Стрельба на мосту Хакари – Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокации

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Азербайджан сегодня, 15 июня «запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору».

В частности, в сообщении Информационного штаба Нагорного Карабаха отмечается, что Международный Комитет Красного Креста перевозил 25 пациентов и их родных из Карабаха в Армению, «однако на незаконном азербайджанском пропускном пункте, действующем в Кашатахском (Лачинском – ред.) коридоре, был поставлен запрет на передвижение транспортных средств, что вынудило их вернуться в Степанакерт (Ханкенди – ред.)».

Кроме того, сообщается, что была отменена перевозка пассажиров по неотложной гуманитарной необходимости, которую должны были осуществить российские миротворцы. Также было остановлено движение грузовиков миротворцев, направлявшихся в Горис с целью перевозки гуманитарных грузов.

Накануне сообщалось, что Азербайджан запрещает проезд через КПП лицам, проживающим в Нагорном Карабахе, но имеющим прописку в Армении.

Отметим, что ранее Пограничная служба Службы национальной безопасности Армении сообщила, что около 08:40 группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари «с целью установки флага на территории Республики Армения».

Согласно сообщению, «в результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка водружения флага на территории Республики Армения».

Между тем, Пограничная служба Азербайджана заявила, что в 8:45 в результате выстрелов, произведенных с территории Армении, был ранен азербайджанский пограничник, несущий службу на КПП «Лачин».

В Баку отметили, что «ответным огнем огневая точка противника подавлена, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений, полную ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Армении».

В МИД Азербайджана, между тем, произошедшее назвали «военной провокацией со стороны Армении», утверждая, что это является «наглядным примером незаинтересованности Армении в выстраивании отношений с Азербайджаном и мирном процессе».