Сильный ветер и град нанесли ущерб Гурджаанскому муниципалитету

Сильный ветер и град нанесли ущерб муниципалитету Гурджаани. В результате затопления движение в селах Дзиркоки и Чандари, на участке дороги государственного значения парализовано.

Также была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи. В результате града были уничтожены виноградники и сады, пишет Общественный вещатель Грузии.

По словам и.о. мэра Гурджаанского муниципалитета Лери Геленава, пожарно-спасательные отряды уже выезжают на место бедствия.

В результате стихии были повреждены линии электропередач и опоры, в результате чего несколько сел остались без электричества. В энергокомпании говорят, что технические бригады мобилизованы и начнутся восстановительные работы.