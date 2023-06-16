В Петербурге подписали соглашение о возобновлении работы сухумского аэропорта

Россия и самопровозглашенная республика Абхазия подписали соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта. Об этом пишет агентство «Апсныпресс».
Документ подписан на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума. В названии соглашения указано, что инвестиционный проект по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта будет осуществлен «российским юридическим лицом»
С абхазской стороны документ подписала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, с российской — министр экономического развития Максим Решетников.
По словам Озган, подписанное соглашение определяет условия и обязательства сторон при реализации проекта и, в частности, предоставление Абхазией особого инвестиционного режима, предусматривающего преференции и льготы.
«Без преувеличения могу сказать, что для нашей страны – это очень важное событие. Событие, которого мы ждали почти 30 лет. Реализация этого инвестиционного проекта окажет значительное влияние на развитие экономики Абхазии», — отметила она.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
Форум