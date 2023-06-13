Обзор грузинской прессы

«Семья Саакашвили недовольна новым руководством – в ЕНД может разгореться новое противостояние», статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Сегодня против председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили выступают не только Ника Мелия и его команда, но и достаточно влиятельный член партии – дядя экс-президента Темур Аласания. Конфликт нарастает на почве невыполнения обещания освободить Михаила Саакашвили из заключения.

Кроме того, член тбилисского горсовета от «Национального движения» Мамука Гугешашвили утверждает, что в новом председателе разочарован и экс-премьер Вано Мерабишвили, поэтому осенью, вероятно, пройдут очередные выборы. На место главы партии рассматриваются кандидатуры Давида Киркитадзе и Левана Бежашвили, пишет издание.

Что касается вопроса освобождения Михаила Саакашвили, ни один новый председатель не сможет вызволить его из заключения, если так не решат в «Грузинской мечте», уверен политолог Вахтанг Дзабирадзе:

Заявления Левана Хабеишвили были просто пиаром, они просто хотели избавиться от Мелия. Не исключено, что руководство в ЕНД сменится

«Я не думаю, что в «Национальном движении» остался кто-то, кто всерьез считает, что освободить Мишу можно протестами и уличными акциями. Мы с самого начала все прекрасно понимали, что заявления Левана Хабеишвили были просто пиаром, они просто хотели избавиться от Мелия. Не исключено, что руководство в ЕНД сменится. Не исключено, что Мерабишвили, Кезерашвили, Адеишвили и Хабеишвили потеряют контроль над партией, возможно, Аласания сможет так сделать. В таком случае он постарается избавиться от «старых националов», людей с подпорченным имиджем, но для этого необходимо серьезно потрудиться».

Политолог поговорил с изданием и на тему возможного выдвижения Михаила Саакашвили в качестве премьер-министра на предстоящих выборах. «Если экс-президент политически активизируется, его вернут в тюрьму, а это не устраивает ни Саакашвили, ни его семью», – сказал Вахтанг Дзабирадзе.

«Если вы так поступаете с 83-летнем человеком, это не повод для гордости», – написал Народный защитник Леван Иоселиани в соцсети Facebook. Так омбудсмен отреагировал на сюжет Беки Коршия, вышедший в эфире телекомпании «Мтавари»: журналист связался по телефону с недавно назначенным президентом Академии наук Грузии Роином Метревели и представился советником аппарата премьер-министра и попросил собеседника присвоить премьер-министру Ираклию Гарибашвили статус академика, на что Роин Метревели сказал:

«Считайте, это получится сделать для господина Ираклия, и я хочу, чтобы вы знали, что академия полностью поддерживает его, мы готовы на все. Однако сложно будет сделать так, чтобы это не предалось огласке… Единственное, чего боюсь, как бы не вышла медвежья услуга, иначе у меня нет проблем, считайте, что академия с вами», – цитирует Метревели информационное интернет-агентство ambebi.ge.

Издание связалось с президентом Академии наук Грузии Роином Метревели, который так прокомментировал сказанное ранее:

Это такая глупость и абсурд, не стоит обсуждать, любой нормальный человек это понимает

«Это такая глупость и абсурд, не стоит обсуждать, любой нормальный человек это понимает... Так что не беспокойтесь об этом и не обращайте на это внимания, я не нервничаю, я мудрый человек, не стоит обращать на это внимание».

Между тем произошедшее комментируют и представители оппозиции, один из них, лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил:

«Этот скандальный случай должен всем напомнить, что ситуация тревожная. То, что мы услышали от Роина Метревели, означает, что режим Иванишвили готовит для нашей страны возвращение советского прошлого, беларусизацию, путинизацию, что является катастрофой для наших будущих поколений», – цитирует политика издание «Табула».

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«Министерство культуры пытается подчинить себе независимую организацию – Национальный центр кинематографии», – соответствующее заявление распространяет часть сотрудников центра.

В частности, речь идет о реорганизации киноцентра, в результате которой были уволены несколько сотрудников и упразднена должность заместителей директора:

Эта реорганизация расценивается как прямая попытка подчинить центр политической конъюнктуре Министерства культуры

«10 июня исполняющий обязанности директора Коба Хубуная, назначенный министерством, заявил о совершенно непонятной реорганизации, без каких-либо оснований. Его первым шагом стало упразднение должности заместителя директора. Эта реорганизация расценивается как прямая попытка подчинить центр политической конъюнктуре Министерства культуры», – цитирует письменное сообщение сотрудников центра информационное интернет-агентство netgazeti.

По словам кинорежиссера Наны Джанелидзе, киноцентр – одна из самых успешных и постоянно развивающихся организаций в Грузии и ее реорганизация равносильна разрушению:

«Существует большая опасность того, что уникальному явлению нашей культуры – грузинскому кинематографу – будет нанесен серьезный ущерб из-за грубого вмешательства непрофессионалов в деятельность киноцентра… История этого никому не простит!» – цитирует кинорежиссера издание.

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