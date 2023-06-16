Денежные переводы из России в Грузию снизились

В мае 2023 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем составили 384,9 млн долларов.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», на первом месте остается Россия – 40,2% от общего объема денежных переводов. Но перечисленные суммы из России снизились на 50,7% по сравнению с маем прошлого года, составив 154,7 млн долларов.

Весной прошлого года произошел взрывной рост денежных переводов из России в Грузию, связанный с волной миграции после начала войны в Украине. До этого из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но в мае 2022 показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов. С тех пор сумма так и не вернулась к прежним показателям, она ежемесячно колеблется от 100 до 300 миллионов.

В мае этого года на втором месте по объему денежных переводов в Грузию – Италия, где работает большое число грузинских мигрантов – 44,2 млн долларов, рост на 11,5%. На третьем месте США с 38,3 млн, +37,9%.

За пять месяцев с начала года, за январь-май, в Грузию по системам денежных переводов поступило более двух миллиардов долларов.

Объем переводов на 47,9% выше по сравнению с январем-маем 2022 года. Из России поступило около 838,1 миллиона долларов – 49,4% от общего объема.