В Чиатуре один из бастующих шахтеров зашил себе рот

На 11-й день забастовки шахтеров в городе Чиатура один из голодающих прибег к крайней форме протеста из-за безрезультатных переговоров с руководством компании Georgian Manganese.

«Шахтер объявил голодовку и сегодня зашил себе рот. Он не один, и, возможно, другие поступят так же. Ждем ответа посредника. Протест не прекратится, если основные требования не будут выполнены», — сказал один из участников акции Тариел Микацадзе.

SOVA напоминает, что несколько горняков голодают уже пятый день. Шахтеры требуют от руководства компании повышения заработной платы, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику.