Сегодня на заседании парламента Абхазии обсудили 23 вопроса. Главная новость – законодатели ввели штрафы за нахождение в общественных местах в неподобающем виде. Нарушителям 1 августа грозит штраф в размере 6 тысяч рублей.

В повестку дня сегодняшнего заседания парламента Абхазии было внесено 23 вопроса, но, может быть, потому что среди них не было так называемых судьбоносных и вызывающих бурные споры в обществе, в зале из 35 депутатов присутствовало только 26. Хотя ранее этот созыв отличался большей посещаемостью сессионных заседаний.

Первый вопрос – о внесении изменений в Кодекс республики об административных правонарушениях, согласно которым появление ненадлежаще одетыми в общественных местах Абхазии будет караться штрафом, – судьбоносным явно не назовешь. Но его, наверное, можно назвать многострадальным. Ведь начал рассматривать его еще прошлый созыв парламента по инициативе депутата Темура Гулия. Были бурные дебаты, а что потом случилось, почему про него забыли на годы, трудно сказать. Сегодня докладчик – председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба сообщил:

«В летнее время многие наши гости, а порой и наши с вами сограждане ходят в городе в общественных местах неподобающе одетыми. Речь прежде всего идет о купальных костюмах с голым торсом… Очень часто это воспринимается негативно как образец неверного поведения. Бывает, что делается замечание, а люди отвечают, такое тоже бывает, к сожалению, в том духе, что мы отдыхаем, платим за отдых… И нередко доходит до серьезных конфликтов, вплоть до драк, потом уже с подключением сотрудников МВД… Я абсолютно поддерживаю начинание Темура Лесиковича. Нам необходимо эту проблему в нормальное правовое русло вывести».

Но тогда, сказал Хутаба, предлагался штраф в размере 5 МРОТ, то есть 300 рублей, а при повторном нарушении – 10 МРОТ. Однако 300 рублей – не та сумма, которая может оказать воздействие на нарушителя. Сейчас сумма штрафа повышена в 20 раз – до 100 МРОТ. Хутаба добавил:

«Ну, учитывая, что мы сделали сто минимальных размеров труда, как-то формулировать еще повторное нарушение, наверное, нет необходимости, потому что это уже существенный штраф. Это штраф в шесть тысяч рублей».

В пояснительной записке говорится: «Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара. Многие находящиеся у нас на отдыхе считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание необязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах, отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения, так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах».

Судя по интернет-откликам, схожую реакцию вызывает такое поведение курортников в общественных местах не только в Абхазии, но и, к примеру, в соседнем Сочи.

За принятие изменений в кодекс проголосовали единогласно. Но вступление их в силу отложили до 1 августа (некоторые предлагали до 1 июля), чтобы местные органы власти установили соответствующие предупреждения, и это не было бы для приезжих неожиданностью.

Парламентарии также в первом чтении внесли изменения в закон «О международных договорах Республики Абхазия». Документ представлял председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц. В соответствии с действующим законодательством, по международным договорам, участницей которых намеревается стать Абхазия, а также по проектам международных договоров, подлежащих ратификации, по инициативе парламента при необходимости проводится соответствующая научная экспертиза. Депутаты считают целесообразным закрепление за законодательным органом возможности получения информации о готовящихся к подписанию международных договорах РА на стадии их подготовки, отразив в части 2 статьи 7 обязанность кабинета министров ее предоставить. Предлагаемое изменение, по мнению парламентариев, позволит осуществлять более детальную подготовку проектов международных договоров.

Парламент Абхазии также принял проекты об исполнении бюджетов пяти внебюджетных фондов за 2022 год.

Так, фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии за прошлый год составило 146,2 миллиона рублей, расходы – 113,7 миллиона рублей. Исполнение бюджета государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2022 год по доходам составило 165,4 миллиона рублей, по расходам – 163,5 миллиона, остаток средств на начало года – 18,2 миллиона рублей. Утвержден и отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Доходы фонда составили 54,5 миллиона рублей, расходы – 55,3 миллиона. Был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда. Его доходы составили 1,36 миллиарда рублей, расходы – 1,29 миллиарда рублей. Остаток средств на 1 января 2023 года составил 83,6 миллиона рублей.

Дольше остальных обсуждался отчет Дорожного фонда Республики Абхазия. Его бюджет за 2022 год составил 95,3 миллиона рублей, расходы – 102,8 миллиона. Многие депутаты отмечали, что возможности фонда не позволяют направлять достаточные средства на ремонт дорожного покрытия, особенно проселочных дорог. В этой связи спикер парламента Лаша Ашуба предложил серьезно повысить отчисления в фонд со стороны владельцев дорогих автомобилей с мощными двигателями, как это практикуется во многих странах.

Депутаты парламента внесли изменения в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия». В итоге стало на три профессиональных праздника больше. Представитель президента Абхазии в парламенте, министр юстиции Анри Барциц сказал, что законопроект:

«Направлен на установление в республике дополнительно профессиональных праздников: 7 мая – День дипломатической службы Республики Абхазия; 10 июня – День работника статистики Республики Абхазия; 4 июля - День спасателя Республики Абхазия».

Эти дни считаются праздничными рабочими днями. В общей сложности в Абхазии теперь 12 профессиональных праздников. Один из депутатов мечтательно сказал перед голосованием: «Хорошо бы еще день парламентаризма…»



Депутаты рассмотрели и семь земельных вопросов, включенных в повестку дня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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