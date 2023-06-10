Шахтеры в Чиатура требуют улучшения условий труда

Работа приостановлена во всех шахтах в Чиатура вот уже четвертый день. Около 3000 горняков проводят акции протеста у здания городской мэрии с требованием улучшения условий труда.

Среди требований шахтеров к руководству компании Georgian Manganese - повышение заработной платы и соблюдение стандартов безопасности труда.

«Наш работодатель желает преодолеть мировой кризис за счет нашего нереального и нечеловеческого труда, и мы выступаем против этого. Мы требуем нормального рабочего графика», - цитирует одного из участников акции издание tabula.

Шахтеры говорят, что протесты продолжатся до тех пор, пока компания Georgian Manganese не выполнит их требования.

«Мы никуда не уйдем, до тех пор, пока не будут решены проблемы, фактически, нам некуда отступать. Я считаю, что наша работа самая трудная. Мы спускаемся под землю на километры и рискуем жизнью», - сказал участник акции.