у власти. И, конечно, было очень много вопросов, разочарования у людей, которые ожидали распределения полномочий, сокращения аппарата управленческого, ожидали наконец-то кадастр земельный, что ограничивало бы не всегда, может, продуманное распределение земли».

При этом она считает:

«Когда, как это было 30 мая, выставляется большой список таких очень серьезных требований, это представляется достаточно нереальным. Мне кажется, что, если бы протест был сосредоточен на одном или двух важных вопросах, это имело бы, может, больший эффект и вызвало серьезный диалог с властью. Я очень надеюсь, что осенью именно таким образом вокруг проблем будет построен этот диалог, а не вокруг просто темы смены власти.

– Действительно, очень многие восприняли ситуацию с надеждой, что это какой-то рубеж, который положит конец порочному кругу силовых решений во внутриполитической борьбе. Но у наиболее радикально настроенных представителей оппозиции есть такой довод: административный ресурс сейчас настолько активно задействован в ходе выборов, что фактически невозможно его преодолеть…

Я считаю, что главное – это победить, так сказать, самих себя, в смысле прервать вот этот порочный круг неконституционных действий

– Я понимаю опасения относительно использования административного ресурса. Здесь не было, по сути, исключений в наши предыдущие выборы. Можно это ожидать и в будущем. Но у нас есть такой ресурс, как законно подтвержденное право общественности участвовать в наблюдении. Я считаю, что это очень серьезный фактор, и можно подготовиться к выборам очень серьезно, объединив широкие слои в движение «За честные и открытые выборы». Законодательство нам дает эту возможность. Я считаю, что главное – это победить, так сказать, самих себя, в смысле прервать вот этот порочный круг неконституционных действий.

– Сейчас в оппозиции среди прочего обсуждается такой вариант, как предложить президенту провести референдум о досрочном сложении полномочий. Что вы думаете об этом?

– Сам нынешний президент с такой идеей выступал. Она тогда не была реализована, но я поддерживала эту идею, потому что считала, что лучше проведение референдума, чем какие-то уличные протесты, многолюдные митинги и так далее. Это вполне законно…

– Но сейчас у президента есть вполне резонный довод для отказа: до очередных президентских выборов осталось совсем немного. Есть ли смысл?..

Если во власти не хотят таких эксцессов относительно досрочной смены власти, то там должны понять обеспокоенность общества

– Есть, если иметь в виду опасения общества по поводу принятия властными структурами решений, которые могут иметь негативные долгосрочные последствия. Я думаю, что если во власти не хотят таких эксцессов относительно досрочной смены власти, то там должны понять обеспокоенность общества в связи с такими вопросами, как соглашение по госдаче «Пицунда», будущее нашей энергетики, возможное изменение демографической ситуации в связи с массовым уже строительством апартаментов, хотя закон о них еще не принят».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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