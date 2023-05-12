Пока абхазская оппозиция дискутировала о дальнейшей стратегии и оповестила общество о намерении провести 30 мая акцию протеста в Сухуме, в тот же день в администрации президента представители власти и их сторонники отвечали на обвинения оппонентов и предостерегали их от попыток насильственной смены власти.

Вчера на площадке АРСМИРА состоялся брифинг руководителей ряда оппозиционных партий и общественных организаций, на котором была объявлена дата предстоящего митинга несогласных с политикой властей – 30 мая. И вчера же в администрации президента Абхазии проходила встреча представителей властных структур и провластных политических сил, посвященная обсуждению общественно-политической ситуации в стране и требований, выдвинутых оппозиционными силами 25 апреля.

Встреча в администрации началась в десять утра, на четыре часа раньше, чем брифинг оппозиции, и продолжалась пять часов. То есть о дате митинга поначалу там не было известно, но о том, что она будет названа, оппозиционеры сообщили накануне, 10 мая.

Во встрече в администрации участвовали представители партий «Амцахара», «Единая Абхазия», «Аитаира», КПРА, «Народный фронт Абхазии»; общественных организаций «Форум молодежи Абхазии», Конгресс народов Абхазии, «Абзанхара», «Апсадгьыл», «Наш дом – Абхазия».

На вчерашнюю встречу СМИ приглашались выборочно, и поэтому «Эхо Кавказа» вынуждено рассказывать о ней сегодня, хотя мест для журналистов в зале, судя по телекартинке, хватало. Это вызвало недоумение у многих журналистов, в том числе, вполне лояльно настроенных к власти, а также у наблюдателей, – неужели власть не заинтересована в том, чтобы ее позиция доходила до аудитории максимально оперативно и через большее число СМИ?

И еще – относительно оперативности. Общественность ждала ответа властных структур или провластных организаций через день-два после того, как оппозиционеры озвучили свои 13 пунктов обвинений. Так оно обычно и бывает в полемике «оппозиция – власть». Тем более что большинство этих обвинений уже многократно оглашалось и обсуждалось. Но прошло больше двух недель… Да, было за это время много выходных, но все равно общество заждалось.

Вел встречу Рауль Лолуа – председатель Союза политических партий и общественных организаций, объединившего еще летом 2021 года провластные силы Абхазии, но за все минувшее время мало напоминавшего о своем существовании в публичном пространстве. Лолуа сообщил, что в администрацию президента поступило письмо представителей оппозиционных политических сил, в котором изложены 13 вопросов властям, и предложил профильным министрам дать ответы на них.

Часть претензий оппозиции касалась деятельности Министерства экономики. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган выступила с докладом о положении дел в этой сфере и привела ряд цифр. Так, в 2022 году ВВП Абхазии достиг 45,8 млрд рублей, что составило 131% роста по отношению к показателям 2019 года. Собственные доходы бюджета увеличились на 3,3 млрд рублей. Озган не согласна с мнением оппозиции, что в стране не проводятся никакие реформы. Она рассказала про перемены в сфере энергетики, бюджетного устройства, статистической отчетности, завершении мероприятий по внедрению автоматизированной системы кадастра недвижимости, постепенному внедрению электронной системы документооборота. Озган, в частности, отметила:

«Объем промышленного производства, на это, кстати, тоже обращалось внимание, в 2019 году составлял 6,3 миллиарда рублей, в 2022 году - 7,1 миллиарда».

И. о. генерального прокурора Руслан Тарба проинформировал о ходе проверки на предмет соответствия действующему законодательству мероприятий по восстановлению ВЛ-220 «Ачгуара».

«Такую проверку невозможно провести в столь короткие сроки. Мы столкнулись с тем, что там, во-первых, большой объем документов и договоров. Поэтому наши эксперты дать заключение по тем ценам, конъюнктуре рынка, ценообразованию, договорам, которые подписывали высшие должностные лица Российской Федерации, не могут. В связи с этим были направлены поручения в компетентные органы РФ по оказанию правовой помощи. Мы также просили по возможности поручить соответствующим экспертным учреждениям проведение оценочного исследования», – сообщил он.

В ответ на обвинение, что отсутствие скоординированных действий в период пандемии повлекло за собой коллапс в медучреждениях и смерть наших граждан, министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о том, что пошагово делалось Минздравом при повседневной поддержке правительства в те тяжелейшие годы. Он подчеркнул, что ведомство находится вне политики. И добавил:

«Люди в белых халатах, которые стоят на страже нашего здоровья… Наверное, им очень обидно слышать такую характеристику».

Лидер ОО «Абханхара» Нугзар Ашуба сказал по этому поводу: «Мне уже 71 год, и я могу с уверенностью сказать, что за послевоенный период никогда такой слаженной работы властей, медиков и общества не было, как при ковиде».

Среди обвинений оппозиции было и такое – «Отмена системы электронных расчетов с пенсионерами, проведенная под надуманным предлогом в разгар пандемии». По этому поводу многие наблюдатели недоумевали: оппозиционеры и впрямь ничего не слышали о 27 миллионах рублей, которые были похищены со счетов Пенсионного фонда России с помощью банковских карт умерших пенсионеров? Если это «надуманный предлог», значит, надо было продолжать воровать? Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба заявил:

«Отказ от банковских карт и возвращение к личному обращению пенсионеров в отделения Сбербанка Абхазии был связан не со злым умыслом, а с переплатами пенсий и задолженностью перед Пенсионным фондом России, которая достигла 27 млн рублей».

И продолжил:

«И в последний момент уже около одного миллиона в месяц незаконно снимали. То есть этот процесс набирал обороты».

Российская сторона, по его словам, предлагала другой вариант – чтобы получающие российскую пенсию ездили за Псоу и получали деньги там, в местных отделениях Сбербанка России, так что найденный выход был меньшим из зол.

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа прокомментировал обвинения оппозиции в легализации торговли с Грузией. Он сказал:

«В обществе никто не занимается легализацией торговых отношений с Грузией, просто мы, Министерство сельского хозяйства, столкнулись с проблемой при освоении программы по развитию сельского хозяйства. … При реализации этой программы мы сталкиваемся с тем, что есть товары, которые не производятся в России, например, саженцы субтропических культур. Мы оказываем помощь нашему Институту сельского хозяйства с помощью Министерства сельского хозяйства России, но пока оно не может обеспечивать некоторыми категориями саженцев, специальной техникой, специфичными для нас культурами, такими как орехи, цитрусы. Поэтому нам приходится обращаться к некоторым нашим гражданам, которые каким-то образом поставляют их на территорию Абхазии из Турции транзитом через Грузию».

По словам Джопуа, в Абхазию поступает ограниченный перечень товаров транзитом через Грузию. Речь идет о товарах, которые необходимы отечественным производителям. Он напомнил о том, что раньше было принято решение о вывозе орехов в Грузию, ввиду того, что цена на них в России заметно упала, но тогда это ни у кого не вызвало беспокойства.

Председатель ГТК Отар Хеция также не согласен с утверждением о том, что власти открыли границу и легализовали торговлю с Грузией:

«Границу никто не открывал, она как была, так и остается. Мы просто решили узаконить перечень тех товаров, которые завозятся в Республику Абхазия. Мы ни с кем не заключали никаких контрактов в Грузии. Мы лишь оформляем по упрощенной схеме товары, ввозимые нашими гражданами, причем груз не должен превышать 600 тысяч рублей».

По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, обсуждаемые проблемы порождены процессом строительства молодого государства. Претензии, которые предъявляет оппозиция, по мнению Шамба, преследуют цель «сделать как можно хуже власти». Он сказал:

«Нет никакого конструктива, вся наша энергия уходит на выяснение внутренних отношений. У нас хрупкое, молодое государство, и нельзя раскачивать лодку, нельзя допускать взрыва ситуации внутри страны. Никакие провокации недопустимы».

И, конечно, с особым вниманием на встрече слушали руководителей силовых ведомств, когда они говорили о предстоящем «народном митинге», как его назвали в оппозиции. Председатель СГБ Роберт Киут сказал:

«Я хотел бы в свою очередь, как руководитель Службы государственной безопасности, всех предупредить о том, что нарушение конституционного строя, либо нарушение закона какого-либо в плане проведения этого митинга, либо насильственного захвата власти будут жестко пресекаться нашими сотрудниками всех ведомств, которые будут задействованы в ходе проведения данного мероприятия. Должен предупредить всех, чтобы вели себя достаточно корректно, спокойно, в рамках закона. В остальном у нас достаточно законных оснований, чтобы применять все силы и средства, чтобы не допустить какого-либо негативного деяния».

Сидевший рядом с ним министр внутренних дел Вальтер Бутба продолжил:

«В прежние времена, если мы вспомним, грузинские спецслужбы на территории Абхазии проводили ряд терактов и так далее, чтобы сорвать летний курортный сезон. Не хочу ни в коем случае сравнивать с ними наших политических оппонентов, но как-то вот это совпадение меня немножко смущает… Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон для того, чтобы государство продуктивно не развивалось, потому что это единственный период времени, когда мы можем получать доходы на наше развитие. Вот как-то все совпало… Неожиданно, конечно».

Последнее выступление вызвало взрыв негодования в соцсетях от недовольных властями. Вот фрагмент из типичного отклика:

«Господа силовики в своем рвении отработать вновь полученные генеральские звезды перешли все грани дозволенного, обвинив значительную часть народа Абхазии в том, что они диверсанты и, следуя их логике, предатели и враги страны».

А на информацию о намеченном митинге посыпались десятки откликов тех, кто, наоборот, возмущается действиями оппозиции:

«Мир полыхает вокруг нас, а мы по традиции в мае должны идти на митинг и менять власть»;

«Народу надоело бороться за ваше благополучие. Вы там сами с собой разберитесь как-нибудь без нас»;

«Успокойтесь уже со своими митингами. Хватит, дайте людям работать. Болтологией занимаетесь»;

«Одно и то же политическое чертово колесо... Опять двадцать пять. Тотальному большинству плевать на весь ваш популизм, люди другим заняты и о другом думают, их уже тошнит от всех политиков без исключения и от инфантильного политиканства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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