В Южной Осетии обсуждают предстоящие выборы ректора Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) им. А.А. Тибилова. Они должны пройти 6 июля. Пока известно лишь об одном претенденте на должность – действующем ректоре Вадиме Тедееве. Его кандидатуру поддержал президент Алан Гаглоев. В югоосетинском обществе намерения ректора и его поддержка со стороны президента восприняты неоднозначно.

В понедельник югоосетинский президент посетил заседание ученого совета Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) им. А.А. Тибилова, в ходе которого руководитель вуза Вадим Тедеев представил отчет о проделанной работе за 10 лет его ректорства.

После доклада к членам ученого совета обратился президент Алан Гаглоев:

«С учетом необходимости продолжения сотрудничества с ведущими университетами РФ, оценивая проделанную работу руководства ЮОГУ, если нет препятствий со стороны законодательства, я рекомендую выдвинуть кандидатуру Вадима Ботазовича на должность ректора на следующий срок».

В югоосетинском обществе намерения Вадима Ботазовича принять участие в выборах ректора восприняты неоднозначно. Среди тех, кто против, – депутат парламента Давид Санакоев:

«Все указывает на то, что Вадим Тедеев желает избраться ректором университета на третий срок. Но это нарушение устава университета, в соответствии с которым нельзя руководить университетом более двух сроков подряд. Вадим Тедеев и сам об этом говорил в своем интервью информагентству «Рес» в марте 2021 года. Какая теперь возникла необходимость в нарушении устава? Его некем заменить? В республике нет достойных людей, способных занять должность ректора? Это абсурд.

– Но, возможно, с тех пор устав университета изменился, просто мы об этом еще не знаем?

– Тогда ситуация еще хуже. В этом случае ситуация будет выглядеть так, что устав университета изменили в интересах одного человека. Здесь надо понимать, что это не просто организация, это учебное заведение, где воспитывается молодежь, которая завтра, возможно, встанет у руля республики. Какой пример мы ей подаем? Что можно ломать любые правила, если тебе это выгодно?»

Звучат в обществе и другие вопросы к этой истории. Есть среди них и такие. Зачем вдруг понадобилось президенту вмешиваться в университетскую жизнь, да еще в такой неприглядной ситуации? Товарищ ректор ломает через колено университетский устав, а президент ему в этом помогает? Какая в этом необходимость, тем более сейчас, когда президент провозглашает в республике курс на главенство закона, а не телефонного права?

Устав университета – это нормативно-правовой акт, он утверждается указом президента. Алан Гаглоев должен был об этом знать, а если не знал, его должны были предупредить советники, сотрудник администрации.

А так, получается, президент подставился на ровном месте, и его слова, что он не против избрания, «если нет препятствий со стороны законодательства», ничего не меняют. Скорее наоборот, они прозвучали то ли как лукавство, то ли как демонстрация неосведомленности.

Другая сторона этой истории – президентские дифирамбы в адрес ректора.

«Алан Гаглоев отметил, что под руководством Вадима Тедеева ЮОГУ добился значительных успехов, а также поблагодарил профессорско-преподавательский состав за работу и вклад в развитие образования в республике», – цитирует президента информагентство «Рес».

Комплементы Алана Эдуардовича вступают в явное противоречие с его ежегодным посланием к народу и парламенту, говорит Давид Санакоев:

«У нас президент в своем ежегодном послании заявил, что республика испытывает острый дефицит квалифицированных кадров и порядочных людей в МВД и прокуратуре. От этого в республике и произвол. Силовики зачатую просто не видят зла в своих поступках, потому что не осознают их противоправность. Им не внушили за время учебы, что они призваны защищать право, не научили, какие красные линии они ни в коем случае не должны пересекать. Правительство жалуется, что бюджетные организации не в состоянии сдать правильный отчет из-за дефицита квалифицированных бухгалтеров и финансистов. В начале года министр финансов заявила, что за редким исключением организации еще не отчитались за 2019 год. Но где готовят эти кадры? Разве не в нашем университете? Значит, надо разобраться, почему так происходит. Нам показывают красивую картинку про сотрудничество университета с ведущими вузами России, но какой в этом смысл, и чем они там занимаются, если качество выпускников не выдерживает никакой критики. Получается, мы просто гробим молодежь и гробим будущее нашей республики. С этим надо разбираться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях