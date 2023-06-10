Суд признал увольнение членов «Лело» из сакребуло Ткибули политической дискриминацией

Члены партии «Лело» выиграли иск против городского собрания Ткибули. Суд первой инстанции признал увольнение братьев Лаши и Лери Бочоришвили с занимаемых должностей в ткибульском сакребуло политической дискриминацией и нарушением прав трудящихся. Об этом журналистам рассказал генсек «Лело» Ираклий Купрадзе:

«Ровно год назад, мы говорили, что политические лидеры «Лело» подвергаются преследованиям в регионах, что их притесняют в государственных службах. Сегодня суд первой инстанции решил, что имела место политическая дискриминация, местные власти «Грузинской мечты» грубо нарушали их права и мы сообщаем вам об этой победе. Мы рассказываем это, потому что наших лидеров преследуют по всей стране за то, что они оппозиционеры…

Как мы говорили и раньше, мы будем защищать любого человека, будь он сторонник «Лело» или нет, всегда будем на его стороне, пока не будет установлена истина. Я призываю всех, кого притесняют в госучреждениях за то, что они желают видеть в стране независимые, сильные и свободные государственные учреждения, свяжитесь с нами, мы будем на постоянной связи с вами, и вы обязательно победите», - сказал Ираклий Купрадзе.