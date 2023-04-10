Недавно в Абхазию из РФ впервые прибыл контейнерный поезд, хотя транзитные перевозки через Очамчырский морской порт стали осуществляться для обхода западных санкций против России значительно раньше. А на прошлой неделе многих в Абхазии удивило заявление директора грузинского Центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагареишвили о том, что между Сухумом и этим портом железной дороги не существует.

На прошлой неделе внимание как абхазских, так и грузинских СМИ было привлечено к появившейся информации о том, что еще 23 марта в Абхазию из РФ впервые прибыл контейнерный поезд, состоящий из 62 контейнеров, в которых 2700 тонн груза. Дальнейший путь этого груза – через Очамчырский порт морем в Турцию.

«Это не первая ласточка, были другие транзиты, но мелкими партиями, осуществлялась проверка пути», – сообщил в СМИ заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа.

Наблюдатели, кстати, вспомнили ранее поступившую информацию, что Российская железная дорога к нынешнему лету запустит электропоезд «Ласточка» по маршруту «Сочи – Гагра» из пяти вагонов. Что касается транзитных грузовых перевозок, то о них действительно уже год-два были сообщения в СМИ, так что «открытием Америки» они стали только для несведущих. В частности, помощник гендиректора РУП «Абхазская железная дорога» Октай Хазириши рассказывал «Эху Кавказа» о резко увеличившихся объемах грузовых перевозок и доходах АЖД. Причин тому две. Внешняя – изменение логистических цепочек в связи с событиями в мире и западными санкциями против России, а также то, что значительно выросли цена и спрос на каменный уголь на мировых рынках. И внутренняя – увеличилась пропускная способность Абхазской железной дороги за счет того, что системным образом проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Аудитории «Эха Кавказа» любопытно было сопоставить взгляды из Сухума и Тбилиси на начало контейнерных перевозок через Абхазию. Вполне предсказуемо желание многих в Грузии воспрепятствовать этому грузопотоку. Но наблюдателей в Абхазии удивило утверждение в минувший четверг в эфире «Эха Кавказа» директора грузинского Центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагареишвили о том, что «из Сухуми до Очамчира, насколько имеется информация, железной дороги как таковой не существует. Поэтому этот контейнерный поезд доходит до Сухуми, и в порту Сухуми уже перекладываются контейнеры на судно».

Очевидно, Цагареишвили, ориентируясь на выложенные в интернете фотоснимки из Сухумского морпорта, заявил, что «там стоит обыкновенный автомобильный кран. Я не думаю, что 40-футовые контейнеры можно таким обыкновенным автомобильным краном перегружать на судно».

Между тем о подготовке контейнерной площадки в Очамчырском морпорту прошлым летом на своей пресс-конференции подробно рассказывал президент Абхазии Аслан Бжания.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с Октаем Хазириши, который первым дело остановился на участке АЖД между Сухумом и Очамчырой, движение грузовых составов на котором постоянно видят жители Абхазии. По его словам, как раз здесь в последние советские годы были уложены новые 800-метровые рельсы – так называемый бесшовный, или бархатный путь. Но необходимость в ремонте была – выходили из строя закладные болты, «резинки» и прочее. И далее:

«На данный момент мы этот участок привели в порядок. За исключением, может быть, отрезка от Мачары до Агудзеры, два-три километра. То есть там можно пропускать поезда со скоростью до шестидесяти километров в час. Но в ряде мест есть ограничения до 15-25 километров. Но эти вопросы мы тоже решим. Наверное, до конца года приведем весь этот участок в хорошее состояние.

– То есть эти контейнеры в Очамчырском порту сгружаются?

– Да, ветка подходит в Очамчырский порт. И от причальной стенки на расстоянии примерно 350 метров площадка оборудована – так называемая тыловая зона портовая. На ней происходит выгрузка вот этих контейнеров и накопление судовой партии. Когда судно приходит, они соответственно вывозятся к причальной стенке и грузятся».

Что касается слов Цагареишвили о том, что «абхазский участок» железной дороги, оставаясь тупиковым, не может окупаться, то, в принципе, это верно, но ситуация уже изменилась:

«Потому что у нас до определенного времени это малодеятельный участок дороги был, сюда заходило по месяцу до трехсот вагонов. И, конечно, очень сложно было окупать работу АЖД. Если не брать во внимание короткий летний период, когда идут доходы от пассажирских перевозок, когда ходят летние поезда. Но сейчас-то ситуация поменялась. Мы увеличили объемы кратно. В прошлом году мы перевезли за пять месяцев тот объем, который за весь позапрошлый год перевезли. И в этом году у нас уже цифры, согласно которым мы на 30-40 процентов больше перевозим, чем в прошлом году. Мы в месяц выходим на цифры в полторы – две тысячи вагонов, там, где раньше было триста. Соответственно, доходы увеличиваются, появляется возможность инвестиций. То есть вопросы недофинансирования основных средств, которые были последние 20-25 лет, мы сейчас ускоренно закрываем. Вот сейчас в середине апреля приезжает бригада электромонтеров из России, которая будет выводить геометрию контактной сети от Псоу до Сухума. Два локомотива мы закупаем. Один вот сейчас оплачиваем тепловоз магистральный. В мае электровоз покупаем. На наши собственные средства. То есть можно сказать, что за последние два года мы в этом направлении переломили ситуацию. Причем очень важна такая комплексная поддержка со стороны государства в лице президента, кабмина. При ее наличии можно решать серьезные задачи. Так, в преддверии отправления первого контейнерного поезда Аслан Бжания связывался с гендиректором ОАО РЖД Олегом Белозеровым и помогал решать сложные вопросы, связанные с реализацией этого проекта.

– Ну, вот эта контейнерная перевозка насколько увеличивает эффективность в работе железной дороги?

– Контейнерный поезд приносит Абхазской железной дороге 900 тысяч рублей. А на всем Черноморском побережье России есть только один порт, который перерабатывает контейнеры. Это Новороссийск. А если это станет регулярным сервисом, то, конечно же, мы планируем выйти на 12-15 контейнерных поездов в месяц. Умножаем – и получается 10-13 миллионов в месяц и в год до 200 миллионов рублей с дополнительными доходами. Это на треть увеличит доходную часть. Вообще, в мире идет процесс контейнеризации, грузы уходят в контейнеры. На Западе уже восемьдесят процентов их перевозятся в контейнерах, в России – в районе тридцати процентов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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