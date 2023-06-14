Руководство компании Georgian Manganese отказывается идти на уступки, утверждают бастующие в Чиатура шахтеры. Производство приостановлено вот уже больше недели из-за акции протеста горняков, требующих повышения зарплаты и возвращения прежнего графика. К процессу переговоров между представителями компании и шахтерами подключился медиатор, назначенный Министерством труда, однако к соглашению прийти все же не удалось.

Девять дней протеста и три дня голодовки, шахтеры в Чиатура продолжают забастовку. К тяжелейшей форме протеста прибегли около 10 горняков после того, как закончился срок их ультиматума и руководство компании Georgian Manganese не выполнило их требования.

«Компания не пошла ни на какие уступки, не учла ультиматумов, так сказать. Никаких предложений с их стороны не было, потому мы решили объявить голодовку. Голодовка продолжится до тех пор, пока не удовлетворят наши требования», – говорит один из бастующих.

А требования следующие: повышение заработной платы, улучшение условий труда и возвращение к прежнему рабочему графику.

Проблемы начались еще в ноябре прошлого года, говорит Теймураз Сурамелашвили, исполняющий обязанности председателя профсоюза работников металлургической, горно-химической промышленности. Из-за экономического кризиса, вызванного войной в Украине, и повышения цен на полезные ископаемые проблемы возникли и у компании Georgian Manganese, пришлось приостановить работу предприятия. Был заключен коллективный договор, работодатель обязался выплачивать шахтерам не менее 60% от заработной платы. А в феврале текущего года горняков призвали вернуться к работе, рассказывает Сурамелашвили:

«Работодатель предложил им новый, 8-часовой рабочий график. Дело в том, что раньше они работали по 12-часовому графику, существовал определенный план: сколько тонн марганца они должны получить. У них была фиксированная зарплата. Если они перевыполняли план, им выплачивали дополнительные суммы, назовем это бонусом. Теперь же у них не будет возможности получать те самые суммы».

Фиксированная средняя зарплата шахтеров – 1700 лари, на разных позициях она может быть меньше, продолжает Теймураз Сурамелашвили, что, в принципе, не самый «достойный» оклад для людей, ежедневно рискующих своими жизнями. Кстати, он также участвовал во вчерашней встрече представителей компании с посредником. По его словам, ему не кажется, что руководство планирует идти на уступки, во всяком случае, до завершения протеста.

Между тем гражданский активист и основатель движения «Чиатура будущего» Нодар Чачанидзе поясняет, что на кону не только будущее более 3000 шахтеров и их семей, но и всей Чиатура, поэтому к протесту должны подключиться все местные жители. Шахтеры не впервые проводят акции протеста с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Во время одной из таких забастовок в 2021 году один из участников акции зашил себе рот. Однако несмотря на подобные формы протеста власти Грузии не включались и не включаются в полной мере в процесс разрешения проблемы, считает Чачанидзе:

«Мы должны найти приемлемый выход для шахтеров. Не нужно ждать и смотреть, до каких пор они смогут продолжить голодовку. Очень многие не верят в то, что местные и центральные власти после стольких лет бездействия сейчас начнут решать их проблемы. Мы много раз видели акции в Чиатура, голодовки, и много раз после таких акций горняков обманывали. Мы не должны ждать ничьих слез, мы, чиатурцы, должны действовать сами, представить план действий Чиатуре и шахтерам. Можно создать группу, которая будет не только работать над списком требований, но и будет мониторить, как они исполняются».

Разочарованы местные и в аппарате Народного защитника, ведомстве, которое, по их мнению, должно было проявить максимальную поддержку трудящимся.

Замечание омбудсмену два дня назад сделали и участники «Платформы достойного труда», объединившей несколько неправительственных организаций. Они призывали омбудсмена добросовестно выполнять свой долг, встретиться и поговорить с шахтерами, ознакомиться с их проблемами, изучить ситуацию на месте, а затем обратиться с рекомендациями к ответственным за защиту прав трудящихся органам.

Народный защитник Леван Иоселиани эти призывы прокомментировал в эфире канала «Палитраньюс»:

«Я планирую поехать туда 15-го числа. Я встречусь с ними и ознакомлюсь с проблемами. Шахтеры называют сразу несколько проблем, в том числе и связанных с безопасностью труда. Так что мы активно включены в этот процесс».

Завтра же в Чиатура ожидают и посредника, назначенного Министерством труда.

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