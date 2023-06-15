В Ахалгорском районе обнаружили 48 кустов дикорастущей конопли

В Ахалгорском районе, на северной окраине села Цубени сотрудники правоохранительных органов обнаружили «очаговое произрастание дикорастущей конопли». Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.

«Оперативники с участием агронома изъяли 48 кустов наркосодержащего растения», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, «изъятая растительная масса направлена для исследования в экспертно-криминалистический центр» ведомства.

Об обнаружении дикорастущей конопли со ссылкой на югоосетинских силовиков «Эхо Кавказа» ранее сообщало в 2019, 2020 и 2021 годах.