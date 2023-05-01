Изида Чаниа

Наши совещания и заседания – это всегда театр одного актера. Два таких представления от президента и премьера прошли в Сухуме на прошлой неделе. На мой взгляд, СМИ уделили им недостаточно внимания, и я намерена вернуться к одному из них, чтобы еще раз выделить моменты, демонстрирующие некомпетентность и несостоятельность исполнительной власти, отставки которой требует оппозиция.

Итак, Аслан Бжания встречался с главами администраций городов и районов 27 апреля. Главы, которых он сам назначал, отчитывались по итогам первого квартала. И хоть отчетами несвязанное бормотание госмужей можно назвать с большой натяжкой, президента это не смущало – он был добреньким, приговаривая: «Мы здесь все свои, не надо волноваться», даже взял отчет главы Гудаутского района, чтобы помочь ему разобраться в трех несложных показателях по платежам за электричество: сколько потребили, сколько начисли, сколько заплатили. «Баграт... ну, ты ошибся всего в 10 раз. В условиях нашей реальности это допустимая ошибка», – шутил Бжания.

Может, это какие-то психологические игры для прикрытия убогости происходящего и создания положительного эмоционального восприятия?

Между тем показатели, которые приводили главы городов и районов, очень выразительно демонстрировали несостоятельность руководства страны, и шутливость Аслана Бжания была явно не к месту. Может, это какие-то психологические игры для прикрытия убогости происходящего и создания положительного эмоционального восприятия?

Я остановлюсь лишь на собираемости платежей за электричество, которая, видимо, была одним из обязательных пунктов отчета. Главы администраций должны были сравнить собираемость в нынешнем году, после очередного повышения тарифов, с собираемостью за прошлый год, после первого повышения более чем в два раза. Сложно было не заметить, что единственным предметом гордости выступающих были объемы сэкономленной электроэнергии. Не поняла предмет гордости, потому как если перевести эту «экономию» на человеческий язык, то она означает многочасовые отключения света, графики веерных отключений, поломки трансформаторов и аварии на линии электропередач.

Напомню, что в июле прошлого года цена на электричество была повышена с 40 до 70 копеек, а в нынешнем году – до 1 рубля 20 копеек. То есть в три раза за неполный год. Повышение продолжается и должно, по замыслу власти, дойти до 2 рублей 70 копеек. Против такого повышения возражала общественность, депутаты парламента, энергетики, омбудсмен и оппозиция. В парламенте нового, седьмого созыва в конце 2022 года даже была предпринята попытка объявить мораторий на дальнейшее повышение тарифов. Но инициаторы моратория оказались в меньшинстве в новом пропрезидентском парламенте. Противники данной меры указывали на размер пенсий и зарплат, состояние общества после пандемии, экономический кризис и предлагали не поднимать тарифы столь стремительно. Однако представленные к рассмотрению варианты выхода из энергетического кризиса были проигнорированы исполнительной властью, и прогнозы, связанные с уменьшением платежных сборов, не заставили себя ждать. Самые высокие сборы за электроэнергию в столице, они доходят до 29 процентов, самые низкие (из оглашенных) в Ткуарчальском районе – 7 процентов. Все без исключения главы администраций подчеркивали, что очередное повышение цен негативно сказалось на собираемости платежей, что людям нечем платить за электричество, что электричество – это товар, и в нашем конкретном случае – это товар очень плохого качества. Чтобы требовать от людей оплаты, надо предоставить им хотя бы качественный продукт. Если разбираться детально, то несложно заметить, что за электричество в основном платят государственные и коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели. Простые люди, особенно абхазские пенсионеры, получающие пособие в размере трех тысяч рублей, просто не в состоянии справиться с дополнительной нагрузкой (а это самая дисциплинированная часть общества). Таким образом народ поставил неудовлетворительную оценку необоснованным решениям правительства. Не оппозиция, а электорат.

Непонятно, куда испарился кандидат в президенты Бжания, который уверял народ, что если ему помогут свергнуть его предшественника Хаджимба, то он проведет реформы, сократит численность госслужащих и охранников, остановит коррупцию

В какой-то момент даже закралось подозрение, что Аслан Бжания, обозначив главной темой платежи за электричество, решил таким образом выполнить требование оппозиции об отставке правительства, чтобы вывести себя из зоны ответственности. Но дальнейшее поведение президента свидетельствовало о том, что наша страна его интересует лишь в той части, которая связана с созданием условий для иностранных инвесторов. Этому он посвятил свой завершающий монолог. Начал он его с вопроса-ответа: где же еще взять денег? Приводил в пример Сочи и Батуми, которые застроены гостиницами и апарт-отелями, считал, сколько денег принесли бы в страну инвесторы, если бы ему дали «плотно» застроить Абхазию, восхищался российскими бизнесменами, которые не упустили своего шанса в 90-х годах (даже про спирт «Рояль» и «Амаретто» вспомнил), рассказывал, сколько зарабатывает в сезон сочинский таксист и как он рассылает кому-то (видимо, главам администраций) фотографии апарт-отелей в Батуми и так далее. Непонятно, куда испарился кандидат в президенты Бжания, который уверял народ, что если ему помогут свергнуть его предшественника Хаджимба, то он проведет реформы, сократит численность госслужащих и охранников, ликвидирует дублирующие друг друга структуры, остановит коррупцию, введет строгую финансовую отчетность, налоговую дисциплину и заставит чиновников «по одежке протягивать ножки»? Думаю, что рецепт этого экономического чуда затмили после выборов «инвесторы», вложившиеся в предвыборную кампанию Аслана Бжания.

И вишенка на совещании – поручение главам районов. Думаете, представить планы развития, реформ? Ничего подобного – согласовывать с пресс-службой президента свои публичные выступления и интервью. Отмечу смешную и неинтересную для президента деталь, что установление ограничений на контакты с журналистами – это нарушение статьи 55 закона о СМИ. Похоже, что месседж был адресован главе администрации Галского района, который перестарался и раньше времени рассекретил еще одно экономическое чудо – идею открытия казино, запрещенных в Абхазии. «Если такое повторится, то разговор будет в другом тоне. Лучше меня по этому поводу не злить», – пригрозил президент и для полной доступности завершил свою речь словами: «Косяки такие допускать нельзя». Это не про казино, а про интервью – против самой идеи президент решил не высказываться.

Когда дикий капитализм находится в стадии первичного накопления капитала, его не интересует ничего, кроме безудержного извлечения прибыли любым путем

Наверное, надо подвести итог: требования общественных организаций и политических движений, на выполнение которых президенту дали срок в две недели, будут проигнорированы. Впрочем, это было понятно и без совещания – когда дикий капитализм находится в стадии первичного накопления капитала, его не интересует ничего, кроме безудержного извлечения прибыли любым путем. И это совсем не смешно.

Для справки: «косяк» – жаргонное слово для обозначения оплошности, проступка.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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