В правящей партии решение Давида Кезерашвили об отказе от контрольного пакета телекомпании «Формула» называют тщетной попыткой реабилитироваться в глазах населения Грузии после последних скандалов, связанных с его именем. В свою очередь те, кто приветствовал это решение, считают его спасительным для СМИ, которое власти, по их мнению, явно пытаются прибрать к рукам.

Активы телекомпании «Формула» планируется перераспределить следующим образом: 49% доли останутся у компании «Формула Креатив», которая с момента основания этого СМИ оставалась его совладельцем, 25,5% сохранит за собой экс-министр обороны Давид Кезерашвили, отказавшийся от контрольного пакета, а остальные 25,5% будут переданы коллективу телеканала. Детали будут уточняться, однако в администрации телеканала склоняются к тому, чтобы распределить переданные доли руководителям разных департаментов «Формулы», говорит заместитель генерального директора телекомпании Георгий Таргамадзе:

«По-моему, создается хороший и интересный прецедент вообще в сфере телевидения, когда у журналистского коллектива и всех, кто создает продукт этой телекомпании, будет возможность не просто ощущать себя совладельцами, но и быть ими. Те люди, кому будет передана часть компании, будут нести большую ответственность перед коллективом с введением новой модели управления телевидением: будь то принцип прозрачности или согласование принимаемых решений, в этом будут принимать участие больше людей».

«Дефицита в этой свободе у канала не было и до сих пор», – заявлял ранее Кезерашвили, однако решение это даст телекомпании «возможность создать совершенно новую и уникальную по опыту медиа-модель, которая поднимет ее редакционную независимость еще выше», объяснил он свое решение. Его называет своевременным один из сооснователей телекомпании Ираклий Сагинадзе:

«Я считаю, что это правильное решение. Был создан дополнительный юридический фундамент для того, чтобы исчезли всевозможные подозрения в том, что в деятельность этой телекомпании, в работу журналистов вмешиваются ее основатели. У канала своя редакционная политика, которая опирается на общие принципы и ценности».

Между тем в «Грузинской мечте», комментируя решение Кезерашвили, вот уже второй день пытаются дискредитировать и остальных совладельцев телекомпании. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил:

«У них появилось чувство вины лишь тогда, когда Би-би-си сообщила, что один из людей, кто их финансировал, как оказалось, обкрадывал европейских пенсионеров. И этот стыд будто бы будет с них смыт, как только им передадут активы, приобретенные на деньги, украденные у грузинской армии и европейских пенсионеров».

Не сдержались от негативных комментариев и сателлиты правящей партии. Один из них, депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили заявил:

«Обвиняемый грузинским правосудием человек, у которого сейчас будет дело еще и с международным правосудием из-за кражи денег, пытается получить какой-то позитив от перераспределения этих денег. Это как раз лицо лидеров «Нацдвижения». Все эти действия направлены на одну цель – чтобы сотрудники «Формулы» не разбежались».

Между тем представители оппозиции иначе трактуют поступок Кезерашвили: последнее решение суда по делу о злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате крупных сумм государственных денег – попытка прибрать к рукам телекомпанию. Суд обязал Кезерашвили выплатить Министерству обороны Грузии более пяти миллионов евро, а, по утверждениям его адвокатов, единственное его ценное имущество в Грузии – это 51-процентная доля в «Формуле». Соответственно, налицо попытка отчуждения этого СМИ. Потому у Кезерашвили не было иного выхода, кроме как пойти на последний шаг, говорит депутат из «Группы реформ» Теона Акубардия:

«Передача «Формулы» – важный шаг для того, чтобы этот критический телеканал выжил. Необходимо, чтобы дела Кезерашвили были отдалены от «Формулы» и это СМИ продолжило свою деятельность, как это было раньше, в качестве независимого СМИ».

Власти явно пытаются воздействовать на телекомпанию через давление на ее основного владельца, считает политолог Гия Хухашвили. И «повышение редакционной независимости», о котором говорил Кезерашвили, совершенно ни при чем:

«Ему нанесен репутационный ущерб, который транзитом распространяется и на его актив. СМИ – это сенситивная система, и как-то хочет спасти этот актив таким образом – дистанцировавшись. Я, если честно, и так не особо верил в то, что Кезерашвили способен диктовать редакционную политику таким журналистам, как, к примеру, (Нино) Жижилашвили или другим. Они очень независимые люди. Но, в принципе, это нужно продемонстрировать. Если Кезерашвили, кроме этого, будет активно пытаться реабилитироваться в общественной жизни, тогда это все – проходной вариант».

Сам Кезерашвили еще накануне заявил, что готов сотрудничать с любым следственным органом Европы, чтобы доказать несправедливость обвинений, которые прозвучали в материалах журналистского расследования Би-би-си. Что же касается оставшейся доли экс-министра обороны в телекомпании, она также будет передана коллективу «Формулы», но только после «окончания олигархического правления», пообещал Кезерашвили.

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