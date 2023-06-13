Общественный Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» объявил о подготовке к проведению референдума о недоверии Аслану Бжания и «проводимой им антинародной политики». «Эхо Кавказа» поинтересовалось у местных жителей, каковы его перспективы?

– Каковы, по вашему мнению, перспективы референдума о недоверии президенту Абхазии Аслану Бжания?

Светлана Ханагуа: Если такой вопрос встал, значит, он назрел. На пустом месте мы не можем такой вопрос поставить. Глубоко уважаю и ценю мнение [Общественного Союза ветеранов и граждан Абхазии] «Аиааира» за то, что у них есть такое мужество поставить такой вопрос. Лично я «за», и буду участвовать в этом референдуме.

– Как вы думаете, будут ли люди в нем участвовать?

Светлана Ханагуа: Я думаю, что те, с кем я когда-то работала, дружу, мои родные, близкие, поскольку у нас общие интересы и отношение ко всему происходящему небезразличное, и, слушая, что люди говорят на улице, всех беспокоит то, что происходит, и даже те, кто провластные. Я думаю, что люди будут участвовать. И, вообще, каждый гражданин должен участвовать в голосовании. «За» или «против» – это его видение, его мысли.

Денис Соломко: На мой взгляд, это бесперспективное занятие. У нас был прецедент подобного референдума. Если мне не изменяет память, он был признан несостоявшимся из-за неявки. У нас люди более или менее интенсивно, скажем так, ходят на выборы, потому что все команды кандидатов в депутаты, в президенты, они все активно работают на явку. Сейчас же, на мой взгляд, даже если будет объявлено о референдуме, власть будет работать на неявку и на дискредитацию самой сути и идеи референдума. Для этого у власти, на мой взгляд, есть все ресурсы. Поэтому мне кажется, что инициатива, по сути, демократичная, есть закон, позволяющий все это делать. Это признаки, элементы демократии, но мне кажется, что пока еще это не сработает. И, скорее всего, люди активно не будут принимать участие.

Самсон: Я за проведение такого рода мероприятий, если были инициатива из определенных институтов гражданского общества, в данном случае – это был не президент, не законодательная власть, а представители гражданского общества, общественная ветеранская организация «Аиааира». Я за проведение такого рода мероприятия, но если оно будет проводиться, то лично я пойду и проголосую против отставки президента.

Саида Хаджим: Я думаю, что перспективы у референдума неплохие. Лично я буду участвовать. Мое отношение к референдуму абсолютно положительное, как к законной форме выражения своего отношения к действующей власти, поэтому я считаю обязательным свое участие в референдуме. И я проголосую против политики действующего руководства страны. Есть еще некоторые формы мирного выражения своего мнения. Одна из них прошла не так давно – это мирный митинг, почему-то названный митингом оппозиционных сил. Я была участником митинга, но не считаю себя оппозиционером. Я себя считаю человеком, которого не устраивает политика, проводимая нынешними руководителями страны.

– Как вы думаете, будут ли люди в нем участвовать?

Саида Хаджим: Я считаю, что лимит доверия к действующей власти исчерпан абсолютно, поэтому люди будут участвовать.

Даут: Перспективы проведения референдума о недоверии власти на данный момент минимальные. И большинство населения, я вижу, все-таки поддерживают нынешнюю власть, и голос тех людей, которые недовольны, все равно не такой громкий, поэтому я считаю, что все-таки в ближайшей перспективе референдума не будет.

– Как вы думаете, будут ли люди в нем участвовать?

Даут: Люди, скорее всего, будут участвовать, но все-таки большинство проголосуют против.

Девушка: Я считаю, что в данный момент проведение референдума неактуально. А что касается вашего второго вопроса, сейчас туристический сезон, люди больше заняты сезонной работой, заработком, поэтому я не думаю, что, в случае проведения референдума сейчас, туда придет более 50% населения республики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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