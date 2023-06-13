Правительство решило усилить контролирующие функции Минздрава – соответствующий законопроект уже поступил в парламент. В случае его принятия ведомство получит возможность без предварительного уведомления в любое время входить в подконтрольные ему медицинские учреждения, проводить их проверку и в случае необходимости принимать решение об их закрытии.

Ужесточение контроля в Минздраве объясняют несовершенством законодательства. Если поправки в закон «Об охране здоровья» будут приняты, решение, принятое министерством в порядке надзора, подлежит немедленному исполнению, без решения суда. Обжаловать это решение клиника может только в судебном порядке. По словам замминистра Тамар Габуния, законодательные изменения коснутся всех частных и государственных клиник, действующих в стране.

«Основной функцией регулирующего органа является защита безопасности пациента и его интересов. Сегодня пациент или член его семьи обращается в регулирующий орган Минздрава, тот идет в суд, заявка обрабатывается в течение 72 часов. Не было случая, чтобы мы получили отрицательное решение суда, однако в некоторых случаях клиники обращаются в апелляционный суд, что требует дополнительного времени. У нас есть обоснованные подозрения, что за это время документация или другие виды доказательств могут каким-то образом измениться. Поэтому поправки важны для регулирующего органа, он получит рычаг оперативного реагирования, и вынесенные нами на обсуждение парламента поправки это учитывают», – подытожила Тамар Габуния.

Кроме прочего, законопроект предусматривает изменение системы штрафов. По словам Тамар Габуния, действующие на сегодняшний день штрафы являются минимальными и не имеют профилактического эффекта, так как иногда клиники предпочитают заплатить штраф, вместо того чтобы вкладывать средства в улучшение инфраструктуры или условий инфекционного контроля и формирования безопасной среды. Поэтому министерство предлагает удвоить штрафы.

В бизнес-ассоциации Грузии, напротив, полагают, что такие изменения в законодательстве, регулирующем медицинскую сферу, без предварительного согласования с бизнесом могут вызвать массу проблем.

«При нецелесообразном увеличении полномочий контролирующего органа ослабляется роль суда в контроле за медицинской деятельностью, резко увеличивается размер штрафов за отдельные нарушения. Поэтому быстрое рассмотрение и принятие законодательных изменений без предварительных консультаций с медицинским сектором не соответствует мировой практике, ориентированной на решение проблем путем сотрудничества. Исходя из вышесказанного, ассоциация призывает авторов законопроекта и законодательный орган отозвать решение о принятии законодательных изменений», – говорится в заявлении.

Подобные законопроекты противоречат европейской практике честных демократических отношений между государством и хозяйствующими субъектами, считает депутат и совладелец многопрофильной медицинской компании PSP Каха Окриашвили.

«Низкая надежность судебной системы – отдельная проблема, но отстранение суда от предпринимательского процесса – еще хуже. Здравоохранение, как и любая другая сфера, является частью экономики с высокой социальной ответственностью. К сожалению, общий подход этого правительства заключается в создании полицейского режима в экономике. Этот законопроект портит предпринимательскую среду в стране, что негативно скажется на экономическом росте. Если мы идем в Европу, то наше правительство должно изучить европейское законодательство в любой области и принять законы соответствующего духа», – считает депутат.

Депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе говорит, что эта инициатива правительства является продолжением ошибочной стратегии Минздрава.

«Проблема в чем? Неправильно спланированные государственные программы, перерасход бюджета Минздрава ежегодно исчисляются десятками миллионами лари. Вместо реформ они начинают закручивать гайки, и, честно говоря, я вижу под этим также политический подтекст. Сектор здравоохранения Грузии представлен 25 тысячами врачей и десятками тысяч человек вспомогательного персонала. Получение такого рычага означает, что неугодные клиники будут выдавлены с рынка, и останутся только аффилированные с «Грузинской мечтой» медучреждения. Ведь что они предлагают? Чиновник под надуманным предлогом может приостановить работу учреждения, а тебе предложат обратиться в суд. Учитывая специфику нашей судебной системы, разбирательства затянутся на длительный период – за это время разорится любая клиника. Даже если вы докажете свою правду в суде, результаты будут необратимые».

По всей видимости, в парламентском большинстве с вниманием отнеслись к высказанным замечаниям. Во время обсуждения законопроекта в комитетах председатель комиссии по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе не согласился с позицией Минздрава, предложившего рассмотреть инициативу в ускоренном порядке. Как заявил парламентарий, вопрос требует более глубокого анализа и обсуждения. Парламент больше не будет рассматривать поправки в закон «Об охране здоровья» в ускоренном порядке.

Следует отметить, что схожие поправки были инициированы правительством в 2020 году. Открытые обсуждения в законодательном органе и публичном пространстве наглядно показали риски и неэффективность ряда подходов, и проект тогда не был принят.

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