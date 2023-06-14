Новые ракетные атаки на украинские города как продолжение заверений Владимира Путина в том, что российские войска наносят исключительно избирательные удары по территории Украины. Президент России на встрече с провоенными блогерами успел похвастаться плодами отечественного ВПК, в очередной раз осудить Запад, предречь провал украинскому наступлению и… вскользь упомянуть о том, что вполне готов отказаться от «исторических территорий» в обмен на гарантии безопасности.

На фоне продолжающегося наступления ВСУ Россия не прекращает ракетные обстрелы тыловых областей Украины. За минувшую ночь удары были нанесены по Одессе и Краматорску. Несмотря на то, что в Киеве утверждают, что большинство ракет и беспилотников, задействованных в атаке, были сбиты, в населенных пунктах есть разрушения. Не обошлось и без жертв среди мирного населения.

«Противник атаковал Одесскую область ракетами «Калибр», выпущенными из акватории Черного моря. Они были выпущены с ракетоносца. Четыре ракеты были выпущены по городу Одессе. Повреждены торговый центр, учебное заведение, магазины. Шесть человек были ранены вот в этом здании», – говорит представитель Южного военного командования ВСУ Наталья Гуменюк.

Примечательно, что ракетные удары по Одессе и Краматорску были нанесены буквально через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин на встрече с т.н. военкорами уверял, что Москва ни в коем случае не била и не будет бить по населенным пунктам:

«Мы и дальше будем избирательно работать, не будем делать так, как эти придурки, – лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать отвечать».

Ответил Владимир Путин и на некоторые «неудобные вопросы». Правда, тоже «избирательно». Говоря о «красных линиях», которые постоянно пересекают «западные партнеры», глава Кремля дал понять: вторжение в Украину – наглядный пример того, что терпеть неуважение со стороны Запада Москва не намерена. И будет продолжать бомбить Украину в ответ на несговорчивость того же Вашингтона:

«Послушайте, а само проведение специальной военной операции – это разве не ответ на преодоление этих «линий»? Это первое, это самое главное. Мы много раз говорили: «Не надо этого делать, не надо. Давайте будем делать так – мы готовы к переговорам». В конечном итоге они нас подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Они нам говорят: «Вот вы начали войну, вот Путин – агрессор». Нет, это они агрессоры, они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить, но вынуждены делать это с помощью Вооруженных сил. Но разве это не ответ на преодоление каких-то «красных линий»? Второе. Не все, может быть, проходит в средствах массовой информации, хотя стесняться здесь нечего. Тоже видно, когда удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление «красных линий»?»

Преодолевать «красные линии» Владимир Владимирович, видимо, намерен еще долго. При этом пообещал защитить Москву и другие крупные центры от трансграничных атак. Более мелким населенным пунктам, особенно вдоль границы с Украиной, очевидно, предлагается потерпеть:

«Традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, она же настроена на что – на ракеты, на большие самолеты. А как правило, беспилотники, о которых вы говорите, тоже знаете об этом, они из современных легких материалов, из дерева сделаны, и достаточно сложно обнаруживать их. Но они обнаруживаются. Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. И это, конечно, делается и будет сделано наверняка. Что касается Москвы и других крупных центров – у меня даже сомнений в этом никаких нет».

Не упустил Владимир Владимирович момента, чтобы в очередной раз не похвастаться непобедимостью русского оружия. Правда, получилось несколько странновато, как с историей про то, что «операция прошла успешно, но пациент умер»:

«Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире – 100 процентов. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире: он как только на позицию выходит, все – там никому нечего делать. Дальше, точнее и защищенность выше. Мне один из командиров рассказывал, к сожалению, там танкист погиб, но танк Т-90 «Прорыв» попал на фугас. Видимо, подлетел, человек просто получил ранение, будучи там, – не от боевого снаряда, а просто ударился сильно, и все. Танк в рабочем состоянии остался».

Подобные пассажи, по мнению аналитиков, были призваны убедить сограждан в том, что начавшееся украинское наступление обречено на провал. А современная западная техника не представляет серьезной опасности:

«Что можно сказать? Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери… они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу. Потому что потери, как мы с вами знаем сегодня, могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. И обычно, сейчас боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50. Это первое. И второе. Если брать безвозвратные потери, у нас в десять раз меньше, чем потерь у Вооруженных сил Украины. Что касается бронетехники, там еще более серьезно… По моим подсчетам, это примерно 25, а может быть, 30 процентов от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа».

Правда, в словах российского президента проскользнула и нотка неуверенности в победе России в этой войне. Владимир Путин завуалированно, но тем не менее заметил, что Москва в принципе не против того, чтобы «исторические территории» остались за Украиной, при условии, что она не будет враждебна к России:

«Что касается «какая это Украина». Она, какая бы ни была, она есть – и надо относиться к этому с уважением. Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающая на этих территориях, считают, что они хотят жить в отдельном, независимом государстве, надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить? И на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема, вот в этом проблема».

Впрочем, по мнению аналитиков, главная проблема для Владимира Путина сейчас в том, чтобы удержать как можно больше захваченных территорий. И тогда у Москвы появится шанс перевести войну в замороженный конфликт, опыт поддержания которых у Кремля довольно обширный. В противном же случае, Кремлю придется с уважением относиться к Украине, но уже в границах 1991 года.

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