Парламент Грузии преодолел вето президента на закон «О Нацбанке»

Парламент Грузии 13 июня преодолел вето президента и принял поправки в закон «О Национальном банке Грузии», предполагающие структурные изменения в Совете Нацбанка.

«За» проголосовали 82 депутата, пишет агентство «Новости-Грузия».

Нацбанк и МВФ ранее предупреждали об опасности «нарушения баланса сил» в случае принятия поправок. Нацбанк опасается, что принятие поправок упразднит функцию НБГ, как независимого надзорного органа.

Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами, отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте и другие важнейшие вопросы.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки три месяца назад.

На этой неделе правящая партия Грузии обвинила президента Грузии в саботаже и создании препятствий для деятельности Нацбанка и предупредила, что преодолеет вето.

В партии утверждают, что несколько месяцев назад президенту было обещано не преодолевать вето, если она представит кандидатуру министра финансов Лаши Хуцишвили в члены правления Нацбанка, но теперь отказывается это делать.

С принятыми изменениями к существующим трем вице-президентам Национального банка добавится еще один – первый вице-президент, который будет исполнять его обязанности в отсутствие президента банка. Количество исполнительных членов в Совете банка увеличивается с четырех до пяти.