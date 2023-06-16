Пострадавшего от удара молнии военного перевезли в тбилисскую клинику

Вице-полковник Сил обороны Грузии, командир артиллерийского батальона Годердзи Апрасидзе пострадал 15 июня от удара молнии. Инцидент произошел во время плановых полевых учений на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Об этом сообщили в министерстве обороны Грузии.

Военнослужащему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в Ахалцихский госпиталь. По информации врачей, он был в критическом состоянии, у него зафиксировали остановку сердца.

После стабилизации гемодинамических параметров Апрасидзе перевезли в тбилисскую клинику им. Хечинашвили. У него ожоги третьей-четвертой степени.

По данному факту в региональном управлении военной полиции Самцхе-Джавахети начато расследование.