Вчера уже после окончания рабочего дня официальные СМИ сообщили об указах президента Абхазии Аслана Бжания, согласно которым произошли кадровые изменения в силовых структурах. Был освобожден от должности министра внутренних дел РА Вальтер Бутба, причем в указе говорится: «Зачислить Бутба Вальтера Сергеевича в распоряжение Министерства внутренних дел Республики Абхазия».

Другим указом Роберт Виталиевич Киут, работавший ранее председателем СГБ, назначен министром внутренних дел с присвоением ему специального звания генерал-майор милиции. Временное исполнение обязанностей председателя Службы государственной безопасности возложено на первого заместителя председателя СГБ полковника Темура Иосифовича Ахиба.

Остановимся, прежде всего, на личности Вальтера Бутба, который в последние полтора года часто оказывался в поле зрения абхазской общественности. Он родился 13 августа 1975 года в г. Очамчыра.

С 1992 по 1996 годы – курсант высшего Саратовского военного командного училища. В 1998 году окончил Абхазский госуниверситет по специальности «юриспруденция». В 1996 году поступил на службу в МВД Республики Абхазия в качестве следователя следственного отдела и проработал на различных должностях в МВД до 2000 года. В 2001 году поступил на службу в МВД Российской Федерации и много лет проработал в подразделении МВД России по борьбе с организованной преступностью экономической направленности и противодействию коррупции главного Управления МВД России по Центральному Федеральному округу и Центрального аппарата МВД России. С 2014 по 2016 годы – первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия, с 2016 года – руководитель отдела безопасности и противодействия коррупции в акционерном обществе. 6 декабря 2021 года назначен министром внутренних дел Абхазии.

Из самых свежих впечатлений о нем общественности – события, связанные с подготовкой власти и оппозиции в Абхазии к митингу 30 мая сего года. 11 мая, в тот же день, когда организаторы митинга объявили о его дате, Вальтер Бутба, сидя на встрече представителей властных структур и провластных политических сил в администрации президента республики рядом со своим будущим преемником на посту министра Робертом Киутом, в частности, сказал:

«В прежние времена, если мы вспомним, грузинские спецслужбы на территории Абхазии проводили ряд терактов и так далее, чтобы сорвать летний курортный сезон. Не хочу ни в коем случае сравнивать с ними наших политических оппонентов, но как-то вот это совпадение меня немножко смущает… Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон для того, чтобы государство продуктивно не развивалось, потому что это единственный период времени, когда мы можем получать доходы на наше развитие. Вот как-то все совпало… Неожиданно, конечно».

Это высказывание вызвало взрыв негодования со стороны недовольных властями. Вот один из постов в соцсетях: «Люди, тех, кого вы обвинили в работе на врага, всю свою жизнь посвятили защите страны… Они защитили ту страну, в которой вы сегодня занимаете теплые кресла». Ветераны войны потребовали от него извинений, хотя собственно ветеранов он в своем выступлении не упоминал. С одной группой ветеранов он 12 мая встретился, другую позднее в здание МВД не пропустили, опасаясь, очевидно, каких-то эксцессов. В тот же день по ТВ был показан его брифинг, где он, в частности, заявил:

«В первую очередь считаю важным отметить, что с большим уважением отношусь к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, отдавшим жизни и здоровье за свободу нашей Родины, за будущее наших детей. В моей семье и в моем окружении немало ветеранов, которые были и остаются авторитетами для меня лично и, убежден, для всего нашего народа… В 1993 году мы освободили территорию Абхазии от врага, но партизанские движения и гибель наших сотрудников и сограждан продолжались в последующие годы. Мы потеряли более 60 сотрудников, несших службу в Галском районе. Вместе со своими коллегами я принимал участие в этих событиях, будучи сотрудником оперативных служб Центрального аппарата МВД. В результате тех событий я потерял своего брата, ветерана войны Вальмера Бутба. Говоря о возможных провокациях и проводя параллели с имевшими место историческими событиями, я имел в виду провокации, свидетелями которых были мы с вами совсем недавно. Тогда, в ходе декабрьских событий 2021 года мы столкнулись с массовыми беспорядками, нарушениями закона, угрозами здоровью и жизни наших граждан».

Министр выразил недоумение по поводу неверного истолкования его слов. И добавил:

«Я никому не давал повода усомниться в моем уважительном отношении к нашим ветеранам. Я знаю, что в преддверии летнего курортного сезона немало ветеранов, вдов, которые рассчитывают на то, чтобы заработать деньги и прокормить свои семьи. Вот какие моменты меня больше всего беспокоили, вот что я имел в виду».

Некоторые в обществе интерпретировали тогда его слова как извинение, некоторые – как разъяснение своей позиции.

Теперь – о Роберте Киуте. Он родился 7 января 1980 года в селе Кындыг Очамчырского района. В 1997 году окончил среднюю школу №7 в Сухуме и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности «Национальная экономика». С 2002 по 2003 годы проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Абхазии. С 2003 года – сотрудник Службы государственной безопасности РА. С 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ. В 2012 году прошел курсы повышения квалификации в Академии Федеральной службы безопасности РФ по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом». 18 мая 2020 г. назначен заместителем председателя СГБ РА и врио председателя. 10 февраля 2021 года назначен председателем СГБ РА.

Сегодня президент Аслан Бжания представил коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Роберта Киута.

Мы поинтересовались мнением об этих кадровых решениях общественно-политического деятеля, бывшего министра внутренних дел Абхазии Аслана Кобахия. Вот что он сказал:

«Ну, я не знаю. Честно говоря, не могу знать… Человека освободили, назначили другого, из другой службы… Но президент коллектив СГБ хорошо знает, сам был его руководителем. Коллектив МВД, наверное, не так знает. Я и того, и того знаю, что Бутба, что Киут – это профессионалы.

– Бутба отработал полтора года…

– Полтора года – это у нас, за редким исключением… Это, к большому сожалению, «расстрельная должность» в Абхазии. Самая сменяемая должность – министр ВД. Там в корне все надо менять, реформы проводить. Я не знаю… Если Киут переведен туда, чтобы провести реформы, – это я понимаю. А просто смена руководителей там большой роли играть не будет, в стратегическом плане. Роберт Киут – президент его хорошо знает, они вместе служили в СГБ. Там нужны серьезные реформы, а для этого нужны серьезные финансы. Вот если государство накопило эти финансы и готово к реформам, то это мне понятно».

У общественно-политического деятеля Нугзара Агрба, с которым также связалось «Эхо Кавказа», свой взгляд на данную коллизию:

«Киут – профессиональный эсгэбэшник. Обычно министра внутренних дел могут перевести в КГБ, а из КГБ в МВД не переводят. Весьма странное назначение. Скорее всего, президент решил усилить кадры наиболее преданными людьми. Так я думаю. Может, есть что-то такое, чего мы не знаем, как повел себя Бутба во время митинга. Он еще извинение перед ветеранами принес – может, это тоже сыграло свою роль. Я так думаю, что власть хочет показать свою строгость, что никому ничего прощать не будет. А Бутба, между прочим, был неплохой министр внутренних дел, я так думаю».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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