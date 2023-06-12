Несмотря на возражения МВФ «Грузинская мечта» готовится к реорганизации Нацбанка. Сегодня на заседании парламентского финансово-бюджетного комитета представители большинства отвергли замечания президента к поправкам к закону «О Нацбанке», в соответствии с которым вводится должность первого вице-президента. В оппозиции считают, что шаги правящей команды подрывают независимость Нацбанка.

Сегодня парламентский комитет по финансам и бюджету рассмотрел и не поддержал мотивированные замечания президента по проекту изменений в органический закон «О Национальном банке».

Напомним, 23 февраля президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, заявив, что реорганизация регулятора не являются обязательной. В свою очередь, 7 июня «Грузинская мечта» распространила заявление о том, что президент солгала правящей партии и не представила согласованную кандидатуру члена правления Нацбанка Лаши Хуцишвили. Администрация президента подтвердила, что договоренность действительно была достигнута, однако Саломе Зурабишвили видела опасность в том, что «Грузинская мечта» лоббирует зависимую от власти кандидатуру, поэтому не поддержала ее. В «Грузинской мечте» же считают, что действия президента Грузии угрожают нормальному функционированию государственных институтов.

В связи с этим сегодня в парламенте с мотивированными замечаниями депутатов ознакомил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. По его словам, президент не подписала принятые по инициативе большинства законодательные поправки, так как руководство «Грузинской мечты» не имеет права вмешиваться в компетенцию президента и Национального банка. Мсхиладзе призвал депутатов воздержаться от преодоления вето.

«Президент действует исходя из интересов страны и своих конституционных полномочий и конституционного долга. Срок полномочий президента Национального банка Кобы Гвенетадзе истек в марте, а обязанности президента Национального банка по-прежнему выполняет вице-президент. Таким образом, непонятна необходимость добавления должности первого вице-президента, чем нарушается должностной баланс между исполнительными и неисполнительными членами», – констатировал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

Депутаты высказали свое мнение в ходе обсуждения мотивированных замечаний. Вето поддержали только представители оппозиции. По словам Романа Гоциридзе, правящая команда пытается протолкнуть на новую должность действующего министра финансов Лашу Хуцишвили и таким образом установить политический контроль над регулятором.

«Худо-бедно Нацбанк сохранял автономность, некоторые члены Совета были назначены еще президентом Маргвелашвили, кандидатура президента была согласована с МВФ, так что баланс был соблюден. На сегодняшних слушаниях власти прямо заявили, что им неинтересны конституционные полномочия президента, а Основной закон является пустой бумажкой. Ей прямо заявили, что ее прерогативное право на выдвижение Совета Нацбанка будет провалено до тех пор, пока она не выдвинет их фаворита. Я не утверждаю, что Хуцишвили – непрофессионал, но посмотрите: все выдвиженцы «Мечты» в Совет Нацбанка – бывшие министры, и хрупкий баланс постепенно смещается в сторону политической команды власти. Покорность – главный критерий отсева кандидатов».

Законопроект подвергся критике со стороны Международного валютного фонда. В письменном пояснении главы миссии МВФ в Грузии Джеймса Джонни вокруг решения «Грузинской мечты», в частности, говорится:

«Международный валютный фонд удивлен заявлением парламента о том, что он намерен преодолеть вето президента и утвердить изменения, которые, по мнению МВФ, нанесут ущерб независимости и авторитету Национального банка. Мы опасаемся, что поправки подорвут прогресс, достигнутый Грузией в рамках поддерживаемого фондом соглашения, что еще больше увеличит экономическую неопределенность в стране. По нашей оценке, работа регулятора эффективна под руководством исполняющего обязанности президента. Соответственно, принятие изменений, на которые сегодня распространяется право вето, могут снизить роль Национального банка Грузии как опоры стабильности. Мы настоятельно призываем правительство пересмотреть вопрос о преодолении вето президента и не принимать поправки к Закону о Нацбанке», – говорится в комментарии на имя издания BMG.

По мнению члена парламентского большинства Ираклия Заркуа, не все рекомендации Международного валютного фонда априори верны. В своем выступлении на заседании финансово-бюджетного комитета он заявил, что МВФ положительно оценивает и удовлетворен экономическим ростом Грузии и работой Нацбанка в последние годы. При этом он отметил, что Международный валютный фонд несколько раз допускал ошибки в своих прогнозах экономического роста страны, поэтому Грузия должна решить этот вопрос на собственном опыте.

Согласно регламенту, теперь президентские замечания будут поставлены на голосование пленарного заседания парламента. Если они не наберут достаточного количества голосов, президентское вето будет считаться преодоленным, после чего на голосование вновь будет поставлен разработанный большинством первоначальный вариант. У наблюдателей нет сомнений, что правящей команде удастся протолкнуть скандальный законопроект.

Подписывайтесь на нас в соцсетях