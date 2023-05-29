Бжания: «Пока мы этим занимались, авиасообщение возобновили с Грузией»

Целый ряд российских чиновников и политиков в воскресенье прокомментировал высказывания сенатора США Линдси Грэма, сделанные во время посещения Киева 26 мая. Они утверждают, что сенатор назвал «убийства русских» лучшей инвестицией, которую могли сделать США. В адрес Грэма звучат обвинения и угрозы, против него в России возбудили уголовное дело. В действительности сенатор говорил об американской помощи Украине.

Видеозапись была смонтирована

На видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, сенатор-республиканец, известный критик российских властей и сторонник увеличения помощи Украине, обсуждает с украинскими лидерами войну с Россией и поставки оружия. Зеленский говорит ему, что война для Украины идёт под лозунгом «жить свободными или умереть».

«И мы сейчас живём свободными», – говорит Зеленский. «А русские (можно перевести и как «россияне» – ред.) умирают» – констатирует Грэм. После этого ракурс меняется, и сенатор говорит: «Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно». Зеленский сразу после этой фразы благодарит Вашингтон за поставки оружия Украине.

Агентство Reuters впоследствии подтвердило, что речь в опубликованном видео шла о монтажной склейке – в действительности слова Грэма об удачной трате денег шли не после фразы «А русские умирают», а были произнесены в другом контексте. На слова же о гибели русских в Украине Зеленский ответил сенатору, что речь идёт о тех, кто пришёл с войной на украинскую территорию. Это следует из полной видеозаписи, которую предоставил агентству Офис президента Украины.

Объявлен в розыск

Тем не менее, в Москве видео спустя более чем сутки после его опубликования интерпретировали однозначно - как то, что Грэм назвал именно убийство русских (а не помощь Украине) лучшей инвестицией США. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить против сенатора США уголовное дело, а уже утром в понедельник в базе розыска МВД появилось сообщение, что тот объявлен в розыск по статье уголовного кодекса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», а представитель МИД Мария Захарова обвинила США в финансировании гитлеровской Германии: «Завод «Кока-Кола» в Кёльне и до его национализации германским правительством исправно снабжал газировкой, в том числе немецких солдат. А знаменитая «Фанта» и вовсе была изобретена нацистами».

Угрозы Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в телеграме высказывания сенатора, написав, что в США «регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».

«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», – написал Медведев, перечислив имена убитых в разное время сенаторов США.

Это не первая завуалированная угроза убийством, с которой выступает Медведев в адрес Грэма. В марте нынешнего года Медведев в присущей ему манере прокомментировал инцидент с крушением американского дрона Reaper MQ-9 над Чёрным морем 14 марта. Грэм тогда призвал сбивать российские самолёты в случае угрозы американским объектам. Медведев прокомментировал его слова так: «Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», снабдив высказывание эмодзи с изображением креста.

Грэм отреагировал на высказывания Медведева и других российских представителей, отметив, что считает хорошей инвестицией помощь Украине «в освобождении территории от российских военных преступников». Он также обратился к Медведеву лично, предположив, что тому безразлична судьба российских военных – иначе бы Россия вывела их из Украины, и они бы не погибали.