В ближайшее время Минюсту Грузии придется принять решение по поводу дальнейшего пребывания Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Накануне гражданское медучреждение поставило под сомнение целесообразность нахождения пациента в клинике из-за его «недоверия к медперсоналу и отказа от лечения». Заявление клиники «Вивамеди» оказалось полной неожиданностью для Саакашвили и его близких.

«Саакашвили не отказывается от лечения и доверяет врачам клиники «Вивамеди»», – сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе после посещения своего подзащитного и продолжил:

«Саакашвили сказал, что ему непонятно, что происходит, куда его переведут: в глданскую тюремную больницу (№18), где он подвергся пыткам и бесчеловечному обращению, или в тюрьму, где было хуже? Он сказал: «От них можно ожидать всего, несмотря на то, что я при смерти и моя отправка, считайте, станет отправкой на верную смерть».

Своего разочарования и обиды не скрывала сегодня и мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания. Она недоумевала, почему не верят ее сыну и тому, что он не в состоянии есть и действительно находится при смерти. Аласания говорит, что Грузия таким образом «платит» ему за то добро, которое он для нее сделал:

«Я на всех и на все обижена, потому что я вижу, что мой сын умирает. Он сюда приехал здоровым, и здесь умирает, его убивают».

И хотя близким Саакашвили с трудом верится, что Минюст в таком состоянии вернет Михаила Саакашвили в тюремное учреждение, тем не менее они не исключают, что этапирование может произойти в кратчайшие сроки. На данный момент остается неизвестной позиция Минюста и пенитенциарной службы.

Эту паузу, как и заявление клиники, оппоненты власти расценивают как способ давления на пациента, говорит депутат «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Недопустимо, чтобы государство не брало на себя ответственность за состояние здоровья Саакашвили. Власть создает препятствия польским врачам, которые готовы приехать, оценить состояние Саакашвили и оказать ему медицинскую помощь и лечение. Очень тяжело то, что здоровье Михаила Саакашвили, которое беспокоит наших международных партнеров, для власти ничего собой не представляет».

Семья Саакашвили сообщила: он стремительно теряет вес, который на этой неделе снизился до 62 килограммов при росте 195 см. В феврале, во время судебных слушаний о ходатайстве об отсрочке или освобождении от наказания Саакашвили, приглашенные защитой врачи указывали на то, что у него тяжелые неврологические заболевания, приобретенная деменция, кахексия, анорексия, посттравматический синдром.

Представители правящей «Грузинской мечты» ни во что из этого не верят, убеждая общество в том, что таким образом экс-президент и его сторонники пытаются избежать «справедливого наказания, вынесенного судом».

Не повлияли на риторику власти и три резолюции, принятые в Европарламенте с июня прошлого года с призывом освободить Михаила Саакашвили и отправить его на лечение за рубеж с точки зрения гуманности. Но в этих резолюциях, последняя из которых была принята в середине февраля, говорится о необходимости подвергнуть санкциям основателя «Грузинской мечты», олигарха Бидзину Иванишвили, за подрыв демократии в стране. Для представителей правящей силы все ровно наоборот: Иванишвили – меценат, спаситель и благотворитель для Грузии, а Саакашвили – «кровавый, злостный преступник». И, как выразился на днях председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, «засланный агент» западных и украинских политиков из «глобальной партии войны», которые жаждут втянуть Грузию в войну и открыть второй фронт. К этой теории заговора, которую неоднократно опровергали в Брюсселе и Вашингтоне, сегодня Ираклий Кобахидзе не стал прибегать, но от имени грузинского государство открестился от дальнейшей судьбы и ответственности за здоровье Саакашвили:

«За самоповреждение несет ответственность сам заключенный. Это так во всем мире, в любой пенитенциарной системе. В этом случае за самоповреждение непосредственно ответственна семья заключенного, которая приносит заключенному еду несоответствующего калоража. Это неслыханное явление».

Семья Саакашвили опровергает эти обвинения, требуя допуска к нему зарубежных врачей.

Дело Саакашвили обязательно повлияет на предоставление статуса кандидата страны на вхождение в ЕС, убежден Георгий Рухадзе, соучредитель грузинского Центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований:

«Дело Михаила Саакашвили – визуальное подтверждение того, чем страдает грузинское государство и что происходит в Грузии. Это наглядный пример для наших западных друзей, которых, к сожалению, грузинские власти больше не рассматривают как друзей, а считают их противниками. Появившийся после долгой паузы на экране судебного зала образ ослабленного Михаила Саакашвили гораздо больше говорит западным партнерам, чем нам. Неправильными считаю разговоры о том, что судьба, жизнь одного человека не повлияет на европейское будущее Грузии. Повлияет, потому что это коллективная картина того, в каком состоянии находится грузинское государство».

Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года. Он приговорен к шести годам лишения свободы по трем делам, в том числе, за превышение полномочий, против него идут процессы еще по трем обвинениям. Саакашвили называет обвинения политически мотивированными и считает себя узником Путина. С мая прошлого года по состоянию здоровья бывший президент был этапирован в гражданскую клинику «Вивамеди». За 10 месяцев пребывания в клинике он потерял более 30 килограммов веса. Его близкие и сторонники опасаются, что в случае этапирования Саакашвили в тюремную больницу или, еще хуже, в тюрьму его и так пошатнувшемуся здоровью будет нанесен непоправимый вред. В «Нацдвижении» сегодня заявили, что 9 апреля, наряду с требованием к властям о выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС, они будут требовать и «освобождения Миши».

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