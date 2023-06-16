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В Чиатуре один из бастующих шахтеров зашил себе рот

На 11-й день забастовки шахтеров в городе Чиатура один из голодающих прибег к крайней форме протеста из-за безрезультатных переговоров с руководством компании Georgian Manganese.

«Шахтер объявил голодовку и сегодня зашил себе рот. Он не один, и, возможно, другие поступят так же. Ждем ответа посредника. Протест не прекратится, если основные требования не будут выполнены», — сказал один из участников акции Тариел Микацадзе.

SOVA напоминает, что несколько горняков голодают уже пятый день. Шахтеры требуют от руководства компании повышения заработной платы, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику.

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