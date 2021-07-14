В югоосетинском МВД подозревают, что депутат Мулдаров помог культиватору конопли

МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило об инциденте в ходе проводимых рейдов, цель которых – уничтожение кустов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений по незаконному оборону наркотических средств растительного происхождения.

Как пишет агентство «Рес», сотрудники милиции должны были обследовать территорию частного домовладения жителя Цхинвали, который ранее привлекался к уголовной ответственности за культивирование наркосодержащих растений. Милиционеры столкнулись с препятствием во время исполнения служебных обязанностей.

«К участковым уполномоченным милиции с требованием предъявить документы, на основании чего будет проводиться обследование домовладения, вышел сосед данного гражданина – депутат парламента Гарри Мулдаров. После ознакомления Мулдарова с инструкцией об организации деятельности участкового уполномоченного милиции, депутат парламента заявил, что с его стороны нет никаких препятствий работе сотрудников милиции», – сказали в пресс-службе МВД.

В результате обследования места жительства мужчины, следов культивации конопли не было обнаружено, – говорят в ведомстве. Там предположили, что за время разъяснительных переговоров с депутатом парламента подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, имел возможность и мог уничтожить выращиваемые им кусты конопли.

Гарри Мулдаров пишет в социальной сети, что «неприкосновенность жилища гражданина гарантирована законодательством Южной Осетии».

«Никто не имеет права переступать порог жилища гражданина без его согласия или соответствующего процессуального решения. Согласно статье 177 УПК РФ, проведение осмотра жилища возможно лишь с согласия лица, проживающего в домовладении, или на основании судебного решения. У сотрудников не было ни того, ни другого. Я защищал и буду защищать права своих избирателей. Никто не имеет права нарушать закон. Это в первую очередь касается сотрудников правоохранительных органов», – пишет депутат.

«Попытки вменить мне причастность к обороту наркотиков выглядят даже более жалко и смешно, чем обвинения в сотрудничестве с вражескими спецслужбами. Как бы меня ни пытались очернить, я никогда не имел и не имею никакого отношения к наркотикам и каким бы то ни было психотропным веществам. В меру своих возможностей я буду бороться с этим злом и со всякого рода беззаконием», – добавил он.

Отметим, что ранее, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, в Джавском районе Южной Осетии сотрудниками районного управления внутренних дел было обнаружено 226 кустов конопли.