В Петербурге подписали соглашение о возобновлении работы сухумского аэропорта

Россия и самопровозглашенная республика Абхазия подписали соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта. Об этом пишет агентство «Апсныпресс».

Документ подписан на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума. В названии соглашения указано, что инвестиционный проект по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта будет осуществлен «российским юридическим лицом»

С абхазской стороны документ подписала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, с российской — министр экономического развития Максим Решетников.

По словам Озган, подписанное соглашение определяет условия и обязательства сторон при реализации проекта и, в частности, предоставление Абхазией особого инвестиционного режима, предусматривающего преференции и льготы.

«Без преувеличения могу сказать, что для нашей страны – это очень важное событие. Событие, которого мы ждали почти 30 лет. Реализация этого инвестиционного проекта окажет значительное влияние на развитие экономики Абхазии», — отметила она.