Кезерашвили не может передать акции ТВ «Формула» в пользу коллектива

Национальное агентство публичного реестра заблокировало передачу 25% акций грузинской оппозиционной телекомпании «Формула» в пользу коллектива – долю на журналистов пытался переоформить бывший министр обороны Давид Кезерашвили.
Одной из основных причин названо просроченное удостоверение личности Кезерашвили. Реестр счел не соответствующей требованиям доверенность, заверенную нотариусом в Лимассоле, на Кипре. В ней указаны имя, фамилия, личный номер и дата рождения Кезерашвили для его идентификации.
«Но у Давида Кезерашвили нет действующего документа, удостоверяющего личность, (срок действия документа истек)», - заявили в агентстве.
Кезерашвили, который находится за пределами Грузии, намеревался передать 25% из принадлежащей ему 51% доли в уставном капитале ООО «Формула» в пользу созданной журналистами организации «Формула свободы», через доверенное лицо Софью Британчук.
Также у реестра возникли вопросы к новому юридическому адресу, и вопросы к документам от организации, которому передается часть акций.
Кезерашвили заявил, что отказывается от владения контрольного пакета телеканала «Формула» и передает половину своей доли коллективу в апреле этого года. Решению Кезерашвили предшествовало скандальное журналистское расследование BBC, где говорится о возможной причастности бывшего министра к делу «о колл-центрах».
- Давид Кезерашвили был начальником Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем до 2008 года занимал пост министра обороны. Позже он перешел в частный бизнес. В 2012 году, после смены власти, против него было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. В 2014 году суды Франции и в 2016 году суд Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию.
- Тбилисский апелляционный суд 21 марта этого года оставил в силе вердикт суда первой инстанции и Кезерашвили должен выплатить в пользу министерства обороны Грузии 5 060 000 евро по делу о злоупотреблении служебным положением и присвоении/растрате госсредств.
- Правящая партия Грузии называет Давида Кезерашвили «олигархом» и утверждает, что он из-за границы пытается управлять процессами в Грузии. Защита Кезерашвили заявляет, что судебное преследование Кезерашвили связано с редакционной политикой принадлежащей ему оппозиционной телекомпании «Формула».
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