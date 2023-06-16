Организатору утечки секретов Пентагона предъявлены обвинения

В четверг военнослужащему национальной гвардии Массачусетста Джеку Тейшейре, подозреваемому в организации утечки секретных документов Пентагона были предъявлены официальные обвинения.

Большое жюри, рассмотревшее улики, представленные следствием, одобрило обвинительный документ, состоящий из шести пунктов. Он обвиняется в незаконном хранением и распространении секретных документов, связанных с национальной обороной. Тейшере в случае признания виновным может грозить 60-летнее заключение.

Тейшейра был взят под арест в апреле после того, как в социальных сетях появились фотокопии десятков секретных документов Пентагона с информацией о военной помощи стран НАТО Украине, с оценкой российских потерь в ходе вторжения в Украину, с данными американской разведки о состоянии российской армии, с другой информацией, касающейся разных стран.

По данным американской прессы, секретные документы оказались в социальных сетях после того, как 21-летний Тейшейра показал их партнерам по закрытому чату для геймеров, чтобы похвалиться доступом к государственным секретам.

В обвинительном заключении также содержатся обвинения, ранее предъявленные Тейшейре. Он находится в предварительном заключении с момента ареста.

«Незаконное изъятие, хранение и распространение секретных материалов подрывает нашу национальную безопасность», – заявил Джошуа Левай, федеральный прокурор в Массачусетсе. Во время появления в суде Джек Тейшейра не ответил на вопрос судьи признает ли он себя виновным.