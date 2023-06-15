Еще год тому назад каждое утро, не успев продрать глаза, я бежал к компу и судорожно вчитывался в новостные сайты с надеждой, что все закончилось. Что россияне пришли в себя, опомнились и молча покидают оккупированные земли, а их президент с позором ушел в отставку, чтобы больше никогда оттуда не возвращаться. Что украинцы начали постепенно приходить в себя, и еще много разного рода «что».

Теперь уже все по-другому. Теперь точно знаю, что так быстро все не закончится, знаю, что никто по своей воле в отставку не уйдет, и знаю, что еще долго многим украинцам придется обитать в чужих домах, потому что своего уже нет...

Когда же это все закончится?

Этот риторический вопрос иногда даже мне задают. Но кто я такой, чтобы знать ответ на этот вопрос?

Да никто.

На этот вопрос ответа нет ни у главы Российской Федерации, и ни у президента Украины. И, может быть, ответа нет даже у президента Байдена, который из-за океана пытается как-то остановить русского медведя своим оружием, деньгами и санкциями. Хотя всем уже давно ясно, что санкциями Кремль не остановить. Сами россияне говорят, что их санкционируют, а они крепчают. Это не я говорю, это они так говорят.

Вопрос же остается все тем же самым – когда все это закончится и как. И еще очень важно, а что же будет потом?

Сегодня четыреста семьдесят седьмой день войны!

И на днях снова бомбили Одессу! Господи, вслушайтесь в эти слова – «бомбили Одессу!» А еще страшнее будет звучать так: «Русские войска бомбили Одессу!» Русские войска бомбили город Ильфа и Петрова, Бабеля и Жванецкого, Ахматовой и Багрицкого, Катаева и Карцева…

Как это называется? А это называется очень просто – безумием. Я говорю про Одессу, но это не значит, что мне не больно за другие украинские города – перечислять их займет много времени. Но Одесса для меня имеет особое значение. Одесса – это же Черноморск, главный город «Золотого теленка», и там для меня до сих пор живут старик Валиадис, и Зося Синицкая, и Адам Козлевич, и Шура Балаганов, и вороватый Берлага, и даже старорежимный интеллигент Васисуалий Лоханкин.

А люди продолжают гибнуть. И гибнут не только военные, но и обычные граждане, которые жили себе мирно и уютно, и вдруг в их пространство залетел снаряд, или бомба, или ракета, или шальная пуля.

И дальше – тишина...

Я читал про приблизительное количество погибших, и мне даже боязно вслух повторить эту цифру, настолько она большая. Если эта цифра близка к реальности, то украинцы и россияне потеряли больше, чем Великобритания за все шесть лет второй мировой войны.

Но если спросить В.В. Путина, то все идет по плану. Видимо, начиная эту кровавую мясорубку, он так и рассчитывал к июню месяцу 2023 года выйти на эту цифру погибших. В его плане так и было записано. Боюсь представить, на какое число он рассчитывает в своих варварских планах, скажем, на декабрь текущего года. А война к декабрю еще не будет завершена, – мне почему-то так кажется. Дай бог, чтобы я ошибался.

Но главное – надо уже, наверное, готовиться к военному судилищу, которое обязательно случится после всего этого кошмара. Не может не случиться! Если суда не будет, то напрасны будут все жертвы – и мирные, и немирные.

Недавно я пересмотрел оскароносный американский фильм 1961 года режиссера Стенли Крамера «Нюренбергский процесс». Очень сильный фильм. Очень сильный и очень эмоциональный. Фильм совершенно не потерял актуальности, несмотря на то, что создан более 60 лет тому назад. Фильмы вообще-то стареют, и это не открытие с моей стороны. Но эта картина по своему воздействию ничуть не постарела. Я бы даже назвал ее шедевральной. Все актеры играют на должном уровне, особенно Спенсер Трейси, которого я считаю одним из величайших артистов современности. Господи, какой же он актерище...

Хотя все там хороши. Единственное, актеры, играющие фашистских преступников (а среди них был Берт Ланкастер), по моему мнению, переигрывали и выглядели чуть карикатурно, но, наверное, такая была задумка режиссера: показать зло гиперболизировано и поэтому – смешно.

Хотя, может быть, это мне так показалось.

Думаю, эту картину надо в обязательном порядке демонстрировать в школах, дабы с детства втемяшивать в юные головенки главную мысль, что война – это плохо. Это очень плохо и страшно. И, самое главное, что никакое зло не остается безнаказанным.

После просмотра картины у меня было тяжелое настроение, но так оно и должно было быть. Было бы удивительно, если бы на душе у меня птички весело пели.

Буквально пару дней тому назад я посмотрел другую картину с подобным названием «Нюрнберг». Картина совершенно новая, 2023 года, снята россиянами, и актерский состав тоже отличный (Миронов, Безруков).

Но!

Картина, несмотря на сцены суда с последующими кадрами казни нацистов и все подобное, никакого следа не оставляет. И вообще – решена в каком-то детективно-шпионском стиле. Хотя, может, у авторов была именно такая задача – снять боевик на фоне осуждения нацистской верхушки? По большому счету само судилище было как бы фоном любовно-стреляльной истории. Но и боевик не особо получился. Его не досолили, недоперчили, недотянули, и получилось, как в народе говорят, «ни рыба ни мясо». В общем – абсолютно проходной трэшак, несмотря на солидный бюджет около 650 миллионов российских рублей. В него даже втиснули совершенно неправдоподобную историю с попытками устранения генерала Паулюса, который должен был выступить свидетелем на процессе. Я в свое время интересовался этим процессом и никак не мог вспомнить о подобном инциденте – про покушение на Паулюса. После просмотра картины я перешерстил имеющиеся в моем распоряжении документы (то есть покопался в сети) и ничего подобного не нашел. Видимо, это была просто дерзкая фантазия авторов картины, дабы у зрителя адреналин не понижался. Хотя у меня адреналин не понизился, потому что и до этого не повышался.

Но это не главное, а факт в том, что картина получилась слабой. И можно было всю закулисную интригу снять намного дешевле и без демонстрации самого процесса. Картина от этого не пострадала бы.

Смысл и цель Нюрнбергского процесса, по моему разумению, был в том, что, кроме наказания военных преступников, мир должен был понять, что нельзя разжигать войну и что все будут наказаны. Как видно, урок в очередной раз прошел даром.

Меня все время волнует еще один главный, я бы даже сказал, экзистенциальный вопрос: а можно ли было избежать российского вторжения в Украину? Вот это для меня вопрос вопросов.

Надеюсь, рано или поздно умные мужи сядут и пошагово, подетально разберут всю предысторию. А потом ответят на вопросы. Главное, чтобы эти ученые мужи были в самом деле учеными и независимыми, а не проплаченными популистами, которые извратят факты так, как им это посоветуют сделать пославшие их.

Но пока что все это далеко за горами.

А нам остается только сжимать кулаки и молить Всевышнего, чтобы жертвы прекратились.

Очень простодушная мольба, но что еще остается делать?

А тут еще и подрыв плотины...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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