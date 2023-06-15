Кезерашвили не может передать акции ТВ «Формула» в пользу коллектива

Национальное агентство публичного реестра заблокировало передачу 25% акций грузинской оппозиционной телекомпании «Формула» в пользу коллектива – долю на журналистов пытался переоформить бывший министр обороны Давид Кезерашвили.

Одной из основных причин названо просроченное удостоверение личности Кезерашвили. Реестр счел не соответствующей требованиям доверенность, заверенную нотариусом в Лимассоле, на Кипре. В ней указаны имя, фамилия, личный номер и дата рождения Кезерашвили для его идентификации.

«Но у Давида Кезерашвили нет действующего документа, удостоверяющего личность, (срок действия документа истек)», - заявили в агентстве.

Кезерашвили, который находится за пределами Грузии, намеревался передать 25% из принадлежащей ему 51% доли в уставном капитале ООО «Формула» в пользу созданной журналистами организации «Формула свободы», через доверенное лицо Софью Британчук.

Также у реестра возникли вопросы к новому юридическому адресу, и вопросы к документам от организации, которому передается часть акций.

Кезерашвили заявил, что отказывается от владения контрольного пакета телеканала «Формула» и передает половину своей доли коллективу в апреле этого года. Решению Кезерашвили предшествовало скандальное журналистское расследование BBC, где говорится о возможной причастности бывшего министра к делу «о колл-центрах».