Туристы и туроператоры в России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию. Статьи об этом опубликовали российские СМИ.

Запуск авиарейсов в Грузию не оправдал ожиданий, пишут «Аргументы и факты», добавляя, что самолеты летают полупустыми. Издание публикует комментарии жителей трех российских городов.

Алексей Скоричев, Санкт-Петербург: «Ужас как дорого. Билеты из Москвы до Тбилиси на Georgian Airways стоят от 60 тысяч до 66 тысяч рублей туда-обратно (730-800 долларов – ред.), наши авиакомпании лишь на 3 тысячи рублей дешевле. Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!»

Анастасия Воротникова, Москва: «Я не понимаю, зачем запускали рейсы в Грузию. Это направление всегда было для бюджетных туристов, для людей, у которых денег в обрез. Проще снова полететь в Армению за 15-20 тысяч рублей туда-обратно, и оттуда добираться до Тбилиси маршруткой. Лучше бы запрет оставался!».

Владимир Хмаров, Тюмень: «Я поражён, что ещё и продвигают – мол, летите через Тбилиси в Европу. Да билеты стоят дороже, чем у турок! Откровенно наживаются. Действительно, экономней полететь в Дели, цены на Грузию бешеные».

Как пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на туроператоров, спрос на туры в Грузию и отдых на море есть, однако продажи пока единичны.

«Туристы не готовы отдавать большие деньги за авиабилеты и ждут снижения стоимости. Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии. Большинство в такой ситуации предпочитает другие, более предсказуемые направления», — пояснили в пресс-службе туркомпании «Интурист».

Ранее в Российском союзе туриндустрии также отметили отсутствие ажиотажного спроса на поездки в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты, однако, как считают в организации, запуск дополнительных рейсов будет шагом к восстановлению массового турпотока из России.

Напомним, что в авиакомпании Georgian Airways предлагают россиянам транзитные рейсы в Европу. Однако и в данном случае стоимость билетов довольно высока. К примеру, минимальная стоимость билетов Москва-Тбилиси-Париж и Париж-Тбилиси-Москва составляет 1200 долларов. С 15 июня грузинская авиакомпания запускает новый рейс в Салоники, с 5 июня –– в Ниццу.

Глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили недавно сказал «Эху Кавказа», что он недоволен загруженностью рейсов между Тбилиси и Москвой.