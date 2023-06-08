К выборам 2024 года грузинская оппозиция ищет новые конфигурации. Политическое объединение «Лело» предложило себя в качестве основы оппозиционной коалиции без «Национального движения». В ЕНД недовольны такой постановкой вопроса – там говорят, что не откажутся от статуса главной оппозиционной силы.

Парламентские выборы состоятся осенью 2024 года, и, похоже, грузинская оппозиция Грузии ищет новые конфигурации.

«Единое национальное движение» является единственной силой, которая победит Бидзину Иванишвили, заявил сегодня в Аджарии лидер партии Леван Хабеишвили. Он считает, что только крупное коалиционное объединение способно поставить точку в правлении партии миллиардера. Один из лидеров ЕНД Леван Бежашвили заявил, что только единство оппозиции является гарантией успеха:

«"Единое национальное движение" является основной оппозиционной партией, имеет рейтинг более 35 процентов, который определяется по результатам выборов, имеет опыт побед на муниципальных выборах в крупных городах, поэтому предлагаем небольшим партиям, которые набирают 2-4 процента, объединяться в борьбе против российского режима, в их интересах консолидироваться на общей стратегии. Это зависит от них. Общественность увидит, кто на самом деле хочет убрать "Грузинскую мечту" из власти».

Иначе считают в «Лело» – там призывают под свои знамена всех политиков, которые перейдут из других партий. Логика «Лело» такова: электорат не будет голосовать за набившие оскомину «Грузинскую мечту» и «Нацдвижение», поэтому кооперация с ними лишена всяческих выгод, говорит один из лидеров партии Бадри Джапаридзе:

«Мы собираемся привлечь на свою сторону электорат, который говорит, что не будет голосовать за «Грузинскую мечту» и «Национальное движение», а таковых 60% наших сограждан. Мы приглашаем политиков, которые согласны с нами в главной идее – членстве Грузии в европейских структурах, что является залогом безопасности нашей страны и благополучия наших граждан. Мы должны отложить в сторону личные, партийные и политические интересы и объединиться вокруг главного приоритета. Все партии, которые стремятся быстро интегрировать страну в евроатлантические структуры, рассматриваются в качестве союзников, за исключением тех партий, которые говорят, что их не волнует такое единство, и думают идти на выборы в одиночку».

С этим постулатом согласна Хатия Деканоидзе, которая до последнего времени была одним из активных лидеров «Нацдвижения». Союз с ЕНД не принесет дополнительных голосов ни «Национальному движению», ни этим партиям, заявила депутат:

«Самой важной формулой успеха для оппозиции будет борьба за голоса неопределившихся избирателей. У избирателя «Национального движения» основная мотивация – персона Михаила Саакашвили, и они голосуют именно за него. Однако присоединение конкретных партий к «Национальному движению» не принесет дополнительных голосов, напротив, оно уменьшит их количество. Поэтому победит партия, которой удастся привлечь неопределившихся избирателей, получив 60 процентов голосов, – это формула успеха оппозиции».

Некоторые партии считают идею объединения под знаменами «Лело» недееспособной. В «Стратегии Агмашенебели» считают, что перетягивание каната не принесет пользу оппозиции, в частности, об этом говорит депутат Паата Манджгаладзе.

«Для «Стратегии Агмашенебели» получение статуса кандидата в ЕС и устранение «Грузинской мечты» настолько фундаментальная задача, что у нас нет красных линий по отношению к какой-либо оппозиционной партии. Наша партия выступает за координацию оппозиции, а не за единство, в рамках которого мы всех запишем в единый избирательный список. Разнообразие выбора не проблема, главное – победить «Мечту». Поэтому давайте не будем демонизировать друг друга. Некоторые оппозиционные партии более радикальны по отношению друг к другу, чем к «Грузинской мечте», – подчеркнул политик.

В правящей партии с нескрываемым удовлетворением наблюдают за перетряской оппозиции. Маленькие партии в свое время допустили очень серьезные ошибки, когда не дистанцировались от «Национального движения», втянувшись в чужую игру, считает председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

«У оппозиции действительно острый кризис – он в том, что, с одной стороны, доминирующая политическая сила не демонстрирует впечатляющих успехов. «Национальное движение» переживает тяжелейший кризис после внутренних выборов, и, разумеется, это больно бьет по малым партиям, которые находятся в орбите большой политической партии», – подытожил Сарджвеладзе.

Пока неизвестно, каким будет проходной барьер, однако некоторые партии уже говорят, что не будут создавать ни с кем блоков или политических коалиций. Таковыми, к примеру, являются парламентские «Гирчи» и «За Грузию» бывшего премьера Георгия Гахария.

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