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15-летнюю девочку в Батуми, предположительно, довели до самоубийства

Обвиняемый Лаша Н.

Батумский городской суд избрал для 23-летнего Лаши Н. меру пресечения в виде предварительного заключения – следствие предполагает, что он стал виновником самоубийства 15-летней девушки.

Обвинение предъявлено по двум статьям: доведение до самоубийства и вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Девочка выбросилась с 15-го этажа многоэтажного жилого дома в Батуми на этой неделе. Она упала на машину, и в момент прибытия скорой еще была жива, но спасти ее не удалось.

По данным следствия, она была доведена до самоубийства, так как обвиняемый имел с несовершеннолетней девочкой сексуальные отношения, угрожая, унижая и оскорбляя.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», прокуратура не исключает, что обвинение может быть ужесточено. Также следствие не исключает, что насильников было несколько и к делу добавятся новые фигуранты.

По двум предъявленным обвинениям подозреваемому грозит от семи до девяти лет лишения свободы. На данном этапе он воспользовался правом хранить молчание.

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