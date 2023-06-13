Многие жители Абхазии, пересекавшие в этом месяце российско-абхазскую границу на Псоу, отмечают, что в первых числах июня, словно после какой-то отмашки, туристы из РФ разом хлынули в Абхазию. И это примерно совпало по времени с первым рейсом по рабочему графику электропоезда «Ласточка», который тот совершил из Сочи в Гагру 8 июня.

В первые годы после грузино-абхазской войны жителей Абхазии очень выручала электричка до Сочи, и даже во время войны, когда она ходила туда из Гудауты. Но теперь тех, старых электричек давно уже нет. На долгие годы единственным общественным транспортом на этом отрезке стал автомобильный. Но все более увеличивающийся летний турпоток на Псоу заставил вспомнить и об электропоездах.

Ежедневно в нынешнем летнем сезоне по этому маршруту курсируют две пары «Ласточек», в каждом составе пять вагонов. Цена билета – 850 рублей между конечными пунктами. Это, конечно, обходится дороже, чем тем туристам, которые едут в Абхазию не на своем, а на общественном автотранспорте – маршрутках и автобусах. Но выигрыш – в комфорте. В вагонах кондиционеры, удобные кресла, для удобства пассажиров необходимые пограничные и таможенные операции проводятся без высадки. Регулярное сообщение между российским и абхазским городами нацелено разгрузить в пик курортного сезона многосторонний автомобильный и пешеходный пункт пропуска МАПП Адлер на российско-абхазской границе. Правда, из трех часов в пути более часа приходится стоять на границе, однако обычным путем в разгар сезона на преодоление КПП можно потратить и больше времени. Удобно и добираться из Абхазии в Адлерский аэропорт, куда заезжает «Ласточка». А таксист может запросить туда за рейс и три-четыре тысячи рублей.

А еще не так давно встретилась интернет-публикация про то, что из Сочи в Абхазию будет отправляться круизный поезд. По пути следования он совершит три остановки: на станции Гагрыпш (г. Гагра), станции Псырцха (г. Новый Афон) и станции Кяласур (г. Сухум). Пассажиры поезда проведут по одному дню в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. Ночевать же они будут в поезде. Туристам будут предложены интересные экскурсионные маршруты по достопримечательным местам Абхазии. Поезд будет охраняться. В нем будет вагон-ресторан. В АЖД считают, что этот проект – хорошая альтернатива экскурсионным автобусам, которые приезжают в Абхазию: «Часто они пытаются охватить всевозможные экскурсионные маршруты, но не получается. Вариант «Абхазский круиз» будет намного удобнее».

Но интернет-комментаторы удивились запредельным ценам, которые планировались в этом поезде, и предположили, что охотников на эти туры найдется слишком мало.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с помощником гендиректора Абхазской железной дороги Октаем Хазириши. И начали мы разговор с «Ласточки»:

«Да, с восьмого числа они курсируют, по два рейса в день.

– Там, говорят, удобно тем, кто из Абхазии в аэропорт едет. Ведь поезд заезжает прямо в аэропорт.

– Правильно, заезжает прямо в аэропорт.

– Скажите, а вот еще какой-то поезд был туристический или это только в планах… Пять дней он в Абхазии находится… Но билеты там слишком дорогие.

– Это пока в планах. Но когда это будет, в каком виде будет, я вам сейчас не могу сказать.

– В этом году будет?

– Будет.

– Но там, я видел в соцсетях, люди удивлялись и говорили, что такие огромные цены, десятки тысяч рублей… Будет ли, мол, спрос у россиян….

– Вообще вопрос о цене даже не прорабатывался пока. Даже ориентировочной цены нет. Пока прорабатывается техническая возможность курсирования этого круизного поезда. На данный момент решение о курсировании такого поезда не принято. А в соцсетях чего только ни встретишь…»

Мы вернулись к «Ласточке», и я спросил:

«В принципе себя оправдывает? В будущем году планируется ее до Сухума пустить, так я понял…

– Ну, она себя должна показать еще на том участке, на котором сейчас ходит. Там тоже есть свои проблемы. Мы доводим этот маршрут до такого, хорошего состояния. Пытаемся сделать участок образцово-показательным – Псоу – Гагра. И там есть работы по ливневкам, которые не чистились очень долго. Подпорные стены тоже необходимо укрепить. То есть надо доделать этот участок. А когда мы его доделаем, будем уже думать, что делать дальше, продлевать ли маршрут курсирования. Но там очень сложный маршрут. Почему? Потому что на участке Псоу – Гагра нет, по крайней мере, крупного рогатого скота, ему там неоткуда взяться. Скальные участки – с одной стороны скала, с другой стороны обрыв. А если электропоезд будет курсировать до Сухума, то есть продлить его маршрут, то там идут такие участки, как Мюссера, Приморское, где очень много крупного рогатого скота, который может зайти на полотно. А электричка – это легкий подвижной состав, это тебе не тепловоз, который 270 тонн весит двухсекционный, тянет за собой пассажирские поезда Сухум – Москва, Сухум – Санкт-Петербург. Если на его пути стадо коров появится, они будут разлетаться в разные стороны. А «Ласточка» может с рельсов сойти, повреждения могут быть серьезные. И вот для того, чтобы там курсирование было, – а это очень красивая, хорошая, нужная тема, но для этого нужно нам всем подумать и поработать. Я имею в виду и поддержку правительства. Надо некоторые места огораживать с обеих сторон, как это было в советские времена. Сетка-рабица, бетонные столбики и так далее. Но сейчас и новые системы есть – «электронный пастух», когда подается ток под слабым напряжением. В любом случае, надо продлевать маршрут «Ласточки» – и до Сухума, и до Бабушары, до аэропорта имени Ардзинба, когда он запустится. То есть чтобы она связывала два аэропорта. Но эта уже более серьезная история, требующая более серьезных инвестиций».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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